Meeresbiologin Antje Boetius forscht in der Tiefsee. Aus dem Leben dort können wir lernen, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt , berichtet sie im stern-Podcast "Die Boss". Ein Gespräch über Expeditionen ins Eis und Frauen in der Wissenschaft

Es ist nur ein kleiner Ausschnitt der Erde, den die Menschheit kennt. 95 Prozent des Lebens auf unserem Planeten sei laut Schätzungen noch unentdeckt, erzählt Antje Boetius, Tiefseeforscherin und Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts (AWI), in der neuen Folge des stern-Podcasts "Die Boss". Ein großer Teil des Unbekannten liege in den Tiefen des Meeres. "Wer sich in ein U-Boot setzt und abtaucht, kommt verändert zurück", sagt Boetius. Diese Faszination treibe sie an. „Ich hatte schon als Kind das Gefühl, dass es mein Weg sein wird, irgendwo hinzukommen, wo noch niemand war." Sie habe auch immer Angst vor Dingen an Land gehabt, aber noch nie vor dem Meer.

Antje Boetius ist eine von wenigen Frauen an der Spitze einer großen Wissenschaftsorganisation in Deutschland, sie leitet als Direktorin des AWI in Bremerhaven eines der wichtigsten Zentren für Polar- und Meeresforschung weltweit und ist Professorin für Geomikrobiologie an der Universität Bremen. Ihre wissenschaftliche Arbeit wurde vielfach prämiert und sie erhielt für ihre Verdienste im Erklären des Klimawandels 2019 das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse. Im vergangenen Jahr hat Boetius die größte Polarexpedition aller Zeiten mitverantwortet, mit 300 Wissenschaftler:innen aus 20 Ländern.Was Polarforschung unter Corona-Bedingungen bedeutet und warum die Expedition "Mosaik" vor dem Abbruch stand, darüber spricht Boetius im Podcast mit Simone Menne.

Die Gastgeberin will von Boetius auch wissen, was wir über das Verhältnis zwischen Mann und Frau aus der Tiefsee lernen können. „Dass es nicht nur zwei Geschlechter gibt", antwortet Boetius. Es gebe "spektakuläre Lösungen": vielfältige Geschlechter, Geschlechterwechsel, Homosexualität und viele Ausprägungen mehr. "Wenn wir dieses Wissen ernst nehmen (…), dann verstehen wir vielleicht auch uns selbst besser", sagt Boetius.

In "Die Boss – Macht ist weiblich" sprechen Spitzenfrauen unter sich: Gastgeberin und Multi-Aufsichtsrätin Simone Menne (unter anderem BMW, Deutsche Post DHL, Henkel) trifft Chefinnen aus allen Gesellschaftsbereichen, um mit ihnen über ihr Leben und ihre Karriere zu reden. Die Folge mit Meeresforscherin Boetius wurde im Rahmen der Die-Boss-Masterclasses, dem interaktiven Podcast-Event des stern, aufgenommen.