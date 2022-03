Seit 2014 suchen Jungunternehmer in der Vox-Gründershow "Die Höhle der Löwen" Unterstützer für ihre Start-ups. Viele gehen leer aus. Einigen gelingt der Durchbruch. Das sind die Top-Deals aus zehn Staffeln DHDL.

Seit mehr als sieben Jahren stürzen sich mutige Jungunternehmer mit ihren Produktideen in die "Höhle der Löwen". Staffel 11 der Vox-Gründer-Show startet am 4. April 2022. Mittlerweile versuchten fast 100 Gründer:innen, die Investoren um Ralf Dümmel, Judith Williams und Carsten Maschmeyer von ihren Produkten zu überzeugen. Viele verließen das Studio mehr oder weniger enttäuscht und ohne Deal. Für einige begann nach der Sendung eine Erfolgsgeschichte, von der sie kaum zu träumen gewagt hatten. Drei Start-ups haben es beim Online-Versandhändler Amazon in die Liste der Bestseller in ihrem Segment geschafft. Welche das sind, erfahren Sie in diesem Artikel.

1. Bitterliebe

In der sechsten Staffel von "Die Höhle der Löwen" avancierte ein Nahrungsergänzungsmittel zum großen Hit. Die Gründer Jan Stratmann und Andre Sierek sagten mit ihrer "Bitterliebe" den Geschmacksverstärkern in unserem Essen den Kampf an. Sie entwickelten natürliche Tropfen ohne Zusätze und Süßungsmittel, die dabei helfen sollen, den Heißhunger auf Süßes und Salziges zu stillen. Das Geheimnis des Produkts sind die enthaltenen Bitterstoffe. Judith Williams schnappte sich 2019 den begehrten Deal mit "Bitterliebe" und baute die Marke gemeinsam mit den Gründern aus. Mittlerweile gibt es Bitterliebe auch als Kräutertee, in Pulverform und als Kapseln. Die Mischung aus Mariendistel, Löwenzahn, Artischocke und weiteren wilden Bitterkräutern gehört zwei Jahre nach dem DHDL-Pitch zu den meistverkauften pflanzlichen Nahrungsergänzungsmitteln.

2. Einhorn-Kondome

Zwar ohne Deal, aber mit jeder Menge Selbstbewusstsein, kamen die Gründer von "Einhorn" in der zweiten Staffel aus der "Höhle der Löwen". Einige Investoren dürften sich heute noch darüber ärgern, damals nicht zugeschlagen zu haben. Denn die bunten und frech verpackten Verhüterlis von Waldemar Zeiler und Philip Siefer feierten einen beachtlichen Siegeszug. Ihr Produkt soll vegan und tierversuchsfrei sein. Nach eigenen Angaben hat die Tierrechtsorganisation PETA die nachhaltigen Kondome zertifiziert.

3. Ankerkraut

Aus dem Herzen Hamburgs kommt eines der erfolgreichsten Start-ups der DHDL-Geschichte. Fünf Jahre nach ihrem eigenen Pitch traten die Gründer von "Ankerkraut" in der aktuellen Staffel als Gastlöwen auf und stachen sämtliche Platzhirsche gleich zwei Mal aus. 2016 stellten sie ihr "Ankerkraut" in der "Höhle der Löwen" vor und trafen damit den Geschmack aller Investoren. Dümmel griff zu und machte die teilweise mit Bio-Siegel gelabelten "Ankerkraut"-Gewürzmischungen bei den Grillern und Köchen der Nation zu einem Hit. Der BBQ-Rub "Magic Dust" gehört aktuell zu den meistverkauften Gewürzmischungen bei Amazon. Sämtliche Gewürze zum Grillen, Backen, Kochen oder Verfeinern von Getränken gibt es einzeln oder im Set.

