von Sarah Stendel Caroline Farberger leitete als CEO eine schwedische Versicherungsfirma, als sie sich 2018 als trans Frau outet. Im stern-Podcast "Die Boss" erzählt sie, wie das ihren Führungsstil verändert hat und warum sie früher ihre Privilegien nicht sah.

Sie ging als Carl nachhause und kam am nächsten Tag als Caroline wieder: Im September 2018 schrieb die Schwedin Caroline Farberger eine Email an ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und informierte sie darüber, das sie von nun an als Frau leben würde. Die damalige CEO einer schwedischen Versicherungsfirma hatte den Schritt ein Jahr lang genauestens geplant. "Ich bin schließlich Ingenieurin, ich mag das Planen", sagt sie im stern-Podcast "Die Boss". Farberger erzählt im Gespräch mit Gastgeberin Simone Menne von ihrer einzigartigen Perspektive auf Karriere in zwei Geschlechtern. "Es war leichter für mich, als Mann Karriere zu machen", sagt sie.

"Jetzt, wo ich als Frau lebe, sehe ich, dass ich als Mann privilegiert war. Damals habe ich das nicht verstanden. (...) Ich dachte wirklich, fälschlicherweise, dass das Spielfeld, die Plattform für alle gleich sei", so Farberger. Heute schäme sie sich dafür. "Was ich nicht erkannte, war mein Privileg als Mann, jeden Tag einfach ich selbst zu sein. (...) Ich konnte in jeder beliebigen Stimmung ins Büro kommen: glücklich, wütend oder was auch immer. Und meine Autorität wurde nie in Frage gestellt." Frauen hätten im Geschäftsleben einen engeren Korridor an akzeptablen Verhaltensweisen als Männer.

Farberger erzählt, wie ihre Kinder auf das Coming out reagierten

Seit ihrem Coming-Out habe sich deshalb auch ihr Führungsstil verändert. Es sei ihr wichtig Diversität zu leben, etwa aktiv andere Meinungen einzuholen. Heute wisse sie, dass Diversität auch für das Geschäft besser sei. "Zum Glück gibt es heute Zahlen, die das belegen." Zahlen, so glaubt sie, hätten sie auch als Mann überzeugt. Außerdem erzählt Farberger bei "Die Boss", warum sie sich als Mann nicht traute, Elternzeit zu nehmen und wie ihre Kinder auf ihr Coming-Out reagierten.

In "Die Boss – Macht ist weiblich" sprechen Spitzenfrauen unter sich: Gastgeberin und Multi-Aufsichtsrätin Simone Menne (unter anderem BMW, Deutsche Post DHL, Henkel) trifft Chefinnen aus allen Gesellschaftsbereichen, um mit ihnen über ihr Leben und ihre Karriere zu reden. "Die Boss" erscheint vierzehntäglich immer mittwochs auf stern.de und dem Youtube-Kanal des stern sowie auf Audio Now und allen gängigen Podcast-Plattformen.