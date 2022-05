von Lorenz Wolf-Doettinchem Fachanwältin Inka Pichler über Raser, Radfahrer und Rechtsschutzversicherungen. Plus: die besten Kanzleien für Privatmandanten – ob es um Streit mit dem Arbeitgeber, im Verkehr oder in der Familie geht.

Frau Pichler, haben Sie als Verkehrsrechtsanwältin Verständnis für Raser und Falschparker?

Als Juristin verteidige ich die Rechtsordnung. Das ist keine Frage der Sympathie. Jede Bürgerin, jeder Bürger hat Anspruch auf die bestmögliche juristische Beratung und ein faires Verfahren. Es wäre eine totale Waffenungleichheit, wenn ein Laie Richter, Staatsanwalt, Versicherung oder gegnerischen Anwälten ohne Unterstützung gegenüberstünde.

Man muss also nicht selbst gern schnell fahren, um Temposünder zu verteidigen?

Nein. Eine Familienrechtlerin muss ja auch nicht geschieden sein.

Sind denn Geschwindigkeitsverstöße die häufigsten Fälle?

Da ist einer in der 30er-Zone mal 40 gefahren oder hat außerorts ein Schild übersehen. Solche Ordnungswidrigkeiten, solche Bußgeldverfahren, haben wir sehr, sehr häufig. Vielen Mandanten geht es da ums Prinzip. Da droht ein Punkt in Flensburg. Den will man einfach nicht haben, weil die Weste bisher weiß war.

Tempoverstöße werden durch Messungen nachgewiesen. Was kann ein Anwalt da denn überhaupt machen?

Es gibt viele unterschiedliche Messverfahren, die nicht alle ausgereift sind. Es gibt viele Anhaltspunkte dafür, dass immer wieder Ergebnisse falsch sind. Warum soll man sich dagegen nicht wehren?

Im Zeitalter der Digitalisierung sollte es doch simpel sein, das Tempo einwandfrei zu messen.

Im Gegenteil! Die Technik ist für den Autofahrer eine Blackbox. Deswegen haben Gerichte in den vergangenen Jahren häufig entschieden, dass der Betroffene über seinen Anwalt das Recht hat, die Messdateien einzusehen. Man muss nicht blindlings glauben, dass die auf dem Blitzerfoto ausgedruckte Geschwindigkeit stimmt. Für die Verhängung eines Fahrverbots macht es aber einen Unterschied, ob die Messung von 42 km/h stimmt oder ob es 39 km/h waren. Es sind auch schon Messgeräte ganz aus dem Verkehr gezogen worden.

Sind Ihre Mandanten nicht ziemliche Rechthaber?

Nein, der Bußgeldkatalog hat sich so oft geändert, da wollen viele in der Beratung wissen, ob das wirklich seine Ordnung hat. Für manche geht es auch um sehr viel. Im Bußgeldrecht drohen Fahrverbote zwischen einem und drei Monaten. Da haben etwa Berufskraftfahrer schlicht Angst um ihre Existenz. Eine Einstellung des Verfahrens ist zwar unwahrscheinlich, aber wir haben das Handwerkszeug, um im Verlauf ein Fahrverbot abzuwenden.

Hat die Verschärfung des Bußgeldkatalogs zu mehr Streitigkeiten geführt?

Ja, es sind mehr Fälle geworden. Das liegt auch an einer veränderten Haltung vieler Bürger. Früher sagte man: Oh, da war ich wohl zu schnell, und hat bezahlt. Nach den Wirren der vergangenen Jahre, dem Hin und Her bei der Gültigkeit der Bußgeldkataloge, sagen viele nun: Ich glaube dem Staat nicht mehr, ich lasse das über-prüfen. Das Regelwerk ist tatsächlich schwer zu durchschauen. Wann genau wird der Führerschein nun entzogen? Wie lang genau sind die Verjährungsfristen für Punkte?

Gut für Ihre Zunft, aber ein schlechtes Zeugnis für die Politik.

Wir sind gefragter denn je.

