Vor zwei Jahren kamen die Gründer von Taste Hero mit einer kleinen Idee in die "Höhle der Löwen". Heute ist ihr Bierzapf-Gadget ein Millionenseller – und wird jetzt sogar in den USA verkauft.

Manche Ideen aus der TV-Gründershow "Die Höhle der Löwen" sind schon in dem Moment wieder vergessen, in dem der nächste Einspieler beginnt. Andere sind den Zuschauern auch Staffeln später noch im Gedächtnis. In die zweite Kategorie gehört Taste Hero, ein Flaschenaufsatz, der Flaschenbier geschmacklich in Fassbier verwandeln soll.

Im September 2019 präsentierten Thorsten Schäfer, Industriemechaniker aus Lauenförde, Jürgen Schade, Gas- und Wasserinstallateur aus Beverungen sowie dessen Tochter Jana Schade ihre kleine Erfindung im großen Fernsehen. Eine richtige Firma oder irgendwelche Verkaufszahlen konnten die drei zum Zeitpunkt des Pitches nicht vorweisen. Doch Investor Ralf Dümmel gefiel die Idee der bodenständigen Biertrinkerfreunde, er stieg ein.

Es war der Beginn einer Erfolgsgeschichte, wie sie "Höhle der Löwen"-Fans lieben: Bis heute wurde der Taste Hero mehr als 1,5 Millionen Mal verkauft, der generierte Handelsumsatz liegt bei acht Millionen Euro. Ob man das Teil braucht, mag Ansichtssache sein (lesen Sie hier unseren Praxistest). Auf Amazon hat der Flaschenaufsatz, der Bier beim Einschenken ins Glas so mit Sauerstoff versetzt, dass es milder und süffiger schmeckt, bei knapp 2000 Bewertungen im Schnitt immerhin vier von fünf Sternen.

Bodenständige Gründer

So richtig fassen können die Taste-Hero-Macher ihren Erfolg knapp zwei Jahre nach ihrem TV-Auftritt immer noch nicht. "Ralf hat uns geholfen, aus einem Prototypen ein richtiges Produkt zu machen", sagt Jana Schade über den "Höhle der Löwen"-Deal mit Dümmel. "Alleine hätten wir das nicht geschafft."

Serieninvestor Dümmel und sein Team haben das Produkt marktreif gemacht und flächendeckend in den Handel gebracht. Doch 75 Prozent der Firmenanteile liegen nach wie vor bei den Gründern, sodass sich der Erfolg für sie auch finanziell ordentlich auszahlt. Millionäre seien sie noch nicht, sagt Jana Schade, aber was noch nicht sei, könne ja noch werden.

Die 25-Jährige hat die finanzielle Freiheit genutzt, um ein Auslandsjahr in Australien einzulegen, nun beginnt sie ein Studium im Tourismusmanagement. Die Social-Media-Aktivitäten von Taste Hero hat sie auf ihrer Reise nebenher betreut, wegen der Corona-Krise seien viele geplante Aktionen sowieso verschoben worden, sagt sie. Auch ihre beiden Mitgründer kümmern sich nicht hauptamtlich um Taste Hero, beide arbeiten noch in ihren erlernten Berufen.

Expansion in die USA

Es sei aber gut möglich, dass Taste Hero doch noch ein Vollzeitjob wird, sagt Jana Schade. Die Verantwortung für die Bestellungen im eigenen Webshop haben die Gründer bereits von Team Dümmel übernommen. Dort gibt es neben dem Taste Hero, wie er in der Löwenhöhle gezeigt wurde, auch Varianten mit den Vereinsfarben von Bayern München oder Borussia Dortmund zu kaufen. Zudem sei ein komplett neues Produkt derzeit in Arbeit.

Im nächsten Schritt soll der Taste Hero auch andere Länder erobern - vor allem die großen USA. Investor Dümmel hat kürzlich einen Deal mit dem US-Einzelhandelsriesen Walmart über satte 150.000 Stück eingefädelt. "Mein erstes Startup, dass es in die USA geschafft hat", freut sich Dümmel. "Das macht mich unglaublich stolz."