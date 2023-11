von Sarah Klößer Stefanie Stahl ist wohl die bekannteste Psychotherapeutin Deutschlands. Ihr Buch "Das Kind in dir muss Heimat finden“ hat sich über 2,5 Millionen Mal verkauft und wurde in mehr als 30 Sprachen übersetzt. Bei "Die Boss“ erzählt sie, warum man auch mit Angst auf eine Bühne gehen sollte und warum sie für ihre Kritiker wenig übrig hat.

Stefanie Stahls Karriere hat sich rasant entwickelt. Als ihr Weltbestseller "Das Kind in dir muss Heimat finden“ 2015 seinen Durchbruch hatte, führte er sieben Jahre in Folge die Jahresbestsellerliste im Bereich Sachbuch an. Während Stahl zuvor noch ihre Patient:innen in ihrer Praxis in Trier therapierte, ist sie seitdem auf Bühnen und in Medien gefragte Speakerin und Expertin in Psychothemen. Neben ihren "Büchern für Normalgestörte“ – wie sie selbst sagt – moderiert sie zwei Podcasts und hat bereits eine Bühnenshow auf die Beine gestellt, bei der sie teilweise vor 10.000 Menschen aufgetreten ist. Dabei gibt sie im stern-Podcast "Die Boss“ zu: "Im Kern bin ich faul, ich bin kein fleißiger Mensch.“

Dafür ist Stahl extrem gut organisiert und diszipliniert. Sie weiß, was sie kann und will. Das Erklären der menschlichen Psyche ist für die 59-Jährige zur Lebensaufgabe geworden. "Nichts ist so gefährlich wie sich nicht mit der Psyche zu beschäftigen. Das ist das einzige, richtige Gefahrenpotential, was ich sehe und was unsere Welt auch in den Zustand gebracht hat, wo sie im Moment ist“, sagt sie im Gespräch mit "Die Boss“-Gastgeberin Simone Menne.

Wie man sich selbst gut disziplinieren und motivieren kann, wie man es zu mehr Selbstbewusstsein schafft und warum sie Kritik zum "inneren Kind“ an sich abprallen lässt, erfahren Sie in dieser Folge von "Die Boss“.

Bei "Die Boss – Macht ist weiblich" sprechen Spitzenfrauen unter sich: Gastgeberin und Multi-Aufsichtsrätin Simone Menne (unter anderem BMW, Deutsche Post DHL, Henkel) trifft Chefinnen aus allen Gesellschaftsbereichen, um mit ihnen über ihr Leben und ihre Karriere zu reden. "Die Boss" erscheint vierzehntäglich immer mittwochs auf stern.de und dem Youtube-Kanal des stern sowie auf RTL+ und allen gängigen Podcast-Plattformen.

Hinweis der Redaktion: Der stern gehört zu RTL Deutschland.