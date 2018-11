In der "Höhle der Löwen" dreht sich die gesamte Dramaturgie um den Deal, den finalen Handschlag zwischen Investor und Gründer, mit dem die Investition besiegelt werden soll. So final ist der Handschlag dann aber doch nicht. Bereits in den vergangenen Staffeln platzten regelmäßig Deals im Nachgang der Show und das hat sich auch in der fünften Staffel nicht geändert.

Wir haben elf Start-ups aus der aktuellen Staffel zusammengetragen, bei denen im Nachgang der Show mindestens ein Löwen-Investment nicht zustande kam. Die Gründe dafür sind verschieden: In einigen Fällen zogen die Löwen ihr Angebot zurück, in anderen wollten die Gründer den Deal letztlich doch nicht. Und in zwei Fällen stieg nur einer von zwei Löwen ein, die eigentlich ein Kombi-Angebot abgegeben hatten. Die Hintergründe zu allen geplatzten Deals zeigt unsere Fotostrecke. Betroffen sind Deals von Carsten Maschmeyer, Frank Thelen, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Georg Kofler und Judith Williams - jeder Löwe ist mit mindestens einem geplatzten Deal dabei.