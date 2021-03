Das Corona-Jahr 2020 war für die Deutsche Post das bisher erfolgreichste Geschäftsjahr seit Beginn der Firmengeschichte. Das Unternehmen rechnet in diesem Jahr jedoch mit einem noch größeren Zuwachs der Paketmengen.

Für die Deutsche Post war das vergangene Jahr ein ziemlich erfolgreiches. Die Corona-Pandemie und der daraus entstandene Lockdown sorgten für steigende Paketmengen. Das Unternehmen geht auch in diesem Jahr von einer Steigerung aus.

2020 hat der Bonner Konzern rund 1,6 Milliarden Sendungen transportiert, die innerhalb Deutschlands verschickt und empfangen wurden. Das waren 15,3 Prozent mehr als im Vorjahr, wie die Deutsche Post DHL am Dienstag in Bonn mitteilte. Künftig werde sich der Zuwachs zwar "normalisieren", aber es werde weiter nach oben gehen. 2019 war das Mengenplus viel niedriger ausgefallen.

Corona-Pandemie führt zu mehr Online-Käufen

Grund für das beschleunigte Wachstum ist die Corona-Pandemie - die Menschen bestellen mehr Waren im Internet, auch wegen der Einschränkungen im stationären Einzelhandel.

Das Unternehmen mit weltweit 570.000 Mitarbeitern legte entsprechend gute Jahreszahlen vor. Während der Umsatz um 5,5 Prozent auf 66,8 Milliarden Euro kletterte, schnellte der Nettogewinn um 13,6 Prozent auf 3 Milliarden Euro hoch. Besonders das vierte Quartal, in dem das für die Branche wichtige Weihnachtsgeschäft liegt, lief blendend.

Deutsche Post AG bleibt optimistisch

Für die Zukunft ist der Konzern optimistisch. Im laufenden Jahr soll das operative Ergebnis (Ebit), das 2020 bei 4,8 Milliarden Euro gelegen hatte, auf mehr als 5,6 Milliarden steigen. Für das Jahr 2023 haben die Bonner dann ein Ebit von 6,0 Milliarden auf dem Zettel. Das Management will die Aktionäre an der guten Geschäftsentwicklung teilhaben lassen. Am Montag hatte der Konzern angekündigt, Aktien in Höhe von bis zu einer Milliarde Euro zurückkaufen zu wollen und in diesem Jahr die Dividende kräftig zu erhöhen.