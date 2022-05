von Mareike Fangmann Das Imagine (mittlerweile ImagiNew) Playhome soll den Kleinsten Spielspaß bescheren – aber überzeugt es auch in Sachen Stabilität und Handhabung? Wir haben das DHDL-Produkt im Vorfeld getestet.

Für viele Kinder ist es ein großer Spaß, wenn sie sich in ihren eigenen kleinen Raum zurückziehen können, den sie ganz nach Belieben gestalten können – und damit meine ich nicht das eigene Zimmer. Viel spannender ist es oftmals, wenn der Rückzugsort eine selbst gebaute Höhle unter dem Tisch ist oder auch ein Spielhaus, in das sich die Kleinen zurückziehen können. Das Imagine Playhome (mittlerweile ImagiNew Playhome) möchte genau das bieten: einen Rückzugsort, den die Kids nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten können. Aber überzeugt das bemalbare Spielhaus sowohl die Kleinen als auch die Großen im Alltagstest? Wir haben das DHDL-Produkt ausgiebig getestet.

Affiliate Link Imaginew Playhome Bauernhof & Kaufmannsladen Jetzt shoppen 89,99 €

Imagine Playhome bei DHDL: So entstand die Idee

Einigen Eltern wird diese Situation bekannt vorkommen: Während des Lockdowns 2020 war es besonders für die Kinder oft langweilig, die meiste Zeit daheim bleiben zu müssen. Daher war vonseiten der Eltern immer wieder Einfallsreichtum gefragt. Familienvater Roman Römmich baute seinen Kindern während dieser schwierigen Zeit ein Spielhaus aus Karton und Pappe – und kam dabei auf die Idee, ein Modell zu entwickeln, das man immer und immer wieder nach Belieben umgestalten kann.

Der 34-Jährige brachte kurze Zeit später das Imagine Playhome auf den Markt: ein bemalbares Spielhaus, das sogar bei Bedarf erweitert werden kann. Es soll durch einfaches und schnelles Zusammenbauen, Stabilität und Möglichkeiten der Kreativität überzeugen. Aber tut es das wirklich?

Der erste Eindruck

Zumindest bei meinem fünfjährigen Sohn gab es schon beim Öffnen des recht wuchtigen Pakets leuchtende Augen, denn: Die Verpackung ist natürlich kindgerecht bunt und verspricht Spaß. Geeignet ist das Produkt laut Hersteller für Kinder ab drei Jahren. Enthalten sind acht Bauteile, ein Stifteset mit vier Stiften, zwei Stickerbögen mit den Themen Bauernhof und Kaufmannsladen sowie eine Anleitung. Es fällt direkt auf: Die Stifte kommen in den Farben Rot, Orange, Grün und Blau daher. Farben wie Schwarz oder Gelb gibt es nicht – und es sollen nur die mitgelieferten Stifte verwendet werden, weil so sichergestellt wird, dass sie sich auch wirklich wegwischen lassen. Da ist die Auswahl ein wenig spärlich. Die Sticker sind groß, bunt und schön fest. Für meinen mal- und bastelbegeisterten Sohn ist die Auswahl aber auch hier etwas zu mäßig. Trotzdem hat das die Vorfreude aufs Loslegen nicht gebremst und wir versuchten uns direkt im Aufbau.

Das Imagine (mittlerweile ImagiNew) Playhome kommt inklusive Stifte und Stickern © stern

Die Handhabung

Was eigentlich sehr simpel wirkt – wie schwer kann es sein, acht Bauteile per Klettverschluss zusammenzubauen? –, war in der Umsetzung gar nicht so unkompliziert, wie es die Anleitung aussehen ließ. Tatsächlich ist es allein etwas fummelig, die doch sehr wuchtigen Teile möglichst gerade aneinanderzukleben und ich brauchte zwischendurch die Hilfe meines Sohnes, der immer mal wieder etwas festhalten musste. Damit das Häuschen, das etwa einen Meter hoch ist, am Ende wirklich stabil zusammenklebte, musste ich auch mal wieder etwas abnehmen und wieder neu zusammensetzen. Am Ende kam aber ein doch sehr robustes und festes Spielhaus heraus.

