von Sarah Klößer Studieren mit 14, gründen mit 16: Mona Ghazi ist eine Überfliegerin. Die 21-Jährige leitet bereits ihr zweites Unternehmen und will mit ihrer App "Optimo“ den Arbeitsmarkt revolutionieren und lebenslanges Lernen erleichtern.

Als Wunderkind bezeichnet sich Mona Ghazi zwar nicht. Doch ihr bisheriger Karriereweg lässt darauf vermuten. Mit 14 Jahren hat sie neben der Schule angefangen Wirtschaftswissenschaften zu studieren, mit 16 Jahren gründet sie ihr erstes Unternehmen. Was sich die meisten Menschen über Jahrzehnte auf ihrem Karriereweg aneignen, durchläuft die heute 21-Jährige scheinbar im Schnelldurchlauf. Doch die junge Unternehmerin gibt im stern-Podcast "Die Boss“ zu: "Lebenserfahrung kann man nicht schneller bekommen, habe ich frustrierend festgestellt.“

Mittlerweile ist Ghazi CEO und Gründerin ihres zweiten Unternehmens, "Optimo“, einer App für lebenslanges Lernen. Damit will sie Firmen dabei unterstützen, ihre Produktionsmitarbeitenden zu schulen und weiterzubilden. Dass sie überhaupt weiß, wie in einer Fabrik gearbeitet wird, hat sie durch Praktika erfahren – mit 14 Jahren zum ersten Mal. Ihr sei klar geworden: "Genau wie wir unsere Maschinen regelmäßig updaten und weiter pflegen, müssen wir auch das Wissen der Menschen regelmäßig updaten und pflegen.“ Ihre Geschäftsidee war geboren.

"Mentoren sind einfach Gold wert“

Das Unternehmertum fordert Ghazi – vor allem mental. Ein vergeigter Pitch, ein Kunde, der abspringt – das geht an die Substanz. Daher lässt sie sich regelmäßig coachen. Das stärke ihre Resilienz und lasse sie Rückschläge eher verkraften. "Dafür sind Mentoren einfach Gold wert. Menschen, denen ich vertrauen kann, wo ich weiß, die sind so einen ähnlichen Weg schon gegangen und ich muss da nicht so viel Angst haben, wie ich sie eigentlich habe“, erzählt sie im Gespräch mit Simone Menne.

Unterstützung bekommt Ghazi auch von ihren Eltern. Beide sind Maschinenbauer – in Festanstellung. Zwar würden sie ihre Tochter lieber in einem Konzern sehen, um sie vor der emotionalen Achterbahnfahrt eines CEO zu schützen. Doch sie haben ihr Kind eben zu einer selbstbewussten Frau erzogen, die schon früh mit Elektronik-Baukästen experimentierte, und ihr freien Lauf gelassen. Vor allem die Mutter sei Ghazi ein Vorbild gewesen, um in die Tech-Branche zu gehen.

Was Mona Ghazis bisher größten Fehler als Unternehmerin waren, was sie aus diesen Fehlern gelernt hat und wie sie über die Generation Z denkt, erfahren sie in dieser Folge von "Die Boss“.

Bei "Die Boss – Macht ist weiblich" sprechen Spitzenfrauen unter sich: Gastgeberin und Multi-Aufsichtsrätin Simone Menne (unter anderem BMW, Deutsche Post DHL, Henkel) trifft Chefinnen aus allen Gesellschaftsbereichen, um mit ihnen über ihr Leben und ihre Karriere zu reden. "Die Boss" erscheint vierzehntäglich immer mittwochs auf stern.de und dem Youtube-Kanal des stern sowie auf RTL+ und allen gängigen Podcast-Plattformen.

Hinweis der Redaktion: Der stern gehört zu RTL Deutschland.