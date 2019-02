Die Vox-Gründershow "Die Höhle der Löwen" geht 2019 in eine neue Runde. Ausgestrahlt wird sie voraussichtlich erst in der zweiten Jahreshälfte. Doch die Dreharbeiten für die sechste Staffel haben bereits begonnen. Und daraus lässt sich bereits schließen, dass sich auf Seiten der Löwen einiges verändern wird.

Bereits bekannt war, dass mit Nils Glagau, Chef der Gesundheitsproduktefirma Orthomol, ein neuer Löwe in die Höhle einziehen wird. Da die alte Besetzung komplett an Bord bleibt, wächst das Löwenrudel auf sieben Köpfe an - traditionell gibt es aber nur fünf Investorenstühle. Bislang wechselten sich nur Judith Williams und Georg Kofler auf einem Stuhl ab. Dieses Rotationsprinzip wird nun ausgedehnt.

Höhle der Löwen: Frank Thelen wird kürzer treten

Welcher Löwe wie oft im TV zu sehen sein wird, lässt sich bereits anhand der ihm zugeteilten Drehtage erahnen. Und die insgesamt 20 Drehtage sind sehr ungleich verteilt, wie die Bild berichtet. Dauerbrenner bleiben demnach Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel, die mit je 19 Drehtagen wohl die meiste Sendezeit bekommen werden.

Häufig zu sehen sein wird auch Dagmar Wöhrl, der 17 Drehtage zugedacht sind. Deutlich kürzer als bisher tritt dagegen Frank Thelen, der sich seinen Platz künftig mit Neuzugang Nils Glagau teilen wird. Thelen dreht dabei nur an acht Tagen, Glagau an zwölf. Das gleiche Teilzeitmodell fahren Judith Williams und Georg Kofler: Williams dreht an acht Tagen, Kofler an zwölf. Damit ist klar, dass Judith Williams und Frank Thelen in DHDL-Staffel 6 am seltensten zu sehen sein werden. Die beiden Ur-Löwen sind die einzigen verbliebenen aus der Startbesetzung, die 2014 schon in der ersten Staffel dabei waren.

Carsten Maschmeyer gefällt die neue Konstellation. Über die ersten Drehtage sagte er zu Bild: "Sie waren sehr beeindruckend; sieben verschiedene Löwen von denen immer fünf im Wechsel dabei sind, da ist noch mehr Spannung drin und der Kampf, wer wann die besten Deals bekommt, noch härter."

Quelle: Bild