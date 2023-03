Oral-B PRO 3 3000 Elektrische Zahnbürste für 60 Euro statt 100 Euro: Top-Deals am Montag

Auf Schnäppchenjagd zu gehen, ist gar nicht so einfach: Meist muss man sich mühsam Angebote zusammensuchen. Hier bekommen Sie lohnende Deals bequem auf einen Blick.

Vielleicht kennen Sie das: Um ein gutes Angebot zu ergattern, muss man sich häufig mühsam von Seite zu Seite klicken, sich womöglich noch bei dem hundertsten Newsletter anmelden und dann im nervigsten Fall noch weitere Bedingungen erfüllen. Kurzum: Die Schnäppchenjagd ist oft mit Mühe und Zeit verbunden – und kostet manchmal auch Nerven. Um Ihnen die Suche nach den besten Deals zu erleichtern, finden Sie hier lohnende Angebote aus verschiedenen Bereichen auf einen Blick: Schnäppchen wie Tablets oder Smartphones, Küchengadgets, Gartengeräte oder andere Alltagshelfer.

Die Top-Deals am Montag

Affiliate Link -44% Oral-B PRO 3 3000 Elektrische Zahnbürste Jetzt shoppen 55,23 € 99,99 €

44 % Rabatt: Oral-B PRO 3 3000 Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush, 2 CrossAction Aufsteckbürsten, mit 3 Putzmodi und visueller 360° Andruckkontrolle für Zahnpflege, Geschenk Mann/Frau, schwarz für 55,23 Euro statt 99,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -24% The North Face Steppjacke Jetzt shoppen 150,99 € 200,00 €

24 % Rabatt: The North Face Steppjacke »HEATSEEKER INSULATION« für 150,99 Euro statt 200 Euro. Hier geht's zum Deal.

51 % Rabatt: JOOP! Homme Parfum, 75 ml, für 29,90 Euro statt 62 Euro. Hier geht's zum Deal.

59 % Rabatt: Langes Jeanshemd- Oversize Fit- Geknöpfte Vorderseite- für 20 Euro statt 49,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -56% Wifi Steckdose Smart Socket WLAN Jetzt shoppen 39,99 € 91,96 €

56 % Rabatt: Wifi Steckdose Smart Socket WLAN Plug Stromzähler Steckdose USB ALEXA GOOGLE 4er für 39,99 Euro statt 91,96 Euro.Hier geht's zum Deal.

34 % Rabatt: tado° Smartes Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ mit 5 Thermostaten & Bridge zur Einzelraumsteuerung für 309,95 Euro statt 469,98 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -42% E-Mountainbike 27,5" EM 1726 Spezial Jetzt shoppen 999,00 € 1749,00 €

42 % Rabatt: E-Mountainbike 27,5" EM 1726 Spezial 999 Euro statt 1749 Euro. Hier geht's zum Deal.

Top-Deals der Woche: 6. März bis 12. März 2023

Die besten Deals von Amazon

Affiliate Link Philips OneBlade Pro 360 Face Body Jetzt shoppen 103,00 €

33 % Rabatt: Philips OneBlade Pro 360 Face + Body zum Trimmen, Stylen & Rasieren inkl. Präzisionsaufsatz (14 Längeneinstellungen), Hautschutz-und Körper-Trimmaufsatz , Ladestation & Reisetasche (Modell QP6651/30) für 72,86 Euro statt 109,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -35% AEG QX7-1ULTAN 2in1 Akku Staubsauger Jetzt shoppen 225,58 € 349,95 €

45 % Rabatt: AEG QX7-1ULTAN 2in1 Akku Staubsauger / schlanke Bauform / Power-Softrolle + Multi-Bodendüse / Hartböden & Teppiche / bis zu 50 min Laufzeit / 21,6V / inkl. Tierhaardüse und Zubehör / freistehend / rot für 191,10 Euro statt 349,95 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link Soundcore by Anker P3i Bluetooth Kopfhörer Jetzt shoppen 69,99 €

40 % Rabatt: Soundcore by Anker P3i Bluetooth Kopfhörer, In Ear Kopfhörer kabellos, Hybride Aktive Geräuschunterdrückung, 4 Mikrofone, 10mm Audiotreiber, Individueller EQ in App, 36H Akku, Bluetooth 5.2 (Weiß) für 41,99 Euro statt 69,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Der beste Deal von American Express

American Express mit neuen Benefits und 55.000 Rewards-Punkten als Willkommensgeschenk

Der Premium-Kreditkartenanbieter bietet mit deiner Platinum Card zahlreiche neue Benefits, darunter 55.000 Membership Rewards-Punkte als Willkommensgeschenk für Neukunden und ein jährliches Restaurantguthaben von 150 Euro.

