Diversity ist mittlerweile zum Schlagwort in Unternehmen geworden. An soziale Herkunft denken dabei aber die wenigsten Personaler. Genau das will Natalya Nepomnyashcha ändern. Die 33-Jährige hat das Netzwerk Chancen gegründet, das Menschen aus nichtakademischen Haushalten auf ihrem Karriereweg fördert