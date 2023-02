Karin Beier ist Theaterregisseurin und Intendantin des Deutschen Schauspielhauses Hamburg. Im stern-Podcast „Die Boss“ erzählt die 57-Jährige wie sie mit der Doppelbelastung von zwei Jobs umgeht und warum sie sich selbst als gierige Person beschreibt.

Karin Beier ist gierig. Das sagt die Theaterregisseurin und Intendantin des Deutschen Schauspielhauses über sich selbst, wenn Sie über ihre Leidenschaft spricht. „Das tolle am Inszenieren sind einfach Momente, wo man über sich selbst hinauswächst“, erzählt sie im stern-Podcast „Die Boss“, „das ist eine unglaubliche Intensität von Lebensgefühl.“ Davon könne sie nie genug haben.

Lange hatte Beier als freischaffende Theaterregisseurin gearbeitet. Bis sie 2007 die Leitung des Schauspiel Kölns übernommen hatte. Seit neun Jahren ist sie nun für die künstlerische Leitung am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg verantwortlich. Dabei hat die 57-Jährige jedoch nie ihre Leidenschaft fürs Inszenieren verloren. Ihr Anspruch dabei: auch politisch wichtige Themen umsetzen, selbst wenn diese nicht den kompletten Zuschauerraum füllen.

„Da schlafe ich oft schlecht“

Als Intendantin und Regisseurin hat Beier im Prinzip zwei Jobs. Dazu ist sie Mutter und Ehefrau. Ihr Alltag ist durchstrukturiert, lässt kaum Platz für Spontanität. Ablenkung verschafft ihr ihr Hund, ein Border Collie. "Immer wenn ich in die Natur gehe, komme ich zufriedener zurück“, erzählt sie. Doch im Gespräch mit „Die Boss“-Gastgeberin Simone Menne wird Beier auch ehrlich: „Ich merke, dass ich die Kraft, die ich vor acht Jahren hatte, einfach nicht mehr habe.“

Als Intendantin ist Beier vor allem Krisenmanagerin. Sie sei einfach gut darin, Lösungen zu finden. Darin ist sie sich ganz sicher und selbstbewusst. Ganz anders sieht das als Regisseurin aus. „Da schlafe ich oft schlecht und habe auch schlechte Träume, weil das ist einfach der Stall ist aus dem ich komme. Da bin ich viel empfindlicher und natürlich sind mir meine eigenen künstlerischen Arbeiten extrem wichtig“, erzählt Beier.

Wie Karin Beier zum Theater gekommen ist, warum sie jedem empfiehlt ein Doppelleben zu führen und was eine Schafherde in Schottland damit zu tun hat, erfahren Sie in dieser Folge von „Die Boss“.

Bei "Die Boss – Macht ist weiblich" sprechen Spitzenfrauen unter sich: Gastgeberin und Multi-Aufsichtsrätin Simone Menne (unter anderem BMW, Deutsche Post DHL, Henkel) trifft Chefinnen aus allen Gesellschaftsbereichen, um mit ihnen über ihr Leben und ihre Karriere zu reden. "Die Boss" erscheint vierzehntäglich immer mittwochs auf stern.de und dem Youtube-Kanal des stern sowie auf RTL+ und allen gängigen Podcast-Plattformen.