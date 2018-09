Mit 79 Jahren, da fängt das Gründen an. Zumindest im Fall von Rudolf Wild, dem ältesten Teilnehmer, der je seinen Fuß in die " Höhle der Löwen" gesetzt hat. Den bodenständigen Hobbygärtner aus Baunach in Oberfranken haben sofort alle Löwen zum Knuddeln gern. Und der Mann zeigt den Investoren, was eine Harke ist. Weil Knien und Hocken ihm doch nicht mehr ganz so leicht fällt, hat er ein Multifunktionsgerät entwickelt, mit der man alle grundlegenden Gärtnerarbeiten im Stehen erledigen kann.

400 Multiharken hat der Oldie bereits auf Gartenmessen verkauft, alle eigenhändig gefertigt. "Da können sich junge Leute, die hier mit dicker Hose und nichts dahinter ankommen, ne Scheibe von abschneiden", zollt Carsten Maschmeyer seinen Respekt. "Also ich würde meine ganzen Gärtner damit bewaffnen." Bevor die Frage erörtert werden kann, wie groß das Maschmeyersche Gärtnerheer denn ist, hat Ralf Dümmel auch schon zugeschlagen und den Deal mit dem Oldie besiegelt. Ein Interview mit dem Gründer Rudolf Wild und einen Test der Multiharke finden Sie hier.

"Die Höhle der Löwen" ist kein Streichelzoo

Dass es in der Löwenhöhle nicht nur Streicheleinheiten gibt, muss dagegen die Gründerin des Modelabels Trinity erfahren. Die 27-jährige Österreicherin hat eine Modekollektion mit Zippverschluss-System entwickelt und glaubt, damit die größte Modeinnovation seit dem Wickelrock in den 70er Jahren erfunden zu haben. Doch ihr Auftritt wird von den Löwen böse zerrissen. Warum man verschiedene Kleidungsstücke per Reißverschluss verbinden soll, ist einfach wenig einleuchtend.

Richtig bissig werden die Löwen angesichts der selbstbewussten Firmenbewertung. Eine halbe Million Euro für zehn Prozent der Unternehmensanteile und das ohne nennenswerte Umsätze - da fällt Frank Thelen vom Glauben ab. "Ich weiß nicht, ob du jemals eine Sendung von 'Die Höhle der Löwen' gesehen hast", giftet der Ur-Löwe. "Sechs, setzen! Ich bin raus." So sehen es auch die anderen Löwen und sogar die immerzu freundliche Dagmar Wöhrl fragt vorsichtig: "Hat Sie denn keiner beraten?"

Kein Deal für den Hundetracker

Wobei Beratung auch ein gutes Stichwort für Wöhrl selbst ist. Denn hundertprozentig sicher wirkt sie in ihrer Rolle als Investorin auch nicht. So zu beobachten beim Auftritt von Furryfit, die Hundehalter mit einem Fitnesstracker für den vierbeinigen Begleiter beglücken wollen. Das kleine Gerät fürs Halsband soll zum Beispiel Hunde wie den ins TV-Studio mitgebrachten arthrosegeplagten Border Collie vor Überbelastung bewahren. "Ich würde das gerne machen, willst du mitmachen?", flüstert die im Tierschutz aktive Wöhrl ihrem Co-Löwen Maschmeyer zu. Doch der winkt ab, wie auch die übrigen Löwen. Da verlässt auch Dagmar Wöhrl der Löwenmut und sagt den Gründern ab.

Cookie-Teig, Möbel und Stauschläuche

Einen Deal sichert sich Wöhrl in der Sendung aber trotzdem. Gemeinsam mit Ralf Dümmel steigt sie bei Spooning Cookie Dough ein - einem Berliner Gründerteam, das Naschwerk aus rohem Keksteig unters Volk bringen will.

Carsten Maschmeyer wiederum lässt sich von Daisygrip begeistern, einem Stauschlauch für Blutentnahmen, der weniger keimanfällig ist und so Krankenhausinfektionen verhindern soll.

Und Frank Thelen findet Gefallen an Pazls, einem modularen Möbelsystem, das sich dank eines magnetischen Verbindungselements ohne Werkzeuge, Schrauben oder Nägel auf- und umbauen lässt. Der Thelen-Deal mit Pazls ist allerdings nach stern-Information nach der Sendung wieder geplatzt. Manche "Höhle der Löwen"-Deals haben eben einen Haken, andere eine Harke.