Mit welchen Kosten muss ich rechnen, wenn ich zum Anwalt gehe?

Das kommt darauf an, ob der Anwalt nach Rechtsanwaltsvergütungsgesetz abrechnet oder ein Honorar vereinbart, etwa nach Stundensätzen oder Pauschalen. Vereinfacht gesagt: Ein Verfahren mit der Bußgeldbehörde kostet nach Vergütungsgesetz rund 400 Euro. Wenn die Sache vor Gericht geht, etwa ein Gutachter gebraucht wird, dann kann das auch auf bis zu 2000 Euro steigen. Wir haben unseren Preis, aber man kann auch mit uns reden, um hohe Kostenrisiken zu vermeiden. Manchmal ist es zum Beispiel sinnvoll, erst mal die Akte zu holen und dann über das weitere Vorgehen zu beraten.

Spielt es bei den Verfahren eine Rolle, ob man rechtsschutzversichert ist?

Die meisten Mandaten haben eine Verkehrsrechtschutz-Police. Wer nicht versichert ist, neigt eher dazu, das Bußgeld gleich zu bezahlen, weil es oft geringer als unsere Vergütung ist. Auch die Kosten für Messgutachten sind vielen Selbstzahler-Mandanten zu hoch.

Also lohnt sich eine Versicherung?

Ja. Auch bei Unfällen ist so eine Police sinnvoll. Die Versicherungen kürzen immer häufiger ihre Leistungen. In den Schadensabteilungen sitzen Spezialisten, denen Sie als normaler Bürger nicht gewachsen sind. Dazu kommt der Einsatz künstlicher Intelligenz. Da schicken Sie ein Gutachten hin, das zunächst von einer Software geprüft wird. Dann bekommen Sie ein 15-seitiges Schreiben, was alles nicht bezahlt wird. Das ist ohne Anwalt überhaupt nicht zu handeln.

Die Corona-Zeit hat viele gestresst. Hat das auch zu einer größeren Gereiztheit im Straßenverkehr geführt?

Im Lauf der Pandemie sind die Unfallzahlen zunächst gesunken. Zum Glück ist die Zahl der Verkehrstoten heute auf dem niedrigsten Niveau seit Aufzeichnung der Daten. Seit Januar ändert sich das Bild. Die Menschen sind wieder unterwegs. Die Unfallzahlen sind in die Höhe geschossen. Wenn ich mir angucke, was bei uns hier auf dem Tisch landet, dann stelle ich fest: Die Aggressivität ist gestiegen.

Aber warum?

Meine Theorie: Die Leute haben sich während der Pandemie in ihren persönlichen Rechten eingeschränkt gefühlt und pochen deswegen jetzt im Straßenverkehr umso mehr darauf. Zum Beispiel: Ich erzwinge mir meine Vorfahrt. Solche Fälle haben deutlich zugenommen. Früher ließ man einfädeln, heute pocht man auf sein Recht. Alle sind gereizter.

Liegt das auch an der sich ändernden Mobilität?

Im Straßenverkehr sollte es eigentlich ein Miteinander geben. Im Paragraf 1 der Straßenverkehrsordnung wird die gegenseitige Rücksicht angemahnt. Wenn ich in meine Akten schaue, dann ist aber mein Eindruck: Es herrscht immer mehr Gegeneinander auf deutschen Straßen. Während der Pandemie sind viele aufs Fahrrad umgestiegen, aber die Infrastruktur kommt nicht hinterher. Radwege enden im Nichts, Fahrspuren werden umgewidmet. Wer morgens wieder ins Büro pendelt, braucht nun deutlich länger. Da wird der Radfahrer für den Autofahrer zum Feindbild …

… und umgekehrt.

Nur wenn es nun zu Unfällen kommt, sind die Radfahrer schlechter geschützt. Dazu kommt noch der Boom der E-Bikes. Viele Autofahrer unterschätzen deren Geschwindigkeit. Bei den typischen Abbiegeunfällen wäre der Radfahrer früher nie so schnell gewesen, und der Autofahrer hätte es vor ihm noch geschafft. Das Miteinander muss neu gelernt werden.

