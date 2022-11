Der stern-Podcast "Die Boss“ geht in die fünfte Staffel und auch dieses Mal trifft Gastgeberin und Multi-Aufsichtsrätin Simone Menne wieder hochkarätige Frauen zum Gespräch. Den Anfang macht Hotelchefin Caroline von Kretschmann. In ihrem familiengeführten Luxushotel stehen die Mitarbeitenden an erster Stelle – und sie selbst auch schon mal am Empfang.