Menschen mit längeren Haaren haben in ihrem Leben sicher schon Haargummis benutzt. Die praktischen Accessoires halten die Haarpracht in Position oder lassen lästige Haare aus dem Blickfeld verschwinden. In der heutigen DHDL-Sendung präsentieren die Gründer von Fairhair eine nachhaltige Version. stern hat die Haargummis genauer angeschaut.

Kennen Sie das Phänomen? Haargummis verschwinden ebenso schnell wie Socken von der Bildfläche. Aus den Haaren, aus dem Sinn. Wer sie einmal abgelegt hat, vergisst häufig wo — und schnell werden neue gekauft. Woran das liegt? Es könnte der günstige Preis und die ständige Verfügbarkeit des Accessoires sein. Findet man das alte nicht mehr, lässt sich schon in der nächsten Drogerie leicht das neue mitnehmen. Die Gründer von "Fairhair" bieten in der heutigen "Die Höhle der Löwen"-Folge eine nachhaltige Alternative an. Was an den Haargummis anders ist und ob sich der Kauf lohnt, verrät dieser stern-Test.

Das steckt hinter "Fairhair"

Affiliate Link FAIRHAIR Scrunchie & 3er-Set Haargummi - schwarz | Aus Bio-Baumwolle & Naturkautschuk | Ohne störendes Metall oder Naht | Schonend zum Haar & umweltfreundlich | Vielseitige Frisuren mit starkem Halt Jetzt shoppen 13,99 €

Die Gründer Fabian Frei (33) und Wolfgang Schimpfle (32) präsentieren in der heutigen Folge ihr nachhaltiges Haargummi namens "Fairhair" (mittlerweile in "Fairtye" umbenannt). Es wird in Deutschland produziert, besteht aus Bio-Baumwolle und Naturkautschuk. Das Haargummi verzichtet auf Plastik und soll bis zu dreimal dehnbarer sein. Schonender zu den Haaren könnte es ebenfalls sein, da auf Sollbruchstellen wie Klebestellen, Metallklammern oder Nähte verzichtet wird, die Haarbruch begünstigen.

"Fairhair" Bisher gibt es von(jetzt "Fairtye") Scrunchies in verschiedenen Farben sowie Haargummis.

"Fairhair" aus DHDL im Test

Wie testet man Haargummis? Viel müssen die kleinen Accessoires nicht können. Sie sollten die Haare zusammenhalten und sich nicht von selbst aus den Haaren lösen. Haarbruch dürfen sie ebenfalls nicht verursachen. Die Optik bleibt persönliche Geschmacksache.

Soweit, so gut. Für den Test stand ein Scrunchie (zu deutsch: Haargummi) und ein 3er-Set schwarze Haargummis bereit. Ersteres ist Geschmacksache, manche mögen die voluminöse Version eines Haargummis und andere wollen, dass das Accessoire unauffällig bleibt. Im Test überzeugen sowohl Optik und Haptik des Scrunchies. Es hat einen zarten Mint-Ton und fühlt sich hochwertig an. Es riecht neutral und nicht chemisch, lässt sich gut dehnen und leicht für Zopf und Dutt in die Haare wickeln. Für den Test soll das Scrunchie nachts die Haare in einem Dutt zusammenhalten. Das klappt und der Dutt ist am Morgen noch an Ort und Stelle. Für Frühling und Sommer eignet sich das Accessoire ganz sicher auch, denn es ist ein schöner Hingucker mit seiner Pastellfarbe und passt gut zu hellen Nuancen.

Die schwarzen Zopfgummis dürfen für den Test zeigen, ob sie die Haare während des Besuchs im Fitnessstudio fest genug halten, ohne dass lästige Haarsträhnen ins Gesicht fallen. Der Zopf hält auf Laufband, Crosstrainer und Spinning-Bike. Es gibt nichts an der Haltbarkeit auszusetzen. Offen ist, wie lang die Haargummis von "Fairhair" Form und Farbe behalten. Ein Tipp des Herstellers ist, die ausgeleierten Exemplare aufzukochen, damit sie ihre alte Form zurückgewinnen.

Affiliate Link FAIRHAIR Scrunchie & 3er-Set Haargummi - Rosa | Aus Bio-Baumwolle & Naturkautschuk | Ohne störendes Metall oder Naht | Schonend zum Haar & umweltfreundlich | Für vielseitige Frisuren mit starkem Halt Jetzt shoppen 13,99 €

"Fairhair" im Test: Fazit

Nachhaltigkeit ist kein Trend mehr, es ist gelebte Praxis. Daher treffen die Gründer von Fairhair durchaus den Nerv der heutigen Zeit. Die Haargummis haben eine hochwertige Optik und Haptik. Nachhaltig werden die Accessoires allerdings erst dann, wenn Träger:innen sie nicht als Wegwerfprodukt behandeln. Sind Haargummis einmal aus den Haaren, neigt man dazu, sie irgendwo hinzuwerfen und zu vergessen, wo sie zuletzt waren. Nachwachsende Rohstoffe für die Produktion von Haargummis zu verwenden ist deswegen nur die halbe Miete. Wenn Konsument:innen diese Produkte nachhaltig wiederverwenden und nicht ständig nachkaufen, schließt sich der Kreis. Ein 4er-Set Scrunchies kostet aktuell (Stand 4. April) 18,99 Euro. Das macht fast fünf Euro pro Stück. Im Gegensatz zu günstigen Fas-Fashion-Accessoires dürfte auch der Preis dafür sorgen, die Haargummis nicht zu verlieren.

Ob Gründer Fabian Frei und Wolfgang Schimpfle mit ihrer Idee "Fairhair" auch die Löwen überzeugen können? Auf dem Tisch liegen heute Abend 250.000 Euro für zehn Prozent der Firmenanteile. Wie der Pitch ausgeht, sehen Sie um 20:15 Uhr auf VOX.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.