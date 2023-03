Jasmin „Gnu“ hat als erste deutsche Gaming-YouTuberin die 1-Million-Abonnentenmarke auf YouTube geknackt. Im stern-Podcast „Die Boss“ spricht sie über Sexismus im Gaming, ihre soziale Verantwortung und die Schattenseiten ihres Erfolgs.

Jasmin ist erfolgreiche Youtuberin. Ihren Nachnamen mag sie lieber nicht im Internet lesen. Zu groß ist die Gefahr, dass andere sie dadurch ausfindig machen und bedrohen könnten. "Beispielsweise jemand bekommt deine Adresse raus und schickt dir 50 Pizzen oder fotografiert deine Türklinke und schreibt, `ich weiß wo du wohnst‘ und du kriegst Morddrohungen“, erzählt sie im stern-Podcast "Die Boss“.

Seit 2015 ist Jasmin auf YouTube aktiv. Unter ihrem Pseudonym "Gnu“ produziert sie vor allem Clips, in denen sie Videospiele testet. Mittlerweile folgen der Gamerin mehr als 1,3 Millionen Menschen. Während sie anfangs noch allein ihre Videos geschnitten hatte, leitet die 33-Jährige mittlerweile ein Team, das für sie im Hintergrund arbeitet.

Mit Erfolg kommt Verantwortung

Mit dem Erfolg kommt für Jasmin auch die Verantwortung. Auf der Videoplattform folgen ihr vor allem junge Menschen, 60 Prozent seien weiblich. "Man hat die Möglichkeit durch seine Reichweite echt tolle Werte weiterzugeben“, erzählt sie "Die Boss“-Gastgeberin Simone Menne im Gespräch. Auf ihrem Drittkanal "Jasmin Gnu“ spricht sie daher auch ernstere Themen an. Sie klärt über falsche Körperbilder auf und warnt vor Falschinformationen im Internet. Alles auf Augenhöhe.

Doch der Erfolg hat auch Schattenseiten. "Auf YouTube und Instagram, Social Media, siehst du ja das Scheitern. Du siehst der hat so wenige Klicks, da läufts nicht mehr. Das ist auch noch dieses öffentliche Scheitern, was Vielen Druck bereitet“, berichtet Jasmin. Wie die YouTuberin gelernt hat, mit diesem Druck umzugehen, welche neuen Jobs sie kreiert und wie künstliche Intelligenz die Gaming-Branche beeinflusst, erfahren Sie in dieser Folge von "Die Boss“.

Bei "Die Boss – Macht ist weiblich" sprechen Spitzenfrauen unter sich: Gastgeberin und Multi-Aufsichtsrätin Simone Menne (unter anderem BMW, Deutsche Post DHL, Henkel) trifft Chefinnen aus allen Gesellschaftsbereichen, um mit ihnen über ihr Leben und ihre Karriere zu reden. "Die Boss" erscheint vierzehntäglich immer mittwochs auf stern.de und dem Youtube-Kanal des stern sowie auf RTL+ und allen gängigen Podcast-Plattformen.