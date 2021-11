In dieser "Die Boss"-Sonderfolge von der Frankfurter Buchmesse spricht Podcast-Gastgeberin Simone Menne mit der Ex-Siemens-Vorständin Janina Kugel über deren erstes Buch zum Thema Leadership.

Hören Sie den Podcast hier oder direkt bei Audio Now, Spotify, iTunes, Youtube und weiteren Podcast-Anbietern.

Wie sieht gute Führung eigentlich aus? Was bedeutet modernes Arbeiten heute? Und was braucht es, um sich in der sich rasant verändernden Arbeitswelt durchzusetzen? Genau darüber hat die Beraterin und Ex-Siemens-Vorständin Janina Kugel ein Buch geschrieben. "It's now: Leben, führen, arbeiten – Wir kennen die Regeln, jetzt ändern wir sie" heißt es.

"Ich wollte mit dem Titel aufrütteln", erzählt Kugel und hält ein leidenschaftliches Plädoyer für mehr Innovation und Diversität in deutschen Firmen. Besonders letzteres liegt ihr am Herzen, auch wenn sie zugibt: "Es ist immer wieder eine Herausforderung, die eigene Perspektive zu erweitern." Wie das auch im Kleinen gelingen kann, beschreibt sie so: "Ich folge in den sozialen Medien Menschen, die mir permanent auf den Keks gehen. Aber dadurch bekomme ich mit, dass es eine komplette andere Denke und Ansicht gibt, als die, die ich habe. Wo ich mir auch sage: Das ist real. Auch wenn es in meinem Freundes- und Bekanntenkreis vielleicht nicht real ist."

"Frauen können nichts besser als Männer – und umgekehrt"

Kugel sagt, es brauche immer Mut, der oder die Erste zu sein. Welches Youtube-Video sie dazu empfiehlt und warum ihrer Meinung nach Frauen nichts besser können als Männer und umgekehrt, darüber spricht Janina Kugel in dieser Sonderfolge von "Die Boss". Hier finden Sie eine Videoaufzeichnung von dem Gespräch:

In "Die Boss – Macht ist weiblich" sprechen Spitzenfrauen unter sich: Gastgeberin und Multi-Aufsichtsrätin Simone Menne (unter anderem BMW, Deutsche Post DHL, Henkel) trifft Chefinnen aus allen Gesellschaftsbereichen, um mit ihnen über ihr Leben und ihre Karrieren zu reden. Diese Sonderfolge entstand im Rahmen der "30-Minuten-WG"-Talks des stern auf der Frankfurter Buchmesse. "Die Boss" erscheint vierzehntäglich immer mittwochs auf stern.de und dem Youtube-Kanal des stern sowie auf Audio Now und allen gängigen Podcast-Plattformen.