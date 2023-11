OpenAI-Chef Sam Altman nimmt im September in Washington an einem KI-Forum des US-Senats teil.

von Madhumita Murgia und George Hammond Wie kein anderer inspiriert und fasziniert der alte und neue OpenAI-Chef Mitarbeiter und Investoren. Sam Altman ist der Kopf der generativen KI-Revolution.

Nach jedem seiner Sätze legte OpenAI-Chef Sam Altman eine kleine Kunstpause ein, um dem Applaus gebührenden Raum zu geben. Erst vor wenigen Wochen verkündete er auf einer Bühne in San Francisco, ChatGPT habe die Marke von 100 Millionen Nutzern geknackt. Das revolutionäre Produkt seines Start-ups läutete vor einem Jahr eine neue Ära in der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) ein.

Altman gab bei dem Anlass ebenfalls bekannt, dass das Unternehmen den Preis der Software halbieren werde und mit einem KI-Appstore an den Start gehen wolle. Beide Schritte sollten der Verbreitung der innovativen Technologie weitere Schubkraft verleihen.

Am deutlichsten zeigte sich seine Inspirationskraft indes Wochen später: nachdem der Verwaltungsrat von OpenAI ihn aus heiterem Himmel vor die Tür setzte. Denn der Fensterstoß klöste einen breiten internen Aufstand aus. Die Mehrheit der Mitarbeiter forderte, Altman sofort wieder einzusetzen.

Führungsfiguren der Techszene von Eric Schmidt bis Vinod Khosla bekundeten öffentlichen Beistand. Microsofts CEO Satya Nadella bot Altman gleich eine neue Rolle an der Spitze einer hauseigenen KI-Forschungsabteilung an – verbunden mit der Zusage "alle notwendigen Mittel für ihren Erfolg" bereitzustellen.

So hätte der 38-jährige Unternehmer und OpenAI-Mitgründer, der eine Schlüsselrolle in der Etablierung der inzwischen milliardenschweren generativen KI-Industrie gespielt hat, unversehens in eine Position rücken können, wo er tatsächlich über Wohl und Wehe genau dieses Geschäfts entschieden hätte. Doch es kam anders: In der Nacht zu Mittwoch verkündete Altman, dass er wieder zur OpenAI zurückkehren werde.

"Seine Superpower besteht darin, Menschen auf seine Seite zu ziehen, Narrative zu prägen und Situationen so zu beeinflussen, dass sie für ihn funktionieren", sagt eine Person mit direktem Einblick in die Verhandlungen zwischen Altman und dem OpenAI-Verwaltungsrat. "Das macht es unmöglich, ihn zu kontrollieren."