Das sind die Details:

55.000 Membership-Punkte oder wahlweise 200 Euro Startguthaben als Willkommensbonus (Bedingung: 6.000 Euro Umsatz in den ersten sechs Monaten)

200 Euro jährliches Reiseguthaben

200 Euro jährliches Fahrtguthaben für Sixt-Ride

150 Euro Restaurantguthaben jährlich, einlösbar weltweit bei über 1.400 Partnern

120 Euro Entertainmentguthaben für Streamingdienst

Status-Upgrades bei Hotel- und Mietwagenpartnern

Kosten: 60 Euro im Monat

Hier geht's zum Deal.

Der beste Deal von o2

Xiaomi 13 Pro vorbestellen und Foto-Printer gratis dazu bekommen

Bis einschließlich 8. März sichern sich Vorbesteller:innen das neue Xiaomi 13 Pro 5G. Gratis dazu gibt es bei dieser Aktion ein Instant-Foto-Printer-Set.

Die Details im Überblick:

Xiaomi 13 Pro mit 256 GB Speiser für 1 Euro (statt 1299 UVP)

Handyvertrag o2 M Boost inkl. 40 GB Datenvolumen, SMS- und Telefon Allnet Flat in alle dt. Netze

36 Monatsvertrag für 54,99 Euro pro Monat

4,99 Euro Versand

Keine Anschlussgebühr

Xiaomi Instant-Foto-Printer-Set als Geschenk (Wert: 139,90 Euro)

Hier geht’s zum Angebot bei o2

Die besten Deals von Otto

Affiliate Link -37% DOLCE & GABBANA Eau de Toilette »The One for Men« Jetzt shoppen 37,83 € 61,00 €

33 % Rabatt: DOLCE & GABBANA Eau de Toilette »The One for Men«, für 40,45 Euro statt 61 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -39% Fjällräven Umhängetasche Mini Kanken Sling fog Jetzt shoppen 41,97 € 69,00 €

39 % Rabatt: Fjällräven Umhängetasche "Mini Kanken" Sling Fog, Hauptfach mit Reißverschluss und Innentasche, verschiedene Farben, für 41,97 Euro statt 69 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -43% Salomon Outdoorschuh "Ardent Mid GoreTex W" Jetzt shoppen 89,99 € 160,00 €

43 % Rabatt: Salomon Outdoorschuh "Ardent Mid GoreTex W", Obwermaterial aus Synthetik und Textil, atmungsaktiv sowie wind- und wasserdicht, für 89,99 Euro statt 160 Euro. Hier geht's zum Deal.

Die besten Deals von Only

49 % Rabatt: Cargo Rock für 17,50 Euro statt 34,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

49 % Rabatt: High Waist Straight Fit Jeans für 30 Euro statt 59,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

49 % Rabatt: Woll Strickpullover für 45 Euro statt 89,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Die besten Deals von Ebay

Ebay streicht Verkaufsgebühren für private Verkäufer

Private Verkäufer sparen ab dem 01. März 2023 bei Verkäufen auf Ebay die Verkaufsgebühr. Somit sind künftig alle Privat-Verkäufe kostenlos. Bisher waren etwa elf Prozent der Erlöse als Provision plus zusätzlich 35 Cent Einstellgebühr fällig. Das Angebot ist zeitlich unbefristet und gilt bisher nur in Deutschland.