Auch mit den oft kaum hörbaren Elektroautos?

Ja, sie sind sehr leise. Aber erfreulicherweise ist uns da noch keine erhöhte Unfallzahl aufgefallen. Aber da gibt es andere, neue Probleme …

Nämlich?

Elektroautos als Dienstwagen sind durch die vergünstigte Besteuerung eine ganz tolle Sache. Viele Unternehmen wollen auch klimaneutral werden und stellen ihren Fuhrpark komplett um. Wenn ein Mitarbeiter den E-Dienstwagen aber zu Hause laden will, steckt man plötzlich mitten im Miet- oder Wohneigentumsrecht. Es ist gar nicht so einfach, eine Ladesäule oder Wallbox durchzusetzen.

Kann ich von meinem Arbeitgeber ein Elektroauto verlangen? Und umgekehrt: Darf er mir es aufzwingen?

Es kommt auf die Verträge an. Der Arbeitgeber hat das Recht, die Auswahl zu begrenzen. Das konkrete Modell ist dann oft Verhandlungssache, wenn die vorgegebene Leasingrate eingehalten wird. Immer häufiger sind auch Diensträder im Angebot. Eine neuere Entwicklung sind Mobilitätsbudgets. Die Mitarbeiter können immer wieder entscheiden, ob sie im jeweiligen Monat Bahn oder Auto nutzen wollen. Das Auto dann oft in der Form eines Auto-Abos oder als Corporate Carsharing.

Lange Zeit war der Dienstwagen ein Prestigeobjekt.

Ja, das Auto ist des Deutschen liebstes Kind. Es ist oft noch immer so in den Vorstadtsiedlungen: Alle drei Jahre will ich ein moderneres Auto als mein Nachbar. Früher waren das oft große Limousinen oder Kombis. Heute ist es häufig ein SUV. Die Richtlinien der Firmen sind deutlich flexibler geworden.

Flottenmanagement ist eines Ihrer Themen. Warum haben Sie sich für das Fachgebiet des Verkehrsrechts entschieden?

Unter Juristen heißt es oft: Verkehrsrecht könne jeder, mal eine Unfallregulierung, mal ein Geschwindigkeitsverstoß – das seien doch keine großen Herausforderungen. Aber das stimmt überhaupt nicht, im Gegenteil. Wir sind quer durch alle Rechtsgebiete unterwegs: Schadenersatz, Strafrecht, Sozialrecht. Das ist unheimlich vielfältig. Ich habe mich vom ersten Tag an darauf spezialisiert und meine Nische gefunden.

Ist Verkehrsrecht nicht eine ziemliche Männerdomäne?

Ja, leider. Im Verkehrsrecht braucht man Engagement, Feingefühl und Fachwissen. Beides können Frauen wie Männer haben. In den Fortbildungen, die ich gebe, sehe ich allerdings überwiegend Männer. Viele meiner Kollegen haben eine ausgesprochene Affinität zu Kraftfahrzeugen. Ich allerdings auch! Ich habe mir mein Studium verdient, indem ich unter anderem in einer Autowerkstatt gearbeitet habe.

Die besten Kanzleien

Kündigung? Scheidung? Unfall? Die stern-Liste versammelt von Arbeits- bis Verkehrsrecht die Experten, die von anderen Anwälten empfohlen werden

Familienrecht

Überregional

BRP Renaud und Partner , Frankfurt a. M., Stuttgart

, Frankfurt a. M., Stuttgart BSKP , Berlin, Chemnitz, Dortmund, Dresden, Frankfurt a. M., Freiberg, Heilbronn, Ludwigsburg, Magdeburg, Riesa, Stuttgart

, Berlin, Chemnitz, Dortmund, Dresden, Frankfurt a. M., Freiberg, Heilbronn, Ludwigsburg, Magdeburg, Riesa, Stuttgart Eisenmann Wahle Birk & Weidner , Dresden, Stuttgart

