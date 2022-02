Simone Menne blickt in dieser Podcast-Folge zurück auf die dritte Staffel "Die Boss" und erzählt, welche Folge für Kontroversen gesorgt hat. Außerdem verrät sie, wie man im Job leichter mutige Entscheidungen treffen kann.

Hören Sie den Podcast hier oder direkt bei Audio Now, Spotify, iTunes, Youtube und weiteren Podcast-Anbietern.

Gerade Frauen zögern im Job oft lange, bevor sie neue Herausforderungen annehmen. Simone Menne, Multiaufsichtsrätin und Gastgeberin des stern-Podcasts "Die Boss", plädiert für mehr Mut. Sie selbst sei immer dann gegangen, wenn sie im Job in eine Routine kam. "Dann wurde ich unruhig." Das Verlassen der eigenen Komfortzone sei durchaus eine Sache der Übung: "Wenn man zum Beispiel schwierige Gespräche hat, sollte man sie zunächst in Situationen ausprobieren, wo nicht so viel passieren kann", empfiehlt Menne. Es sei gut, sich auch solchen Momenten auszusetzen, um zu merken: Tut ja gar nicht weh.

Menne blickt in dieser Folge außerdem zurück auf die dritte Staffel, in der sie unter anderem mit der Schauspielerin Karoline Herfurth, der Unternehmerin Verena Pausder und der Astronautin Samantha Cristoforetti gesprochen hat. Außerdem stellt sie sich der Kritik der Hörerinnen und Hörer und verrät, was für die vierte Staffel geplant ist.

Simone Menne ärgert sich über die geringe Frauenquote in vielen Unternehmen

Auch über die ersten Ergebnisse der neu eingeführten gesetzlichen Frauenquote für Vorstände spricht Menne. Die Quote habe leider nur da gegriffen, wo es vorgeschrieben sei. "Ich verstehe nicht, dass Firmenlenkerinnen und Firmenlenker nicht erkennen, dass man da Ressourcen liegen lässt. Und gerade in Zeiten, wo wir sagen, wir brauchen händeringend gute Menschen. 50 Prozent der gut ausgebildeten Menschen in Deutschland sind Frauen. Wie kann ich das liegen lassen? Also das ist mir unerklärlich."

In "Die Boss – Macht ist weiblich" sprechen Spitzenfrauen unter sich: Gastgeberin und Multi-Aufsichtsrätin Simone Menne (unter anderem BMW, Deutsche Post DHL, Henkel) trifft Chefinnen aus allen Gesellschaftsbereichen, um mit ihnen über ihr Leben und ihre Karriere zu reden. "Die Boss" erscheint vierzehntäglich immer mittwochs auf stern.de und dem Youtube-Kanal des stern sowie auf Audio Now und allen gängigen Podcast-Plattformen.