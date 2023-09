von Sarah Klößer Gabriele Rost-Brasholz ist 76 Jahre alt und eine der erfolgreichsten Seniorenläuferinnen der Welt. Dabei fing die pensionierte Lehrerin das Laufen erst mit 40 Jahren an. Seitdem holt sie eine Medaille nach der anderen. Warum es nie zu spät ist, mit dem Laufen anzufangen, warum das Laufen für sie eine Befreiung darstellt und wie man mit dem Laufen überhaupt anfängt, erzählt sie bei "Die Boss“.

Gabriele Rost-Brasholz ist eine Kämpferin. Eine, die nie aufgibt. Mit 40 Jahren hat sie das Laufen begonnen. Mit mittlerweile 76 Jahren hat sie unzählige Wettkämpfe gewonnen und sie ist eine der erfolgreichsten Seniorenläuferinnen der Welt. "Ich bin mehr als zweimal um den Erdball gelaufen. Ich glaube, 100.000 Kilometer in 37 Jahren und ich habe nie aufgegeben, auch früher nicht, egal was war“, erzählt sie im stern-Podcast "Die Boss“.

Geprägt durch traumatische Kindheitserfahrungen ist das Laufen für die ehemalige Sport- und Englischlehrerin aus Delmenhorst eine Befreiung geworden. "Ich musste wirklich immer ums Überleben kämpfen, auch im physischen Sinne, weil der Tod auch immer über mir schwebte aufgrund der Aggressionen“, erinnert sie sich an das Leben als Kind in der Nachkriegszeit. Mit ihrer Schwester, ihrem Vater und ihrer psychisch kranken Mutter habe sie zusammen in einem Zimmer gelebt und oft Hunger leiden müssen.

"Höchststrafe: schlechtes Wetter und ich kann nicht raus“

Zum Laufen ist die Seniorin durch Zufall gekommen. Während eines Kuraufenthalts hat die damals 40-Jährige mit dem Laufen angefangen. Seitdem holt sie eine Medaille nach der anderen. "Das erste, was ich nach der Schule gemacht habe: Tasche in die Ecke, Laufsachen an und losgelaufen. Da habe ich mich immer erstmal freigelaufen“, erzählt die pensionierte Lehrerin. Ob Kurz- oder Langstrecke, Bahn- oder Cross-Lauf, Rost-Brasholz lässt keinen Wettkampf aus. "Heute ist für mich Höchststrafe: schlechtes Wetter und ich kann nicht raus.“

Wie man mit dem Laufen anfangen kann, warum es dafür nie zu spät ist und wie Rost-Brasholz damit ihre eigenen Dämonen bekämpft, erfahren Sie in dieser Folge von "Die Boss“.

