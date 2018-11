Sabine Kroker-Hohmann und ihr Ehemann Jens Kroker trauen sich in die Höhle der Löwen. Mit ihrem Unternehmen "Aktimed" bietet das Ehepaar Physio-Tapes für kinesiologisches Taping und Verbände mit integrierten pflanzlichen Extrakten. Schon 2006 kam die Gründerin das erste Mal mit solchen Tapes in Berührung, 2008 war die Idee für die Produkte geboren. Seit 2016 ist das Portfolio des Unternehmens vollständig. Die Gründerin bringt Expertise mit: Sie ist ausgebildete Physiotherapeutin. Ihre Erfahrung fußt auf 24 Jahren aktiver Tätigkeit in den Bereichen Orthopädie, Chirurgie, Sportphysiotherapie und Kinderheilkunde.

"Ich hatte viele Patienten, die pflanzliche Extrakte eingesetzt haben. Diese Patienten wünschten sich ein Produkt was beide Produkte kombiniert - Physio Tape sowie Verbände und pflanzliche Extrakte – 2 in 1. Damit war die Idee für die Aktimed Produkte mit integrierten pflanzlichen Extrakten geboren", sagt Kroker-Hohmann.

Fullscreen

Tapes mit Wirkstoff

Doch wofür wendet man diese Tapes an? "Physio-Tapes werden individuell eingesetzt. Das Tape wird in Streifen mehr oder weniger gedehnt auf die Haut geklebt. Anders als starre Tapes, zur Ruhigstellung und Stabilisierung in der Sportmedizin eingesetzt, bleibt ein Physio-Tape elastisch und flexibel", erklärt die Gründerin. Und räumt ein: "Das Produkt sollte von geschulten Personen, wie Ärzten, Physiotherapeuten oder Heilpraktikern angelegt werden." Es gebe im Netz allerdings auch vielfältige Informationen zum eigenen Anlegen - ob diese Infos etwas taugen, wollen die Gründer lieber nicht einordnen.

Bleibt die Frage, ob diese Tapes nützlich sind. Die Verbände und Co. sind mit pflanzlichen Wirkstoffen angereichert. Anwender werden auf eine Verdünnung auf "D6" oder "D8" hingewiesen. Diese Verortung stammt aus der Hömöopathie und bezeiffert den Verdünnungsgrad. Die Werte 6 und 8 zeigen eine sehr hohe Verdünnung, so kommt auf einen Anteil nur ein Millionstel des Wirkstoffes. Wirkt das Tape denn dann noch? "Das Produkt ist seit 2016 im Einsatz. Nutzer haben uns zu unseren Produkten vielfach positive Rückmeldungen gegeben", so die Gründer. Mehr Informationen dazu könnten Ärzte und Heilpraktiker geben, so die Aktimed-Gründer. Auch verweisen sie auf Infos in Medien und Fachzeitschriften, "deren Eignung wir nicht beurteilen können."

Von ihrem Auftritt erhoffen sich die Gründer mehr Aufmerksamkeit. "Nach zehn Jahren intensiver Arbeit mit Patenterteilung, Entwicklung, Zulassung und Produktion der Aktimed-Produkte möchten wir, dass unsere hochwertigen Produkte für jedermann zugänglich sind, sowohl in Deutschland als auch weltweit", so die Gründer. Ob sie einen Löwen finden, zeigt sich am Dienstagabend auf Vox.