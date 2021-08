Sehen Sie im Video: DHL liefert bald mit neuen E-Flugzeugen – Jungfernflug noch in diesem Jahr.









Die Deutsche Post will in der Luftfracht bald Elektroflugzeuge einsetzen. Die Frachttochter DHL Express habe beim Elektroflugzeug-Hersteller Eviation zwölf Elektroflugzeuge des Typs "Alice" bestellt, die im Jahr 2024 ausgeliefert werden sollen, teilte der Bonner Konzern am Dienstag mit. Der "Alice"-Jungfernflug solle noch in diesem Jahr erfolgen. Damit will die Post ihrem Langfrist-Ziel eines emissionsfreien Betriebs bis 2050 näherkommen. Mit dem Auftrag plane DHL den Aufbau des ersten elektrischen Luftfracht-Netzwerks, hieß es weiter. "Alice" könne über 1.200 Kilogramm an Fracht transportieren. Die Ladezeit pro Flugstunde betrage rund 30 Minuten, die maximale Reichweite liege bei 815 Kilometern. Das Flugzeug eigne sich damit für kürzere Zubringerflüge. Das Elektroflugzeug Alice wird vom Hersteller Eviation mit Sitz im US-Bundesstaat Washington entwickelt und produziert.

