von Angelika Dietrich Sie fordern die Wirtschaft heraus – und schaffen die Jobs von morgen. In Berlin wurden herausragende Start-ups mit dem Deutschen Gründerpreis ausgezeichnet.

Start-up-Geschichten beginnen meist so: Zwei, drei Leute lernen sich kennen, trinken ein Bier zusammen, beschließen, eine Firma zu gründen, und gehen dann zum Notar. Bei Benedict Padberg und Guido Zuidhof war es andersrum: Am Tag des Notartermins begegneten sie sich zum ersten Mal, sie besiegelten den Vertrag und gingen danach ein Bier trinken.

Dass es bei ihnen so lief, liegt an der Corona-Pandemie und den strikten Kontakt- und Reisebeschränkungen, die im Sommer 2020 galten. Die IT-Freiberufler hatten keine Chance, sich Auge in Auge über das Problem auszutauschen, auf das sie beide zur gleichen Zeit gestoßen waren, Padberg, 28, in Wörthsee bei München, Zuidhof, 29, in London.