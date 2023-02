Softshell-Jacke von Jack Wolfskin für 55 statt 110 Euro: Top-Deals am Montag

Auf Schnäppchenjagd zu gehen, ist gar nicht so einfach: Meist muss man sich mühsam Angebote zusammensuchen. Hier bekommen Sie lohnende Deals bequem auf einen Blick.

Vielleicht kennen Sie das: Um ein gutes Angebot zu ergattern, muss man sich häufig mühsam von Seite zu Seite klicken, sich womöglich noch bei dem hundertsten Newsletter anmelden und dann im nervigsten Fall noch weitere Bedingungen erfüllen. Kurzum: Die Schnäppchenjagd ist oft mit Mühe und Zeit verbunden – und kostet manchmal auch Nerven.

Um Ihnen die Suche nach den besten Deals zu erleichtern, finden Sie hier lohnende Angebote aus verschiedenen Bereichen auf einen Blick: Schnäppchen wie Tablets oder Smartphones, Küchengadgets, Gartengeräte oder andere Alltagshelfer.

Die Top-Deals am Montag

Affiliate Link -49% Jack Wolfskin Softshell Jacke Jetzt shoppen 55,00 € 109,95 €

49 % Rabatt: Jack Wolfskin Herren Northern Point Softshelljacke für 54,98 Euro statt 109,95 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -36% Bissell Teppichreinigungsgerät SpotClean Pro, 750 W, beutellos Jetzt shoppen 159,00 € 249,00 €

36 % Rabatt: Bissell Teppichreinigungsgerät SpotClean Pro, 750 W, beutellos für 159 Euro statt 249 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -40% City-E-Bike Metropolitan Joy, weiß, 28 Zoll Jetzt shoppen 949,00 € 1599,00 €

40 % Rabatt: City-E-Bike Metropolitan Joy, weiß, 28 Zoll für 949 Euro statt 1599 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -56% Eurom RAD 1500 Heizkörperheizung Ölradiator Jetzt shoppen 29,99 € 69,00 €

56 % Rabatt: Eurom RAD 1500 Heizkörperheizung Ölradiator, 1500W, bis 55 m³, Thermostat, Kipps für 29,99 Euro statt 69 Euro.Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -55% HUGO BOSS Boss Orange Woman Eau de Toilette Jetzt shoppen 23,90 € 54,00 €

55 % Rabatt: HUGO BOSS Boss Orange Woman Eau de Toilette (30 ml) für 23,90 Euro statt 54 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -26% Google Nest Doorbell (mit Akku) + Google Nest Hub (2. Generation) Jetzt shoppen 219,95 € 299,98 €

26 % Rabatt: Google Nest Doorbell (mit Akku) + Google Nest Hub (2. Generation) für 219,95 Euro statt 299,98 Euro. Hier geht's zum Deal.

Top-Deals der Woche: 13.02. bis 19.02.2023

Der beste Deal von o2

Mobiles Arbeiten leicht gemacht – mit dem my Internet Homespot von o2

Arbeiten im Lieblingscafé, im Park oder am See? Der mobile Homespot my Internet 150 von o2 ermöglicht flexibles und unabhängiges Arbeiten für 24,99 Euro im Monat.

Das Angebot im Detail:

o2 my Internet 150 Homespot

150 Gigabyte Datenvolumen pro Monat

Datengeschwindigkeit: 50 Mbit/s Download 10 Mbit/s Upload

Monatliche Kosten: 24,99 Euro bei Vertragslaufzeit von 24 Monaten

zusätzliches Datenvolumen von 15 GB buchbar für einmalig 5 Euro

Hier geht’s zum Angebot von o2

Der beste Deal von American Express

American Express Platinum Card: 55.000 Membership Rewards Punkte Willkommensbonus

Bei American Express gibt es derzeit ein Angebot, das vor allem für Kreditkartennutzer interessant ist, die viel reisen: Die Platinum Card mit 55.000 Membership Rewards Punkten sowie Reise- und Entertainmentguthaben im Wert von 270 Euro für Neu- und Bestandskunden.

Die Details im Überblick:

55.000 Membership Rewards Punkte Willkommensbonus

jährliches Restaurantgutgaben von 150 Euro für teilnehmenden Restaurants

jährliches Entertainmentguthaben von 120 Euro für ausgewählte Streamingdienste

Teilnahme am Bonusprogramm

Statusupdates und mehr

Monatliche Kosten: 60 Euro

Hier geht’s zum Angebot vom American Express

Die besten Deals von Amazon

Affiliate Link -37% Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) Jetzt shoppen 99,00 € 159,00 €

37 % Rabatt: Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) 25,7 cm (10,1 Zoll, 1280x800, HD, WideView, Touch) Android Tablet (OctaCore, 2GB RAM, 32GB eMCP, Wi-Fi, Android 10) grau für 99 Euro statt 159 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -46% Emsa Travel Mug (0,5 l) Jetzt shoppen 19,95 € 36,99 €

46 % Rabatt: Emsa Travel Mug Waves Grande Isolierbecher N20119 | 0,5 L | bis zu 6h heiß und 12h kalt, 100% dichter Thermobecher | 360°-Trinköffnung | Quick-Press-Verschluss | Schwarz für 19,95 Euro statt 36,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -41% Fire TV Stick 4K mit Alexa-Sprachfernbedienung (mit TV-Steuerungstasten) Jetzt shoppen 34,99 € 59,99 €

