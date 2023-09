Bosch Professional Schlagbohrer für 49 statt 97 Euro: Top-Deals am Montag

Auf Schnäppchenjagd zu gehen, ist gar nicht so einfach: Meist muss man sich mühsam Angebote zusammensuchen. Hier bekommen Sie lohnende Deals bequem auf einen Blick.

Vielleicht kennen Sie das: Um ein gutes Angebot zu ergattern, muss man sich häufig mühsam von Seite zu Seite klicken, sich womöglich noch bei dem hundertsten Newsletter anmelden und dann im nervigsten Fall noch weitere Bedingungen erfüllen. Kurzum: Die Schnäppchenjagd ist oft mit Mühe und Zeit verbunden – und kostet manchmal auch Nerven. Um Ihnen die Suche nach den besten Deals zu erleichtern, finden Sie hier lohnende Angebote aus verschiedenen Bereichen auf einen Blick: Schnäppchen wie Tablets oder Smartphones, Küchengadgets, Gartengeräte oder andere Alltagshelfer.

Die Top-Deals am Montag

49 % Rabatt: Bosch Professional Schlagbohrmaschine GSB 13 RE (600 Watt, inkl. Tiefenanschlag 210 mm, Schnellspannbohrfutter 13 mm, im Karton), Energieklasse B, für 48,99 Euro statt 96,21 Euro. Hier geht's zum Deal.

53 % Rabatt: Icepeak WYNNE MS Wanderschuh, wasserdicht, für 68,99 Euro statt 149 Euro. Hier geht's zum Deal.

41 % Rabatt: LANCÔME La vie est belle Refillable, für 75,27 Euro statt 129,50 Euro. Hier geht's zum Deal.

50 % Rabatt: 10m LED RGB Strip Set 26W IP44 Netzteil Bewegungsmelder 44-Tasten Fernbedienung, für 14,98 Euro statt 29,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

46 % Rabatt: H & M - Sweatkleid - Grau - Damen, für 7,99 Euro statt 14,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

41 % Rabatt: Homematic IP Set Heizen - easy connect mit Heizkörperthermostat und Tür-/Fensterkontakt - Weiß, für 52,95 Euro statt 89,90 Euro. Hier geht' zum Deal.

45 % Rabatt: Werkzeugkoffer Tb150 für 119 Euro statt 219 Euro. Hier geht's zum Deal.

18 % Rabatt: Apple iMac 27" Retina 5K 2020 MXWU2D/A Intel i5 3,3Ghz, 8GB RAM, 512GB SSD, Radeon Pro 5300 4GB, für 1599 Euro statt 1959 Euro. Hier geht's zum Deal.

Top-Deals der Woche: 04.09. bis 10.09.2023

Die besten Deals von Amazon

74 % Rabatt: medisana FFP2 Atemschutzmaske Staubmaske Atemmaske, RM 100, Staubschutzmaske Mundschutzmaske 10 Stück einzelverpackt im PE-Beutel mit Clip - zertifiziert CE2834 - EU 2016/425 - TÜV geprüft (1er Pack), für 4,99 Euro statt 19,95 Euro. Hier geht's zum Deal.

44 % Rabatt: Sony WH-CH520 Kabellose Bluetooth-Kopfhörer - bis zu 50 Stunden Akkulaufzeit mit Schnellladefunktion, On-Ear-Modell - Weiß, für 39 Euro statt 69,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

46 % Rabatt: Tefal Kontaktgrill Inicio Adjust GC242D | Elektrogrill | Panini, Toasts, Steak | Regelbarer Thermostat mit 3 Stufen | Antihaftbeschichtete Grillplatten | 2000W | 36.4 x 33.7 x 11.8 cm | Edelstahl, für 69,99 Euro statt 119,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Die besten Deals von Otto

30 % Rabatt: LG 43UR73006LA LCD-LED Fernseher (109 cm/43 Zoll, 4K Ultra HD, Smart-TV) für 369 Euro statt 529 Euro. Hier geht's zum Deal.

46 % Rabatt: CLIPOP Faltzelt Campingzelt, Personen: 1, 120x120x190cm Duschzelt, für 24,99 Euro statt 49 Euro. Hier geht's zum Deal.

55 % Rabatt: BEURER Luftreiniger LR 220, für 89,99 Euro statt 203 Euro. Hier geht's zum Deal.

Die besten Deals von Flaconi

47 % Rabatt: HUGO BOSS Boss the Scent For Her Large Duftset für 50,95 Euro statt 97,50 Euro. Hier geht's zum Deal.

34 % Rabatt: Kérastase Genesis Bain Nutri-Fortifiant Haarshampoo für 21,20 Euro statt 32,60 Euro. Hier geht's zum Deal.

36 % Rabatt: LANCÔME Teint Idole Ultra Wear 24H Wear & Comfort Flüssige Foundation für 31,61 Euro statt 50 Euro. Hier geht's zum Deal.

