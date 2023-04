So schön sah Altglas wohl noch nie aus: Die Produkte von The Way Up (wie, links) zeigen, wie ansehnlich Up- und Recycling sein kann.

Aus Alt mach Design: Überzeugt The Way Up aus DHDL?

von Mareike Fangmann Up- und Recycling mal anders: Die Produkte von The Way Up bestechen durch modernes, minimalistisches Design – und bestehen aus Altglas und Altholz. Mit ihrem Konzept will die Gründerin in "Die Höhle der Löwen" punkten. Der stern hat die Produkte einmal genauer unter die Lupe genommen.

Wenn wir über Konsum sprechen, wird ein Aspekt immer wichtiger: Nachhaltigkeit. Abfall verringern, Ressourcen, Energie und CO2-Emmissionen einsparen und damit unsere Erde schützen, sind Kriterien, die wir stärker in unsere Kaufentscheidungen einfließen lassen. Zu recht. Die Gründerin von The Way Up vereint Nachhaltigkeit und Ästhetik und tritt in der Gründershow "Die Höhle der Löwen" an. Der stern hat die Produkte vorab unter die Lupe genommen.

Design und Funktion vereint: Die Produkte aus Altglas von The Way Up sind Hingucker mit eigener persönlicher Geschichte © stern

DHDL: Das ist The Way Up

Sich stilvoll einrichten und gleichzeitig die Natur wertschätzen: Das ist Lisa Mathieus Ansatz, den sie mit ihrem Start-up The Way Up verfolgt. Ihre Produkte bestehen allesamt aus re- oder upgecycelten Materialien: Durch das Altglas-Recycling werden neue Rohstoffe und Energie eingespart. Altglas schmilzt nämlich bereits bei niedrigeren Temperaturen und verbraucht daher weniger Energie als die Herstellung von neuem Glas. Zudem werden Ressourcen eingespart, da zur Herstellung der Glasprodukte keine neuen Rohstoffe wie Sand benötigt werden. Reste aus dem Altglas-Container werden eingeschmolzen, in die gewünschte Form gebracht und in Handarbeit mit organischer Farbe besprüht.

Zudem wird Altholz aus Parkett, etwa aus Turnhallen, neues Leben eingehaucht und ein ansehnlicher Tisch daraus hergestellt. Die geschieht, indem das alte Holz aufbereitet wird, Nägel und andere Störfaktoren werden per Hand entfernt. Kleinere vermeintliche Schönheitsfehler und Zeichen der Zeit sind aber willkommen und machen den individuellen, authentischen Look aus.

Rund 180 Produkte umfasst das Portfolio der Berlinerin: etwa 100 Vasen in verschiedenen Größen und Formen, Geschirr, Accessoires und Tische. "Ich hatte schon immer eine Vorliebe für moderne, minimalistische Inneneinrichtung, aber zugleich auch eine große Verbindung zur Natur und alten Materialien. Im Home- and Living-Bereich verbindet man mit alten Materialien meist rustikale Möbel oder zusammengeflickte, bunte Stoffe. Ich wollte das ändern und verspürte ein Bedürfnis nach einzigartigen Möbeln: moderne Inneneinrichtung mit traditioneller, individueller Geschichte", erklärt Mathieu. Mit diesem Ansatz will sie auch die Löwen aus DHDL überzeugen.

Der erste Eindruck

Wir haben uns die Produkte vor Ausstrahlung der Sendung angesehen. Getestet hat der stern eine Vase aus Altglas ("Francisca") sowie eine Recyglingglasschale ("Sofia XL"). Auf den ersten Blick wirken beide Produkte sehr hochwertig und modern: Sie sind durch das dickere Glas sehr stabil und wirken dennoch nicht zu wuchtig. Durch ihre nicht perfekte Form und kleinere Bläschen sind sie richtige Hingucker und man sieht ihnen die Handarbeit an. Dabei wirken sie keinesfalls wie "Abfallprodukte" – im Gegenteil. Sie haben etwas Luxuriöses, trotz des minimalistischen Designs. Man sieht ihnen nicht an, dass sie nicht komplett "neu" sind. Sie haben etwas Authentisches, Individuelles, Liebevolles und man merkt, dass sie keiner Massenproduktion erliegen, sondern Unikate sind. Preislich liegen sie nicht über vergleichbaren Konkurrenzprodukten. Die Farbe der gefärbten Vase wirkt sehr natürlich und hochwertig. Die durchsichtige Glasschale ist klar und ohne Macken oder Verfärbungen. Ästhetisch, hochwertig und dennoch schlicht: Das macht die Glasprodukte aus.

Feine Details, minimale Recyclingspuren und eine charakteristisch grünliche Farbe trotz der Transparenz: Die Glasschale "Sofia" ist ästhetisch, stabil und fasst etwa Obst ansehnlich ein. © stern

Die Bewertung

Insgesamt überzeugt The Way Up in puncto Optik sowie mit dem Ansatz definitiv. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist fair und angemessen. Die Produkte aus Altglas sind stabil, wirklich ansehnlich und man kauft sie mit einem besseren Gewissen als weniger nachhaltige Alternativen. Das sollte man unterstützen. Das Design ist minimalistisch und passt damit in viele Einrichtungsstile. Auch der Tisch "Greta" aus 100 Jahre altem, aufbereitetem Parkett ist robust und macht optisch etwas her. Investieren in schickes, langlebiges Design aus Weggeworfenem statt investieren in Wegwerfprodukte: Das ist ein Ansatz, der gefällt und der auch bei DHDL Aufmerksamkeit verdient.

Klingt gut, sieht gut aus – aber sehen das auch die Investor:innen so? Gewünscht sind immerhin 100.000 Euro für 15 Prozent Firmenanteile. Ob Lisa Mathieus einen Deal erhält, sehen Sie heute Abend ab 20.15 Uhr bei "Die Höhle der Löwen" auf Vox.

