von Sarah Stendel "Die Boss“-Gastgeberin Simone Menne und stern-Redakteurin Sarah Stendel blicken auf die vierte Staffel des Karriere-Podcasts zurück und sprechen unter anderem über Tabus im Job und den Fachkräftemangel.

Die Multiaufsichtsrätin Simone Menne sieht beim Thema Fachkräftemangel vor allem die Rolle der Älteren als Chance. "Ich kenne viele Menschen, mich eingeschlossen, die sagen: Ich will aber mit 60 nicht nix mehr sein und zu Hause bleiben und fernsehen oder den Garten machen. So schön Gartenarbeit auch ist“, sagt Menne im Gespräch mit stern-Redakteurin Sarah Stendel im Karriere-Podcast "Die Boss – Macht ist weiblich“.

"Wir müssen auch in der Hinsicht neue Technologien wahrnehmen, die uns viel abnehmen können. Das war ja immer die Angst: Neue Technologie kostet Arbeitsplätze. Das ist ganz altes Denken. Wir müssen sagen: Toll, neue Technologie kann uns Arbeit abnehmen, weil wir sind zu wenige, die die Arbeit tun können“, führt die ehemalige CFO der Lufthansa weiter aus. Ein weiterer Hebel sei Frauenförderung, um mehr Frauen zurück ins Berufsleben zu holen. Aber sie betont: "Ich halte von der 42 Stunden Woche nichts.“

In dieser Fazit-Folge blicken Menne und Stendel außerdem auf die Höhepunkte der vierten Staffel des stern-Podcasts zurück und sprechen auch über die Tabus, auf die sie immer wieder gestoßen sind. Zum Thema Geld gaben beispielsweise Influencerin Louisa Dellert oder Drehbuchautor in Anika Decker wertvolle Impulse, und mit der schwedischen CEO Caroline Farberger sprach Menne über die Herausforderungen als Transfrau im Berufsleben.

"Lange Zeit war selbst das Thema Homosexualität ein Tabu. Das sehen wir immer noch (…) Und Männer scheuen sich noch viel mehr. Also, dass ein CEO in einem Großkonzern sagt "Ich bin homosexuell“, ist wahrscheinlich genauso schwierig wie für einen Fußballspieler. Das ist immer noch ein Tabu“, so Menne.

