"Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg“ – wie der Ukraine-Krieg die Sicherheit in Europa verändert

Claudia Major ist Trägerin eines französischen Ritterordens und Sicherheits- und Verteidigungsexpertin, wenn es um den Krieg in der Ukraine geht. Im stern-Podcast "Die Boss“ bricht sie eine Lanze fürs andauernde Erklären in turbulenten Zeiten und den Mut zu den Grenzen der eigenen Gewissheit zu stehen.

Claudia Major ist derzeit eine gefragte Frau. Seit mehr als einem Jahr erklärt sie einem breiten Publikum, wie es zum Krieg in der Ukraine kommen konnte und was dieser für uns als Gesellschaft bedeutet. Major ist im Beirat ziviler Krisenprävention des Auswärtigen Amts und Forschungsleiterin für Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sie tritt in Talkshows und Nachrichtensendungen auf – und löst damit die einstigen Fachmänner, ehemalige hochrangige Militärs, als Sicherheits- und Verteidigungsexpertin ab.

Im stern-Podcast "Die Boss“ erklärt Major, dass sie der russische Angriff auf die Ukraine nicht völlig überrascht habe: "Aus der Beobachtung und der Analyse der russischen Politik der letzten Jahre konnte man ablesen, dass Russland bereit ist Krieg zu führen, um seine Interessen durchzusetzen.“

Im Gespräch mit "Die Boss“-Gastgeberin Simone Menne betont Major, wie einschneidend dieser Krieg für die Ordnung in Europa und der Welt sei, den Kanzler Scholz als "Zeitenwende“ beschrieben hat. "Das ist so ein zartes Wort für einen fundamentalen Bruch, den wir gerade mitmachen“, sagt Major.

"Schutz vor Russland organisieren“

"Im Endeffekt wird in diesem Krieg die Grundfrage verhandelt, wie Staaten in Zukunft miteinander umgehen. Gilt das Recht des Stärkeren?“, so die Sicherheitsexpertin. Das würde bedeuten, dass sich Staaten wie China ein Beispiel nehmen könnten, um ihren Einfluss weiter auszubauen.

Die Frage, die sich Deutschland und andere Staaten nun stellen müssten sei, wie Sicherheit in Europa zukünftig hergestellt werden könne. "Da ist die traurige Lehre, dass es Sicherheit mit Russland auf absehbare Zeit nicht mehr geben wird, sondern wir eher Schutz vor Russland organisieren müssen“, erklärt die Verteidigungsexpertin.

Wie dieser Schutz funktionieren müsste, auf welche Bedrohungen wir uns zukünftig einstellen müssen und wie der Krieg in der Ukraine unsere Gesellschaft verändern wird, erfahren sie in dieser Folge von "Die Boss“.