Am Anfang ist das Häuschen natürlich noch ein "Rohbau". © stern

Das sah zwar am Anfang noch sehr "nackt" und ein wenig unattraktiv aus: Schließlich sticht erst einmal nur weißes, strukturiertes Plastik ins Auge. Es lädt aber direkt dazu ein, mit dem Kleben und Malen loszulegen. Und dafür sind ja auch Sticker und Stifte dabei. Die Sticker waren bei unserem Test allerdings sehr schnell aufgebraucht, denn mein Kleiner wollte das Haus ja nicht nur von außen schön haben, sondern auch innen schick machen. Denn auch dort halten die Sticker gut. Allerdings verlieren sie natürlich schnell an Halt, wenn sie mal in den Dreck gefallen sind.

Aber auch mit vier Farben und zwei Bögen Stickern bringt das Gestalten Spaß und man kann sich immer wieder neue Bilder überlegen. Das Haus kann auch innen gestaltet werden und natürlich noch gemütlich mit Decken und Kissen aufgepimpt werden. Die Zeit vergeht beim Bauen, Malen, Kleben und Spielen schnell und wir hatten tatsächlich viel Spaß beim Gestalten. Und auch, wenn es ein wenig klein für meinen Sohn ist, hat ihn das beim Spielen überhaupt nicht gestört.

Malen und kleben kann man auf dem Spielhaus problemlos © stern

Das Fazit

Die Idee des immer wieder neu gestaltbaren Spielhauses ist super und kommt bei den Kleinen gut an: Sie können sich zurückziehen, innen und außen malen und kleben, was das Zeug hält und das Häuschen überall aufstellen und neu platzieren (wenn auch mithilfe der Eltern). Was die Kinder nicht stört – etwa, dass Rückstände der Kunstwerke zu sehen sind oder es nicht ganz stabil ist –, sehen die Großen sicherlich schon eher. Man kann zwar die selbstgemalten Bilder auch nach einem längeren Zeitraum noch mit einem feuchten Tuch abwischen. Ein paar Rückstände sind aber noch zu sehen, weil sie sich in der Struktur etwas festsetzen. Zudem halten die Sticker nach mehrmaliger Verwendung nicht mehr so gut, denn durch Kinderhände werden sie natürlich auch schnell dreckig. Zudem ist die Auswahl an Farben und Stickern etwas spärlich.

Toll aber: Man kann mehrere der Spielhäuser mit dem Klettverschluss zusammenfügen und dadurch eine Spielhaus-Landschaft erschaffen. Das ist gerade für Familien mit Garten schön. Auch die Tatsache, dass das Imagine Playhome sowohl drinnen als auch draußen genutzt werden kann, ist praktisch. Ob der Klettverschluss noch gut hält, wenn es geregnet hat und ob die Bilder dabei verwischen, haben wir im Test nicht ausprobiert. Es wird allerdings als wind- und wasserfest deklariert. Bei einem Gewicht von fünf Kilo bleibt es wahrscheinlich bei leichtem Wind auch im Garten sicher stehen.

Affiliate Link Imaginew Playhome Bauernhof & Kaufmannsladen Jetzt shoppen 89,99 €

Am Ende tun auch die Nachteile dem Spaß keinen Abbruch. Das Preis-Leistung-Verhältnis des Imagine Playhome ist fair und das Produkt erfüllt seinen Zweck. Und als Elternteil werden Sie das kennen: Solange die Kleinen ihren Spaß haben und glücklich beschäftigt sind, sind solche Kleinigkeiten doch auch egal.

Roman Römmich hofft bei "Die Höhle der Löwen" mit seinem Imagine Playhome auf einen guten Deal und bietet für ein Investment von 50.000 Euro 20 Prozent seiner Firmenanteile. Ob der 34-Jährige die Löw:innen mit seiner Idee überzeugen kann, sehen Sie heute Abend ab 20.15 Uhr auf Vox.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.