, Dresden, Stuttgart Haibach Rechtsanwälte und Notar a. D. , Frankfurt a. M., Gießen, München

, Frankfurt a. M., Gießen, München Hecker Werner Himmelreich, Berlin, Düsseldorf, Köln, Leipzig, München, Stuttgart

Norden

Kristen Kraeft van Lier , Hamburg

, Hamburg Rechtsanwalt Bernd Kuckenburg , Hannover

, Hannover Reinke & Partner , Worpswede

, Worpswede Rembert.Rechtsanwälte , Hamburg

, Hamburg RPK Perleberg-Kölbel , Hannover

, Hannover Saathoff Habe Bühre , Oldenburg

, Oldenburg Schneider Stein & Partner , Hamburg, Kiel

, Hamburg, Kiel Töbelmann Hannover § Gezork, Bremen

Westen

Aachener Kanzlei für Familienrecht – Martina Mainz-Kwasniok, Aachen

– Martina Mainz-Kwasniok, Aachen Anwaltskanzlei Schnitzler , Euskirchen

, Euskirchen Anwaltskanzlei Vera Knatz , Frankfurt a. M.

, Frankfurt a. M. ASP Rechtsanwälte , Düsseldorf, Krefeld

, Düsseldorf, Krefeld Bender & Ruppel , Wetzlar

, Wetzlar Dr. Endemann & Partner , Münster

, Münster Dr. Kleffmann & Partner , Hagen

, Hagen Dr. Kogel & Mast , Aachen

, Aachen Eimer Heuschmid Mehle , Bonn

, Bonn Hauß Nießalla Härdle , Duisburg

, Duisburg Kanzlei Kofler , Neu-Bamberg

, Neu-Bamberg Kanzlei Ruth Handelmann , Aachen

, Aachen Koch & Börsch , Köln

, Köln Kutschka Rechtsanwälte , Rödermark

, Rödermark Mohr Rechtsanwälte , Gießen

, Gießen Rechtsanwalt Dr. Peter Becker , Münster

, Münster Rechtsanwälte Trautmann , Mainz

, Mainz Rechtsanwältin Dr. Antje Bamberg , Düsseldorf

, Düsseldorf Rechtsanwältin Monika Luchtenberg , Düsseldorf

, Düsseldorf Rechtsanwältin Petra R. Gartz , Mönchengladbach

, Mönchengladbach Rivet Lentz Koene , Köln

, Köln Szary Westerath & Partner , Mönchengladbach

, Mönchengladbach Vogelgesang & Clausius , Saarbrücken

, Saarbrücken Weil + Di Cato , Marburg

, Marburg WHL Weiss Hippler Leidinger, Düsseldorf

Süden

Anwaltskontor – Ćavar Erb von Langsdorff, München

– Ćavar Erb von Langsdorff, München Bergschneider & Wolf , München

, München Dr. Tomforde , Damm, Teupke, München

, Damm, Teupke, München EBK Rechtsanwälte , Heidelberg

, Heidelberg Garlipp & Kollegen , München

, München Gwinner Groß Grandel , Augsburg

, Augsburg Hartman-Hilter Rechtsanwälte , München

, München Heinzel & Neupert , Nürnberg

, Nürnberg Hellwig & Partner , Regensburg

, Regensburg Kanzlei Berndt , Böblingen, Rottweil, Stuttgart

, Böblingen, Rottweil, Stuttgart Kanzlei für Familien- und Erbrecht Eber Schäder Gebhardt Fuchs , München

, München Kanzlei Hubertus 4 , München

, München Kanzlei Monika Hamm , München

, München Krebs Köllner , München

, München Lauer und Harthun , München

, München Medert & Morsch , Schwetzingen

, Schwetzingen Pöhlmann & Frank , München

, München Pötter Rechtsanwaltskanzlei , München

, München RDS Roglmeier Demirci , München

, München Rechtsanwalt Alexander Ganz , Mannheim

, Mannheim Rechtsanwältin Dr. Undine Krebs , München

, München Rechtsanwältin Ursula Kalbhenn-Hofmann , Landshut

, Landshut Rechtsanwaltskanzlei Ott , Geisenhausen

, Geisenhausen Riethmüller Voerste Dr. Wagner , Augsburg, Diedorf

, Augsburg, Diedorf Rosset, Merz & Partner , Freiburg i. Br.