41 % Rabatt: Fire TV Stick 4K mit Alexa-Sprachfernbedienung (mit TV-Steuerungstasten) für 34,99 Euro statt 59,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Die besten Deals bei Otto

Affiliate Link -49% CLEANmaxx Matratzenreinigungsgerät mit UV-C-Licht Jetzt shoppen 49,90 € 99,00 €

49 % Rabatt: CLEANmaxx Matratzenreinigungsgerät mit UV-C-Licht - Reinigen & Desinfizieren -blau - 300W, Milben-Handstaubsauger, blau, für 49,90 Euro statt 99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -47% The North Face »W VENTURE FAST HIKE« Wanderschuh Jetzt shoppen 46,99 € 90,00 €

47 % Rabatt: The North Face »W VENTURE FAST HIKE« Wanderschuh für 46,99 Euro statt 90 Euro. Hier geht's zum Deal.

32 % Rabatt: Makita Akku-Schlagbohrschrauber »12V Akku-Schlagbohrschrauber HP333DSAX1, 2x Akku« für 174,99 Euro statt 261 Euro. Hier geht's zum Deal.

Die besten Deals von Ebay

Affiliate Link -47% Samsung Galaxy Buds2 Jetzt shoppen 77,90 € 149,00 €

47 % Rabatt: Samsung Galaxy Buds2 R177 True Wireless Headset graphit In-Ear Kopfhörer für 77,90 Euro statt 149 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -62% PUMA X-Ray 2 Square Sneaker Jetzt shoppen 29,95 € 79,95 €

62 % Rabatt: PUMA X-Ray 2 Square Sneaker Basics Neu für 29,95 Euro statt 260,61 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -50% Speedlink TYALO Gaming PC Deskset Maus + Tastatur + Mauspad Keyboard Mouse Set Jetzt shoppen 24,99 € 49,99 €

50 % Rabatt: Speedlink TYALO Gaming PC Deskset Maus + Tastatur + Mauspad Keyboard Mouse Set für 24,99 Euro statt 49,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Die besten Deals von Flaconi

Affiliate Link -45% flaconi Beauty Power Discovery Box Gesicht Make-up Set Jetzt shoppen 29,95 € 54,95 €

45 % Rabatt: flaconi Beauty Power Discovery Box Gesicht Make-up Set für 29,95 Euro statt 54,95 Euro.Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -27% BABOR Doctor Babor Power Serum Ampoules Retinol 0,3% Ampullen Jetzt shoppen 36,19 € 49,90 €

27 % Rabatt: BABOR Doctor Babor Power Serum Ampoules Retinol 0,3% Ampullen für 36,19 Euro statt 49,90 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -16% LANCÔME Advanced Génifique Gesichtsserum Jetzt shoppen 32,60 € 39,00 €

16 % Rabatt: LANCÔME Advanced Génifique Gesichtsserum für 32,60 Euro statt 39 Euro. Hier geht's zum Deal.

Die besten Deals von Tink

50 % Rabatt: TP-Link Tapo P110 8er-Set für 99,95 Euro statt 199,98 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -33% Innr Smart Outdoor LED Spot Colour 3er-Pack Jetzt shoppen 119,95 € 179,98 €

33 % Rabatt: Innr Smart Outdoor LED Spot Colour 3er-Pack Zigbee Lightlink + Erweiterung für 119,95 Euro statt 179,98 Euro.Hier geht's zum Deal.

41% Rabatt: AVM FRITZ!DECT 301 4er-Set für 229,95 Euro statt 396 Euro.Hier geht's zum Deal.

Die besten Deals von Rebelle

Affiliate Link -40% Paige Jeans Jeans aus Baumwolle Jetzt shoppen 75,00 € 125,00 €

40 % Rabatt: Paige Jeans Jeans aus Baumwolle für 75 Euro statt 125 Euro.Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -33% Michael Kors Kleid Jetzt shoppen 59,00 € 89,00 €

33 % Rabatt: Michael Kors Kleid, für 59 Euro statt 89 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -25% Miu Miu Plateau Boots mit Raffungen Jetzt shoppen 209,00 € 279,00 €

25 % Rabatt: Miu Miu Plateau Boots mit Raffungen für 209 Euro statt 279 Euro. Hier geht's zum Deal.

Weitere Tipps zum Sparen

Es gibt jeden Tag neue Möglichkeiten zu sparen – besonders aber bei Rabattaktionen wie dem Amazon Prime Day oder dem Black Friday oder Black Monday. Wenn Sie sich jetzt für eine kostenlose 30-Tage-Mitgliedschaft bei Amazon Prime anmelden, können Sie schon 30 Minuten vorab auf Blitzangebote zugreifen. Das Abo können Sie nach der Rabattaktion einfach wieder kündigen. So profitieren Sie zwar von den Vorteilen, müssen allerdings nichts dafür bezahlen. Außerdem entfallen bei Prime-Produkten die Versandkosten.

Übrigens: Gutscheine und Rabatte für zahlreiche Online-Shops finden Sie zusätzlich hier.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.