Auf Schnäppchenjagd zu gehen, ist gar nicht so einfach: Meist muss man sich mühsam Angebote zusammensuchen. Hier bekommen Sie täglich lohnende Deals bequem auf einen Blick.

Vielleicht kennen Sie das: Um ein gutes Angebot zu ergattern, muss man sich häufig mühsam von Seite zu Seite klicken, sich womöglich noch bei dem hundertsten Newsletter anmelden und dann im nervigsten Fall noch weitere Bedingungen erfüllen. Kurzum: Die Schnäppchenjagd ist oft mit Mühe und Zeit verbunden – und kostet manchmal auch Nerven.

Um Ihnen die Suche nach den besten Deals zu erleichtern, finden Sie hier täglich lohnende Deals aus verschiedenen Bereichen auf einen Blick: Schnäppchen wie Tablets oder Smartphones, Küchengadgets oder andere Alltagshelfer.

Die Top-Deals am 4. Mai 2021

Amazon

Affiliate Link -39% Amazon.de | Lego Star Wars Imperial Shuttle Bauset Jetzt shoppen 48,59 € 79,99 €

39 % Rabatt: Lego Star Wars Imperial Shuttle Bauset mit Luke Skywalker mit Lichtschwert und Darth Vader Minifiguren für 48,59 statt 79,99 Euro. "May the 4th be with you." Am 4. Mai hat Amazon weitere Produkte von Star Wars im Angebot. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -50% Amazon.de | Oral-B PRO 2 2500 Black Edition Jetzt shoppen 44,95 € 89,99 €

50 % Rabatt: Oral-B PRO 2 2500 Black Edition Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush mit visueller Andruckkontrolle für extra Zahnfleischschutz, 2 Putzprogramme inkl. Sensitiv, Timer & Reiseetui, für 44,95 Euro statt 89,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -52% Amazon.de | Samsung Galaxy Buds Live Jetzt shoppen 88,00 € 184,24 €

52 % Rabatt: Samsung Galaxy Buds Live, Kabellose Bluetooth-Kopfhörer mit Noise Cancelling (ANC), ausdauernder Akku, Sound by AKG, komfortable Passform, für 88 Euro statt 184,24 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -28% Amazon.de | Tanqueray Malacca Gin Jetzt shoppen 24,99 € 34,90 €

28 % Rabatt: Tanqueray Malacca Gin ist eine limitierte Gin-Spezialität, die süß, würzig mit erhöhtem Zitrusgehalt daherkommt für 24,99 statt 34,90 Euro. Hier geht's zum Deal.

25 % Rabatt: Kindle Paperwhite - Ebook-Reader mit 8 Gigabyte Speicherplatz für 89,99 statt 119,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Top-Deals der Woche: 3. bis 7. Mai 2021

Otto

Tchibo

Saturn

Media Markt

Lidl

50 % Rabatt: Aqua Marina Blade Stand-up-Board für 599 statt 1198 Euro. Hier geht's zum Deal.

Stand-up-Board für 599 statt 1198 Euro. 16 % Rabatt: Aqua Marina SUP E-Motor Blue Drive S Power Fin Motor für Stand-up-Boards für 499 statt 599 Euro. Hier geht's zum Deal

Motor für Stand-up-Boards für 499 statt 599 Euro. 15 % Rabatt: Yamaha Seascooter RDS 200 Unterwasserscooter für Taucher für 339 statt 399 Euro. Hier geht's zum Deal.

Weitere Tipps zum Sparen

Es gibt jeden Tag neue Möglichkeiten zu sparen – besonders aber bei Rabattaktionen wie dem Amazon Prime Day oder dem Black Friday oder Black Monday. Wenn Sie sich jetzt für eine kostenlose 30-Tage-Mitgliedschaft bei Amazon Prime anmelden, können Sie schon 30 Minuten vorab auf Blitzangebote zugreifen. Das Abo können Sie nach der Rabattaktion einfach wieder kündigen. So profitieren Sie zwar von den Vorteilen, müssen allerdings nichts dafür bezahlen. Außerdem entfallen bei Prime-Produkten die Versandkosten.

Hier können Sie eine Amazon Prime Mitgliedschaft kostenlos testen.

Übrigens: Gutscheine und Rabatte für zahlreiche Online-Shops finden Sie zusätzlich hier.

