Die Beraterin und Ex-Siemens-Personalchefin spricht im stern-Podcast "Die Boss" über eigene Erfahrungen mit Diskriminierung – und warum sie deswegen für Gleichstellungsquoten kämpft.

Hören Sie den Podcast hier oder direkt bei Audio Now, Spotify, iTunes, Youtube und weiteren Podcast-Anbietern.

Angesichts der anhaltenden Debatte um Rassismus und die Black-Lives-Matter-Bewergung erzählt Janina Kugel im stern-Podcast "Die Boss" von ihren eigenen Erfahrungen mit Diskriminierung. "Warum lernt Deutschland nicht, dass es Menschen gibt, die in Deutschland leben, die Deutsche sind und doch vielleicht anders aussehen, als man sich vor 100 Jahren noch stereotyperweise den oder die Deutsche vorgestellt hat?", fragt die ehemalige Siemens-Personalchefin und heutige Beraterin.

Als Kind sei sie noch als "Negerlein" beschimpft worden, heute passiere so etwas subtiler, wie zum Beispiel auf Geschäftsreisen am Flughafen. "Wenn der Zoll jemanden anhält, dann sind es selten hellhäutige, blonde, blauäugige Menschen", sagt sie. "Sondern sehr häufig bin ich da auch dabei." Zu den Kontrolleuren sage sie dann schon mal: "Mein Gott, Sie sollten auch mal darüber nachdenken, welche Selektionskriterien Sie auswählen."

Deshalb kämpft Kugel für die Gleichstellungsquote

Als Aufsichtsrätin, Beraterin und Ex-Personalvorständin von Siemens ist Kugel eine der einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft. Sie setzt sich seit Langem für mehr Diversität in Unternehmen ein. "Ich bin eine klare Befürworterin der Gleichstellungsquoten", sagt sie und zitiert Studien, nach denen es mindestens 30 Prozent einer nicht dem Stereotyp entsprechenden Gruppe in einem Team brauche, damit sich die Kultur verändern kann. Also beispielsweise drei Frauen in einem zehnköpfigen Vorstandsgremium. "Alle reden immer über Chemie", sagt sie. "Passt da jemand in mein Team? Was ist denn Chemie? Chemie ist nichts anderes als das, was ich eigentlich kenne."

Weiterbildung sei in der Coronakrise wichtiger denn je, so Kugel

Besonders die Auswirkungen der Coronakrise beschäftigen Kugel. "Wir müssen aufpassen, dass die Krise unsere Gesellschaft nicht noch weiter spaltet", sagt sie. Als Beispiele nennt sie die ungerecht verteilten Bildungschancen in Deutschland und die fortschreitende Digitalisierung, vor der viele Menschen nach wie vor Angst hätten. Kugel leitet seit Jahresbeginn den "Rat der Arbeitswelt", ein von Minister Hubertus Heil (SPD) initiiertes Expertengremium, das das Bundesarbeitsministerium berät. Sie fordert, dass künftig nicht mehr nur Unternehmen und Berufskammern Angestellte finanziell bei der Weiterbildung unterstützen sollten, sondern auch der Staat. Er solle sich stärker engagieren, damit angesichts der Digitalisierung und Automatisierung mehr Menschen die Chance auf zukunftsfähige Jobs haben.

Im stern-Podcast "Die Boss – Macht ist weiblich" sprechen Spitzenfrauen unter sich: Gastgeberin und Multi-Aufsichtsrätin Simone Menne (z.B. BMW, Deutsche Post DHL, Henkel) trifft Chefinnen aus allen Gesellschaftsbereichen, um mit ihnen über ihr Leben und ihre Karriere zu reden. "Die Boss" erscheint vierzehntäglich immer mittwochs auf stern.de und dem Youtube-Kanal des stern sowie auf Audio Now und allen gängigen Podcast-Plattformen.