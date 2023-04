von Sarah Klößer Veronika Grimm ist eine von fünf Wirtschaftsweisen in Deutschland. Zuletzt leitete sie die Kommission zur Gaspreisbemse. Im stern-Podcast "Die Boss“ erzählt sie, wie wichtig die Wissenschaft in Krisenzeiten ist und wie es Deutschland wirtschaftlich durch die Krise schafft.

Veronika Grimm ist ein Machertyp. Das sagt sie zumindest über sich selbst im Gespräch mit "Die Boss“-Gastgeberin Simone Menne. Diese Eigenschaft weiß auch die Politik zu schätzen. Seit 2020 berät Veronika Grimm als Wirtschaftsweise die Regierung zur wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands. Im vergangenen Jahr hat sie die Gaspreisbremse mit auf den Weg gebracht. "Zumindest jetzt in diesen Krisen haben Wissenschaftler schon viel bewegt. Vielleicht nicht immer das, was sie wollten. Aber zumindest hat die Wissenschaft einen Einfluss“, erzählt sie im Podcast.

Für die Gaspreisbremse musste Grimm einige Kompromisse eingehen. Durch den kurzen Zeitplan sei es nicht möglich gewesen "alle Herausforderungen zu meistern“ – und das obwohl Grimm Herausforderungen liebe. Als Volkswirtin weiß sie aber, wie wichtig eine gute Kosten-Nutzen-Abwägung sei. An ihrer Lösung hagelte es am Ende jedoch heftige Kritik. Die Gaspreisbremse sei zu ungerecht, weil auch Gutverdienende entlastet werden würden. "Natürlich muss man auch einstecken. Man kriegt schon seine Prügel ab“, sagt sie bei "Die Boss“.

"Auch wenn die Wissenschaftler manchmal wahnsinnig nerven“

Sich einbringen, Dinge angehen und bewegen, das steckt schon seit ihrer Jugend in Grimms Adern. Da sie im Pflegeheim und im Jugendzentrum gejobbt hatte, wollte sie eigentlich etwas Soziales machen. Doch ihr Weg führte sie letztendlich in die Wirtschaftswissenschaften, wo sie Dinge in der Tiefe verstehen und erklären konnte. Ein Schritt, der ihr heute zugute kommt. Denn gerade in Krisenzeiten wie diesen sei es wichtig, "dass die Politik den Wert von wissenschaftlicher Beratung hoch hält. Auch wenn man ihr nicht immer folgt und auch wenn die Wissenschaftler manchmal wahnsinnig nerven, die einem da im Nacken sitzen“, erzählt sie bei "Die Boss“.

Was Grimms Führungsstil mit Fußball zu tun hat, ob Wirtschaftswissenschaft überhaupt eine Wissenschaft ist und wie sich unsere Wirtschaft in der aktuellen Krise weiterentwickeln sollte, erfahren Sie in dieser Folge von "Die Boss“.

Bei "Die Boss – Macht ist weiblich" sprechen Spitzenfrauen unter sich: Gastgeberin und Multi-Aufsichtsrätin Simone Menne (unter anderem BMW, Deutsche Post DHL, Henkel) trifft Chefinnen aus allen Gesellschaftsbereichen, um mit ihnen über ihr Leben und ihre Karriere zu reden. "Die Boss" erscheint vierzehntäglich immer mittwochs auf stern.de und dem Youtube-Kanal des stern sowie auf RTL+ und allen gängigen Podcast-Plattformen.