, Freiburg i. Br. Ruck Mehrle , Stuttgart

, Stuttgart Steinmann Rechtsanwälte , Bamberg

, Bamberg v. Rochow & Partner,Hersbruck, Nürnberg

Osten

Advocatae Kanzlei Berlin , Berlin

, Berlin Betz Rakete Dombek , Berlin

, Berlin Böing & Tiemann , Plauen

, Plauen Borgolte und Deutschmann , Berlin

, Berlin Fiedler Zmija & Partner , Berlin

, Berlin Freitag & Voigt , Beelitz

, Beelitz Junggeburth & Becker , Berlin

, Berlin Kärgel de Maizière & Partner , Berlin

, Berlin Kucklick dresdner-fachanwaelte.de , Dresden

, Dresden Meyer-Götz Oertel & Kollegen , Dresden

, Dresden Noltemeier Niederl Beger-Oelschlegel , Dresden

, Dresden Raue , Berlin

, Berlin Rechtsanwalt J. Christoph Berndt , Halle (Saale)

, Halle (Saale) Rechtsanwalt Robert Herwig , Berlin

, Berlin Rechtsanwaltskanzlei Bümlein , Berlin

, Berlin Rechtsanwaltskanzlei Monika Maria Risch , Berlin

, Berlin Rechtsanwaltskanzlei Sylvia Weiße , Beucha (Brandis), Leipzig

, Beucha (Brandis), Leipzig von Kiedrowski Caspary , Berlin

, Berlin Wendelmuth Rechtsanwälte, Falkensee

Arbeitsrecht (für Arbeitnehmer*innen)

Überregional

AfA Rechtsanwälte , Bamberg, Berlin, Frankfurt a. M., Kühlungsborn, Nürnberg

, Bamberg, Berlin, Frankfurt a. M., Kühlungsborn, Nürnberg Dr. Gloistein & Partner , Halle (Saale), Schleswig

, Halle (Saale), Schleswig Gleiss Lutz , Berlin, Düsseldorf, Frankfurt a. M., Hamburg, München, Stuttgart

, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt a. M., Hamburg, München, Stuttgart Gönnheimer & Zander , Darmstadt, Mannheim, Neustadt

, Darmstadt, Mannheim, Neustadt Kliemt , Berlin, Düsseldorf, Frankfurt a. M., Hamburg, München

, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt a. M., Hamburg, München Schindele Gerstner & Collegen , Dresden, Landshut, Rosenheim

, Dresden, Landshut, Rosenheim Schwegler Rechtsanwälte , Berlin, Düsseldorf, Frankfurt a. M., München, Oldenburg

, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt a. M., München, Oldenburg Ulrich Weber & Partner , Frankfurt a. M., Köln, Stuttgart

, Frankfurt a. M., Köln, Stuttgart Vangard, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt a. M., Hamburg, München

Norden

Arbeitsrechtskanzlei Hamburg , Hamburg

, Hamburg Behrens & Partner , Hamburg

, Hamburg Dette Nacken Öğüt und Kollegen , Bremen

, Bremen Dr. Bertelsmann & Gäbert , Hamburg

, Hamburg FHM Fuhlrott Hiéramente & von der Meden , Hamburg

, Hamburg Gaidies Heggemann & Partner , Hamburg

, Hamburg Hillmann & Partner , Oldenburg

, Oldenburg Müller-Knapp Hjort Wulff Partnerschaft , Hamburg, Kiel

, Hamburg, Kiel Rugekrömer, Hamburg

Westen

Bender & Ruppel , Wetzlar

, Wetzlar Büdel Rechtsanwälte , Frankfurt a. M.

