Kommende Woche läuft die letzte Folge "Die Höhle der Löwen" in diesem Jahr. Doch schon jetzt können sich Fans auf eine Fortsetzung der Gründershow freuen. Wie der TV-Sender Vox bekanntgab, wird es 2018 eine fünfte Staffel geben.



Auf den Löwenstühlen wird es dabei keine große Veränderung geben: Die aktuellen Löwen Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel, Frank Thelen, Dagmar Wöhrl und Judith Williams sind weiterhin dabei. Williams wird sich ihren Platz in der kommenden Staffel aber ganz offiziell mit Georg Kofler teilen. Der Ex-Premiere-Chef hatte Williams bereits in der aktuellen Staffel aushilfsweise vertreten, in der kommenden Staffel soll er sich mit Williams regelmäßig abwechseln.

Dass Vox "Die Höhle der Löwen" fortsetzt, ist wenig überraschend. Schließlich handelt es sich bei der Gründershow laut Eigenaussage um die "erfolgreichste Primetime-Eigenproduktion in der fast 25-jährigen Geschichte von Vox". Die Quoten waren auch in diesem Jahr stark. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte der zur RTL-Gruppe gehörende Sender Woche für Woche 15 bis 20 Prozent Marktanteil. Über alle Altersgruppen erreicht "Die Höhle der Löwen" teilweise mehr als drei Millionen Zuschauer je Sendung.

"Die Höhle der Löwen" bekommt 2018 Konkurrenz

Nicht zu unterschätzen ist auch der Werbeeffekt durch die offensive Vermarktung der Produkte aus der Show. Bereits am Tag nach der Ausstrahlung liegen viele Produkte aus der Sendung - versehen mit dem Label "bekannt aus der Vox-Gründershow" - in Supermärkten, Kaufhäusern und Drogerien.

2018 bekommt "Die Höhle der Löwen" allerdings Konkurrenz auf dem Feld der Gründershows. Löwe Carsten Maschmeyer bekommt mit "Start-up - wer wird Deutschlands bester Gründer?" eine eigene Show auf Sat.1. Und Stefan Raab produziert für ProSieben mit "Das Ding des Jahres" ebenfalls eine Erfindershow.



Die Dreharbeiten für die neue Staffel "Die Höhle der Löwen" laufen wie gewohnt Anfang des Jahres. Wer in der Löwenhöhle um einen Deal pitchen will, kann sich derzeit bei Vox bewerben. Ausgestrahlt wird die fünfte Staffel voraussichtlich im Herbst kommenden Jahres.