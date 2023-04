von Sarah Klößer Elisabeth Pähtz ist seit knapp 20 Jahren unangefochtene Schachmeisterin in Deutschland. International hat sie im November 2022 den Großmeistertitel erlangt – und ist damit erst die 40. Frau neben mehr als 1700 Männern, die den höchsten Titel im Schach bislang erhalten haben. Im stern-Podcast „Die Boss“ erklärt sie, warum es beim Schach nicht um Intelligenz geht und was sie durch das Spielen zahlreicher Partien übers Leben gelernt hat.

Seit ihrer Kindheit spielt Elisabeth Pähtz Schach. Ihr Vater Thomas Pähtz war Turnierschachspieler in der DDR und ist selbst Schachgroßmeister. Von kleinauf trainierte er Pähtz und ihren zwei Jahre älteren Bruder. Mit neun Jahren gewann Pähtz bereits ihre erste deutsche Meisterschaft, mit 14 Jahren die erste deutsche Damenmeisterschaft. Während ihr Bruder eine Professorenkarriere einschlug, blieb Pähtz dran. Der Grund: Preisgelder. "Das ist natürlich als Teenager eine ziemlich coole Sache“, erzählt sie bei "Die Boss“, "dass ich mir mein eigenes Geld verdient habe, ohne meinen Eltern auf der Tasche zu liegen. Das war ein sehr gutes Gefühl.“

Als Überfliegerin sieht sich die 38-Jährige jedoch nicht. "Mit Brillanz hat das nichts zu tun, sondern einfach mit Konzentrationsfähigkeit, Energielevel und Variantenberechnung“, erzählt sie "Die Boss“-Gastgeberin Simone Menne im Gespräch. Dass es weitaus weniger erfolgreiche Frauen im Schach gibt als Männer, sei statistisch erklärbar. Der Frauenanteil liegt im Schach weltweit bei unter zehn Prozent. Folglich gibt es mehr erfolgreiche Schachspieler als -Spielerinnen.

Hatte Ungleichberechtigungen satt

Das schlägt sich auch in der Förderung nieder. Ihre männlichen Mannschaftskollegen hätten dreimal so hohe Zuschüsse für Anfahrts- und Hotelkosten erhalten wie die Damen. "Ich bin damals 2019 aus der Nationalmannschaft ausgetreten, weil ich diese Ungleichberechtigungen satt hatte“, erzählt sie. Daraufhin wurden die Gelder weitgehend angepasst. Ein Erfolg für Pähtz, die mittlerweile nicht mehr nur als Profischachspielern tätig ist, sondern auch Partien kommentiert und Online-Tutorials produziert, in denen sie anderen Schach beibringt.

Pähtz spricht auch über die Betrugsvorwürfe des Weltmeisters Magnus Carlsen gegen seinen Konkurrenten Hans Niemann, die seit vergangenen Sommer in der Schachwelt stark diskutiert werden. Wie leicht es ist, beim Schach zu betrügen, was Sexspielzeuge damit zu tun haben und warum Schach ein Hochleistungssport ist, erfahren Sie in dieser Folge von "Die Boss“.

