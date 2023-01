Melanie Brinkmann wollte eigentlich Wissenschaftsjournalistin werden. Anstatt für Magazine zu schreiben, ist sie jedoch im Labor gelandet. Insbesondere die Welt der Viren hat es ihr angetan. Durch ihren Schwerpunkt steht sie seit Beginn der Pandemie im Fokus der Öffentlichkeit und berät die Bundesregierung zum Infektionsgeschehen.

Melanie Brinkmann leitet eine Forschungsgruppe am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, lehrt an der Uni Braunschweig und ist seit Dezember stellvertretende Vorsitzende des ExpertInnenrats der Bundesregierung. Als Grundlagenforscherin ist sie eigentlich auf Herpesviren und deren Auswirkung auf das Immunsystem spezialisiert. Mit Ausbruch der Coronapandemie ließ sie ihre Forschung jedoch liegen und widmete sich komplett dem neuen Virus. Im stern-Podcast "Die Boss“ erzählt die Virologin, wie sie zur gefragten Expertin in Medien und Politik wurde.

"Herpesviren und Coronaviren sind sich überhaupt nicht ähnlich. Aber was man klar sagen kann, niemand kannte dieses neue Virus“, erzählt sie im Gespräch mit "Die Boss“-Gastgeberin Simone Menne. "Ich habe genau verfolgt, was passiert gerade, wie ist die Entwicklung, was gibt es für neue Erkenntnisse und bin da komplett eingestiegen.“ Die 49-Jährige hat sich stark ins Thema eingelesen, mit ihrem Team selbst eine Studie zur Übertragung des Virus in Innenräumen durchgeführt und sich so einen Namen in der öffentlichen Debatte gemacht.

Klare Kommunikation der Politik hat gefehlt

Brinkmann ist nicht nur gefragte Interviewpartnerin in den Medien geworden, sondern berät auch die niedersächsische Landesregierung sowie die Bundesregierung. "Es mussten Entscheidungen getroffen werden auf einer sehr schwachen Basis. Wir wussten ja noch so wenig. Das war eine große Herausforderung“, erinnert sich die Virologin an den Beginn der Pandemie.

Die Virologin blickt in dieser Folge von "Die Boss“ zurück auf drei Jahre Pandemie, geht auf Versäumnisse seitens der Politik ein und erklärt, was gute Wissenschaftskommunikation leisten sollte. "Was mir tatsächlich gefehlt hat war, dass es eine klare Kommunikation der Politik gibt: Was ist eigentlich die Strategie“, berichtet Brinkmann.