Die besten Deals von Ebay

60 % Rabatt: EINHELL elektrisches Farbsprühsystem TC-SY 500 P Farbsprühpistole Lackiergerät, für 29,90 Euro statt 74,95 Euro. Hier geht's zum Deal.

28 % Rabatt: PHILIPS Ambilight Fernseher The One 4K UHD LED Smart TV 50 Zoll 120 Hz 50PUS8808 für 719 Euro statt 999 Euro.Hier geht's zum Deal.

40 % Rabatt: PUMA Erwachsene Bmw M Motorsport Neo Cat Mid Motorsportschuhe für 59,95 Euro statt 99,95 Euro. Hier geht's zum Deal.

Die besten Deals von H&M

53 % Rabatt: H&M - Leichte Jacke - Schwarz - Damen, für 6,99 Euro statt 14,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

40 % Rabatt: H&M - Shirt mit Spitze - Schwarz - Damen, für 14,99 Euro statt 24,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

35 % Rabatt: H & M - Mom Jeans - Blau - Damen für 27,99 Euro statt 39,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Die besten Deals von Tink

38 % Rabatt: Bosch Indego M+ 700 - Mähroboter + gratis Garage für 899 Euro statt 1471,98 Euro. Hier geht's zum Deal.

17 % Rabatt: Bosch Smart Home Eyes Innenkamera II + Rauchwarnmelder II für 279,95 Euro statt 339,90 Euro. Hier geht's zum Deal.

31 % Rabatt: Withings Body Comp + gratis Belkin Soundform Rise, für 199 Euro statt 289,94 Euro. Hier geht's zum Deal.

Die besten Deals von Aldi

44 % Rabatt: Xiaomi Mi 27" 2k Gaming - LED-Monitor - 68,6cm, für 279 Euro statt 499 Euro. Hier geht's zum Deal.

30 % Rabatt: Argus 3 Plus, Akku-Outdoor-Kamera, 4 MP, bewegungsaktiviertes Licht für 99,99 Euro statt 144,90 Euro. Hier geht's zum Deal.

59 % Rabatt: Galaxy Buds Live Sm-R180 für 59,99 Euro statt 149 Euro. Hier geht's zum Deal.

Die besten Deals von Notebooksbilliger

10 % Rabatt: OWC USB-C Travel Thunderbolt 3 Dockingstation, 5 Ports, Display-Anschlüsse mit bis zu 4K-Auflösung, Bis zu 100 W Pass-Through-Leistung für 44,99 Euro statt 49,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

23 % Rabatt: HP Desktop PC M01-F3005ng [AMD Ryzen 3 5300G, 8GB RAM, 256GB SSD, Radeon Graphics, Win 11] für 379 Euro statt 495 Euro. Hier geht's zum Deal.

20 % Rabatt: Lenovo IdeaPad 5 Pro 82SN006GGE - 16" WQXGA IPS, Ryzen 5 6600HS, 16GB RAM, 1TB SSD, Windows 11 Home, für 879 Euro statt 1099 Euro. Hier geht's zum Deal.

American Express Deal der Woche

Der Kreditkartenanbieter American Express bietet seinen Kunden mehr als die Möglichkeit, bargeldlos im In- und Ausland zu bezahlen. Zur Platinum Card gibt es eine ganze Reihe zusätzlicher Boni. Neukunden können ab sofort 55.000 Membership Rewards Punkte oder wahlweise 200 Euro Startguthaben abgreifen.

Weitere Boni der Platinum Card:

jährliches Restaurantguthaben von 150 Euro, einlösbar in teilnehmenden Restaurants

Entertainmentguthaben von 120 Euro pro Jahr für ausgewählte Streamingdienste

Teilnahme am Bonusprogramm MR (einen Punkt für jeden ausgegebenen Euro)

200 Euro Sixt-Ride-Fahrguthaben pro Jahr

200 Euro Reiseguthaben (unter anderem für Flüge oder Hotelübernachtungen)

90 Euro Shopping-Guthaben

Status-Upgrades für Hotel-, Airline- oder Mietwagenpartner

Versicherungspaket (unter anderem Auslandskranken- oder Reiserücktrittsversicherung)

Kosten: 60 Euro pro Monat

Zum Angebot bei American Express

Weitere Tipps zum Sparen

Es gibt jeden Tag neue Möglichkeiten zu sparen – besonders aber bei Rabattaktionen wie dem Amazon Prime Day oder dem Black Friday oder Black Monday. Wenn Sie sich jetzt für eine kostenlose 30-Tage-Mitgliedschaft bei Amazon Prime anmelden, können Sie schon 30 Minuten vorab auf Blitzangebote zugreifen. Das Abo können Sie nach der Rabattaktion einfach wieder kündigen. So profitieren Sie zwar von den Vorteilen, müssen allerdings nichts dafür bezahlen. Außerdem entfallen bei Prime-Produkten die Versandkosten.

Übrigens: Gutscheine und Rabatte für zahlreiche Online-Shops finden Sie zusätzlich hier.

