Als im Februar dieses Jahres die aktuelle Spielrunde des Deutschen Gründerpreises für Schülerinnen und Schüler (DGPS) begann, war Corona noch ein fernes Beben irgendwo in Asien. Mehr als 800 Teams mit knapp 4000 Teilnehmern machten sich auf, beim größten Existenzgründer-Planspiel für Jugendliche ein virtuelles Unternehmen aufzubauen. In verschiedenen Aufgaben entwickeln die Teams ein Produkt, schreiben dafür einen Businessplan, betreiben Marktforschung, gestalten Werbung und kümmern sich um eine Finanzierung. Binnen gut drei Monaten stellen sie eine fiktive Firma auf die Beine, die im besten Fall genau so loslegen könnte.

Fullscreen

Der DGPS ist Teil des Deutschen Gründerpreises, der jährlich außerdem in den Kategorien Start-up, Aufsteiger und Lebenswerk vom stern und seinen Partnern, den Sparkassen, Porsche und dem ZDF, verliehen wird. Schirmherr ist Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. In diesem Jahr aber musste mit Ausbreitung des Virus der Preis für die "großen" Gründer abgesagt werden. Bei zu vielen Firmen hatte die Pandemie unabsehbare Folgen auf den Geschäftsbetrieb. Doch die Schüler machten einfach weiter! Viele empfanden den Wettbewerb 2020 sogar als besonders wichtig. Er gab ihnen Halt und ein Ziel in unsicheren Zeiten. Entsprechend hoch war die Qualität der eingereichten Geschäftsmodelle. Und von den mehr als 800 Teams blieben fast alle bis zum Ende dabei.

Einziger Wermutstropfen: Die legendäre Preisverleihung mit den zehn besten Teams und der Party der Sieger fällt in diesem Jahr den Kontaktbeschränkungen zum Opfer. Stattdessen werden die Preise virtuell vergeben – natürlich unter Beteiligung der Jugendlichen, die ihre Firmenideen per Video präsentieren werden. Herausgekommen ist eine (hoffentlich) einmalige Veranstaltung mit den besten Gründern der Generation Corona. Der Stream startet am Donnerstag ab 18 Uhr hier:

Insgesamt wurden zehn Siegerteams gekürt. Die neue Form der Preisverleihung ist die erste ihrer Art beim DGPS – zum ersten Mal kann jeder zuschauen, der Interesse hat.