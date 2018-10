Die Suche nach einer verkrusteten Fliesefuge ist gar nicht so einfach - das war die gute Nachricht. Denn wer regelmäßig in Bad und Küche den Lappen schwingt, bekommt auch die Fugen sauber. Zumindest mehr oder weniger. Doch direkt über dem Herd erkennt man bei genauem Blick: Hier hat sich der Dunst vom kochenden Kartoffeln, blubbernden Eintopfen und fettspritzenden Schnitzeln tief in die Zementrille gefressen. Die perfekte Test-Fuge für den Fugentorpedo.

Dieser Schaber aus Industriediamanten mit dem wüsten Namen soll Dreck und Ablagerung problemlos aus Fugen herausholen können. Mit ihrer Erfindung wollen Frank Eckert, Bernd Müller und Matthias Herrnböck in der Höhle der Löwen einen Investoren locken. Ob das Produkt hält, was es verspricht, haben wir an unserer Test-Fuge ausprobiert. Das Resultat stellen wir in unserer Fotogeschichte vor.