, Frankfurt a. M. CNH Anwälte , Essen

, Essen Decruppe & Kollegen , Köln

, Köln ebl factum , Frankfurt a. M.

, Frankfurt a. M. Franzmann. Geilen. Brückmann. , Frankfurt a. M.

, Frankfurt a. M. Fringspartners , Düsseldorf

, Düsseldorf Kanzlei Thon & Partner , Offenbach

, Offenbach Krebühl Biere Rechtsanwälte , Frankfurt a. M.

, Frankfurt a. M. Küttner , Köln

, Köln Mansholt & Lodzik Schäfer Raane Cornelius , Darmstadt, Viernheim

, Darmstadt, Viernheim Meisterernst Düsing Manstetten , Münster

, Münster Mewes Rechtsanwälte , Gießen, Krefeld

, Gießen, Krefeld Pflüger Rechtsanwälte , Frankfurt a. M.

, Frankfurt a. M. Rechtsanwalt Jürgen Schreiber , Marburg

, Marburg Rechtsanwalt Rainer Zulauf , Oberursel (Taunus)

, Oberursel (Taunus) Rechtsanwaltskanzlei Baumfalk , Kerpen, Witten

, Kerpen, Witten RPO Rechtsanwälte , Köln

, Köln Schütte, Lange & Kollegen , Wiesbaden

, Wiesbaden Silberberger.Lorenz , Düsseldorf

, Düsseldorf Steiner Mittländer Fischer , Frankfurt a. M.

, Frankfurt a. M. Thür Werner Sontag , Köln

, Köln Uhlenbruch Rechtsanwältinnen und Rechtsanwalt , Köln

, Köln Wurll Jasper + Kollegen, Düsseldorf

Süden

Anwaltsbüro Hegarhaus , Freiburg i. Br.

, Freiburg i. Br. Anwaltskanzlei Bauer , München

, München Bartl & Weise , Stuttgart, Weil der Stadt

, Stuttgart, Weil der Stadt Bronhofer & Partner , München

, München dkm Rechtsanwälte , München

, München Dr. Fettweis & Sozien , Freiburg i. Br.

, Freiburg i. Br. Dr. Held & Marx , Reutlingen

, Reutlingen Dr. Rockinger Riechers Schloder Haider , Regensburg

, Regensburg Ficht, Dr. Reitenspiess und Kollegen , Nürnberg

, Nürnberg Gnann, Thauer & Kollegen , Freiburg i. Br.

, Freiburg i. Br. Hofsäß + Partner , Karlsruhe

, Karlsruhe Kanzlei Huber.Mücke.Helm , München

, München Lawbox Kessler Winkelmeyr Neubauer , Bamberg

, Bamberg Leschnig & Coll. , Würzburg

, Würzburg Manske & Partner , Ansbach, Nürnberg

, Ansbach, Nürnberg Schlatter Rechtsanwälte , Heidelberg, Mannheim

, Heidelberg, Mannheim Seebacher.Fleischmann.Müller , München

, München Staudacher Annuß Arbeitsrecht. , München

, München Weinmann Götz Strahl , Regensburg

, Regensburg Wolff Schultze Kieferle, München

Osten

Betz Rakete Dombek , Berlin

, Berlin dka Rechtsanwälte , Berlin

, Berlin Kanzlei Dreißiger , Berlin

, Berlin Rechtsanwaltskanzlei Igor Münter , Leipzig

, Leipzig Steinkühler, Berlin

Medizinrecht

Überregional

OK Rechtsanwälte, Bensheim, Berlin, Darmstadt, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt a. M., Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, Mannheim, München, Nürnberg, Stuttgart

Norden

Fischer & Hellbardt , Flensburg

, Flensburg Rechtsanwaltskanzlei Matthias Teichner, Hamburg

Westen

Kanzlei Dr. Roland Uphoff , Bonn

, Bonn Plagemann Rechtsanwälte , Frankfurt a. M.

, Frankfurt a. M. Quirmbach & Partner, Köln, Montabaur, Wiesbaden

Süden

Lübbert Rechtsanwälte , Freiburg i. Br.

