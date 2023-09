"Ihr vergnügt euch sonntags – wir sind hart am Arbeiten“ - Carina Dünchem über Herausforderungen und Vorurteile in der Landwirtschaft“

Podcast "Die Boss - Macht ist weiblich" "Ihr vergnügt euch sonntags – wir sind hart am Arbeiten" - Carina Dünchem über Herausforderungen und Vorurteile in der Landwirtschaft"

von Sarah Klößer Carina Dünchem ist eine der wenigen weiblichen Führungskräfte in der Landwirtschaft. Laut einer aktuellen Studie werden lediglich 11 Prozent der Betriebe von Frauen geleitet. Warum sie gefühlt nie zur Arbeit geht, sie für ein positives Bild der Landwirtschaft kämpft und wie es mit der Partnersuche läuft, erzählt sie bei "Die Boss“.

Carina Dünchem ist auf dem Hof ihrer Eltern großgeworden. Als Kind ist sie schon mit ihrem Vater Traktor gefahren oder hat geholfen Kartoffeln zu sortieren. Aber nach dem Abitur den Hof übernehmen? Für die 35-Jährige war das zunächst nicht vorstellbar. "Ich hatte Angst, mich als Frau dem zu stellen. (…) Ich kannte auch keine Frau im näheren Umfeld, die Landwirtin war und einen eigenen Betrieb hatte“, erzählt sie im stern-Podcast "Die Boss“.

Nachdem sie ein Jahr unglücklich in einem Bürojob in Hamburg verbrachte, fehlte ihr die Landluft. Sie beschloss, in den Ackerbau-Betrieb ihrer Eltern einzusteigen. In ein paar Jahren wird sie den Hof übernehmen. "Seitdem ich in der Landwirtschaft arbeite, gehe ich keinen Tag zur Arbeit. (…) Das ist für mich wirklich Glück zu sagen, ich mache das, was ich liebe und das jeden Tag“, sagt Dünchem. Das zeigt sie auch auf ihrem Blog "Lebe, Liebe, Landwirtschaft“. Über soziale Medien klärt sie über ihre Arbeit auf und wird damit zum Vorbild, das sie sich selbst gewünscht hätte sowie für viele andere junge Frauen, die ebenso in die Landwirtschaft wollen.

"Ich bin kein Freund von dieser Verbotspolitik“

Dünchem leistet mit ihrem Blog wichtige Arbeit und räumt mit Vorurteilen auf. Bauern würden mit Pflanzenschutzmitteln Äcker übersäuern? Müssen grüne Kartoffeln wirklich entsorgt werden oder können sie noch nachreifen? Fragen, die sich Dünchem neben ihrer Arbeit auf dem Hof täglich stellt. Dabei stellt sie erschrocken fest, "wie weit die Leute wirklich von der Landwirtschaft weg sind“. Sie wissen nicht, woher ihre Lebensmittel stammen und wie sie hergestellt werden. Das will sie ändern und ihren Teil dazu beitragen.

Nicht nur von der Bevölkerung wünscht sich Dünchem mehr Verständnis für ihre Arbeit, sondern auch vonseiten der Politik. "Da werden Entscheidungen getroffen, die vielleicht eine Legislaturperiode betreffen. Wir denken aber in Generationen“, sagt sie. "Deswegen bin ich auch kein Freund von dieser Verbotspolitik, sondern wir müssten viel mehr noch in die Wissenschaft gehen und ausprobieren, was möglich ist und was Sinn macht.“ Dafür kämpfe sie an verschiedenen Stellen. Mittlerweile nicht nur online, sondern auch im Vorstand des Bauernverbandes ihres Kreises.

Welche Vorstellung Carina Dünchem von nachhaltiger Landwirtschaft hat, wie schwierig sich die Partnersuche in ihrem Beruf gestaltet und ob sie als Landwirtin je zufrieden mit dem Wetter ist, erfahren Sie in dieser Folge von "Die Boss“.