Hier geht’s zu eBay

Affiliate Link -65% Crocs Classic Lined Tie Dye Clog Jetzt shoppen 22,22 € 64,99 €

59 % Rabatt: Crocs Classic Lined Tie Dye Clog, für Damen und Herren, gefüttert, verschiedene Designs, für 26,59 Euro statt 64,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -46% Bosch Akku-Bohrschrauber Universal Drill 18 Jetzt shoppen 69,90 € 130,00 €

46 % Rabatt: Bosch Akku-Bohrschrauber Universal Drill 18, inkl. 1 Akku (1,5 Ah) und Ladegerät, 20 Drehmomentstufen, für 69,90 Euro statt 130 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -18% Apple iPhone 13 Mini 128GB iOS Smartphone Weiß Starlight White - Neuwertig - WOW Jetzt shoppen 589,00 € 719,00 €

18 % Rabatt: Apple iPhone 13 Mini 128GB iOS Smartphone Weiß Starlight White - Neuwertig - für 589 Euro statt 719 Euro. Hier geht's zum Deal.

Die besten Deals von Flaconi

Affiliate Link -57% HUGO BOSS Boss Ma Vie Pour Femme Eau de Parfum Jetzt shoppen 28,50 € 67,50 €

57 % Rabatt: HUGO BOSS Boss Ma Vie Pour Femme, Eau de Parfum, 50 ml, für 28,37 Euro statt 67,50 Euro.Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -67% Silk'n GoSleek IR Glätteisen Jetzt shoppen 14,00 € 42,50 €

67 % Rabatt: Silk'n GoSleek Infrarot Glätteisen, mit Keramik-Beschichtung, LED-Temperaturanzeige, für 14 Euro statt 42,50 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -41% Giorgio Armani My Way Refillable Eau de Parfum Jetzt shoppen 43,55 € 75,00 €

39 % Rabatt: Giorgio Armani "My Way", Refillable, Eau de Parfum, 30 ml, für 45,03 Euro statt 75 Euro. Hier geht's zum Deal.

Die besten Deals von Tink

Affiliate Link -45% Rademacher HomePilot + RolloTron Basis DuoFern 3er-Set Jetzt shoppen 379,95 € 693,33 €

45 % Rabatt: Rademacher HomePilot + DuoFern Rohrmotor-Aktor 3er-Set für 379,95 Euro statt 693,33 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -18% Sonos One SL Arc 5.1 Heimkino Set Jetzt shoppen 1879,95 € 2296,00 €

18% Rabatt: Sonos One SL Arc 5.1 Heimkino Set, für 1879,95 Euro statt 2296 Euro.Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -30% Google Nest Cam (Indoor, mit Kabel) 2er-Set - WLAN Kamera Jetzt shoppen 139,95 € 199,98 €

30 % Rabatt: Google Nest Cam (Indoor, mit Kabel) 2er-Set - WLAN Kamera, für 139,95 Euro statt 199,98 Euro.Hier geht's zum Deal.

Der beste Deal von Handyvertrag.de

Aktion bei Handyvertrag.de: 20 Gigabyte Datenvolumen + Allnet-Flat für 9,99 Euro im Monat

Für kurze Zeit bietet Mobilfunkanbieter Handyvertrag.de einen besonders günstigen Vertrag an: 20 Gigabyte und Allnet-Flat für 9,99 Euro statt 14,99 Euro im Monat.

Die Details im Überblick:

Telefon- und SMS-Flat in alle dt. Netze

20 GB LTE Datenvolumen (bis 50 MB/s)

Inkl. EU-Roaming

Rufnummernmitnahme möglich

Laufzeit: 24 Monate

Monatlicher Preis: 9,99 Euro (statt 14,99 Euro)

Nur bis zum 07.03. verfügbar

Hier geht’s zum Angebot bei Handyvertrag.de

Weitere Tipps zum Sparen

Es gibt jeden Tag neue Möglichkeiten zu sparen – besonders aber bei Rabattaktionen wie dem Amazon Prime Day oder dem Black Friday oder Black Monday. Wenn Sie sich jetzt für eine kostenlose 30-Tage-Mitgliedschaft bei Amazon Prime anmelden, können Sie schon 30 Minuten vorab auf Blitzangebote zugreifen. Das Abo können Sie nach der Rabattaktion einfach wieder kündigen. So profitieren Sie zwar von den Vorteilen, müssen allerdings nichts dafür bezahlen. Außerdem entfallen bei Prime-Produkten die Versandkosten.

Übrigens: Gutscheine und Rabatte für zahlreiche Online-Shops finden Sie zusätzlich hier.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.