, Freiburg i. Br. Preißler Ohlmann & Partner , Fürth

, Fürth Putz Sessel Soukup Steldinger, München

Osten

Dr. Schultze-Zeu, Manthei & Kollegen , Berlin

, Berlin Kanzlei Heynemann, Berlin

Verkehrsrecht

Überregional

Dr. Eick & Partner , Berlin, Bochum, Dresden, Erfurt, Hamburg, Hamm, Hannover, München

, Berlin, Bochum, Dresden, Erfurt, Hamburg, Hamm, Hannover, München Eisenmann Wahle Birk & Weidner , Dresden, Stuttgart

, Dresden, Stuttgart ETL Kanzlei Voigt , Berlin, Bielefeld, Braun-schweig, Bremen, Dortmund, Dresden, Erfurt, Essen, Frankfurt a. M., Fulda, Hamburg, Hannover, Kassel, Koblenz, Köln, Landshut, Leipzig, Lübeck, Magdeburg, Mannheim, München, Münster, Neubrandenburg, Potsdam, Rostock, Saarbrücken, Stuttgart

, Berlin, Bielefeld, Braun-schweig, Bremen, Dortmund, Dresden, Erfurt, Essen, Frankfurt a. M., Fulda, Hamburg, Hannover, Kassel, Koblenz, Köln, Landshut, Leipzig, Lübeck, Magdeburg, Mannheim, München, Münster, Neubrandenburg, Potsdam, Rostock, Saarbrücken, Stuttgart Momberger & Niersbach , Düsseldorf, Nesselwang

, Düsseldorf, Nesselwang Schah Sedi und Schah Sedi, Köln, München, Tessin

Norden

Hillmann & Partner , Oldenburg

, Oldenburg Mielchen & Coll. , Hamburg

, Hamburg Posikow Kehren , Hamburg

, Hamburg Steinbach & Partner, Neumünster

Westen

Advomano , Hagen, Iserlohn

, Hagen, Iserlohn Brück Rechtsanwälte , Mettmann

, Mettmann Görgen & Dötsch , Andernach

, Andernach Grossek & Meier-van Laak , Aachen

, Aachen Höfle Schmidt Eilers , Groß-Gerau

, Groß-Gerau Jansen Rossbach , Neuwied

, Neuwied Kasten & Pichler , Wiesbaden

, Wiesbaden Knab Azzola & Partner , Wiesbaden

, Wiesbaden Knabben Schmitz Seelhorst & Partner , Köln

, Köln Krall Paulussen & Partner , Mönchengladbach

, Mönchengladbach Lenhart Leichthammer Rechtsanwälte , Frankfurt a. M.

, Frankfurt a. M. Rapräger Rechtsanwälte , Saarbrücken

, Saarbrücken Rechtsanwalt Andreas Krämer , Frankfurt a. M.

, Frankfurt a. M. Rechtsanwalt Yves Junker , Köln

, Köln Rechtsanwaltskanzlei Achim Mettlach , Köln

, Köln Schmitz & Lehnen , Aachen, Kerpen

, Aachen, Kerpen SSR Sieger + Kersting, Solingen

Süden

Anwaltskanzlei Waldkirch – Frommherz Karlin Welteroth Kasper Latzel Weber , Waldkirch

, Waldkirch Dr. Endress & Partner , Nürnberg

, Nürnberg Dr. Häcker & Kollegen , Aschaffenburg

, Aschaffenburg Dr. Hufnagel Rechtsanwälte , Aschaffenburg

, Aschaffenburg Ficht, Dr. Reitenspiess und Kollegen , Nürnberg

, Nürnberg Kanzlei im alten Pfarrhaus La Malfa , Emmendingen

, Emmendingen Kanzlei Milutin Zmijanjac , Schorndorf

, Schorndorf Kanzlei Timm , München

, München Kobel & Schweyer , München, Neuburg

, München, Neuburg Melzer & Bosshard-Melzer , München

, München Pitz Ellinger & Kollegen , Stuttgart

, Stuttgart Schmidtke & Kollegen, München

Osten

HL Rechtsanwaltskanzlei Handschumacher , Berlin

, Berlin Klopsch & Partner , Rostock

, Rostock Rechtsanwalt Michael Rudnicki , Berlin

, Berlin Roth Partner, Dresden, Freital

Die Methode

Wie die besten Anwaltskanzleien ermittelt wurden

Mehr als 165.000 Anwälte bieten in über 50.000 Kanzleien Privatpersonen und Unternehmen in Deutschland ihre Dienste an. Wie soll man da als Normalmensch den richtigen finden? Nach Studium und Staatsexamen gibt es keinen TÜV und keine Tests für Juristen. Orientierung vermittelt allenfalls der Fachanwaltstitel, aber auch den haben etwa 45.000 Rechtsberater. Der stern hat deshalb diejenigen gefragt, die sich am besten in dem unübersichtlichen Markt auskennen: die Anwälte selbst. Sie erleben die Kollegen und wissen, wer vor Gericht und in Verhandlungen das Beste rausholt.

stern Siegel © stern

Die Studie

Partner der Untersuchung ist das renommierte Marktforschungsinstitut Statista, das weltweit Rankings und Top-Listen ermittelt. Zunächst wurde eine Liste von Anwälten aus unterschiedlichen Fachrichtungen und Regionen recherchiert. Diese Stichprobe wurde mithilfe der Register der regionalen Rechtsanwaltskammern, des Anwaltsverzeichnisses des Deutschen Anwaltvereins und über Recherchen auf Webauftritten von Kanzleien erstellt. Darüber hinaus konnten sich weitere Anwälte zur Teilnahme direkt registrieren. So wurden 30.272 Juristen zu einer Onlinebefragung eingeladen, die vom 4. Oktober bis zum 26. November 2021 lief. Jeder Teilnehmer konnte pro Rechtsgebiet bis zu zehn Kanzleien für Privatmandanten empfehlen. Gefragt wurde bewusst nicht nach einzelnen Personen, sondern nach Kanzleien, weil dort eher eine umfassende und durch-gehende Betreuung zu erwarten ist. Die Teilnehmer konnten ihre eigene Kanzlei selbstverständlich nicht nennen.

Das Ergebnis

Insgesamt 4506 Teilnehmer haben 19 718 Empfehlungen gegeben. Der stern nennt die besten 200 Kanzleien aus vier Fachgebieten – von Arbeitsrecht bis Verkehrsrecht. Weitere Listen aus anderen Rechtsgebieten veröffentlicht zeitgleich das Wirtschaftsmagazin "Capital". Die Empfehlungen gelten nicht für Unternehmen, sondern für private Mandanten. Auch wenn es sich um eine Expertenbefragung handelt, so wurde doch eine Mindestanzahl von Bewertungen festgelegt – in der Regel zehn, abhängig von der Größe des Rechtsgebiets. Auf die Bestenliste haben es nur Kanzleien geschafft, die überdurchschnittlich oft empfohlen wurden. Der stern gibt so eine Orientierungshilfe, wo Mandanten hohe Kompetenz erwarten können – das bedeutet keine Abqualifizierung aller übrigen Kanzleien.

Transparenz

Die stern-Redaktion arbeitet für ihre Studien nur mit Partnern hoher Expertise. Diese bringt Statista mit. Das unabhängige, international tätige Marktforschungsinstitut ist für eine Vielzahl von Auftraggebern tätig. Die Neutralität der Datenerhebung und -analyse ist aber immer gewährleistet. Über den Fragebogen und die Studienkriterien hat die stern-Redaktion entschieden. Keine Kanzlei konnte sich um die Berücksichtigung in der Studie bewerben oder die Aufnahme in die Liste beeinflussen.

Die ausgezeichneten Anbieter haben die Möglichkeit, für ihre Außendarstellung ein stern-Siegel zu erwerben. Genauere Infor-mationen zu den Bedingungen dieser Siegel finden Sie hier