Die Frats-Gründer Raul Seidenfuss, Frederic Redmann und Felix Kruse (von links) in der "Höhle der Löwen"

von Daniel Bakir Die Löwen entdecken ihr Trinkspiel-Herz – und investieren in selbstkühlende Bierpong-Becher. Auch zwei Brüder und eine Powerfrau sind erfolgreich. Und dann steht plötzlich noch ein Pferd im "Höhle der Löwen"-Studio.

Wer hätte gedacht, dass man die Investoren in der "Höhle der Löwen" mit jugendlichen Saufspielen begeistern kann? Den Gründern von Frats ist das gelungen. Die drei Studenten Raul Seidenfuss, Felix Kruse und Frederic Redmann überzeugten in der Gründershow die Löwen mit ihren selbstkühlenden Partybechern und konnten sich einen Deal mit Ralf Dümmel und Carsten Maschmeyer sichern.

Um auch den älteren Herrschaften auf den Investorenstühlen den Nutzen ihrer Erfindung klar zu machen, haben die partyaffinen 20-Jährigen im TV-Studio einen Beerpong-Tisch aufgebaut. Beim Beerpong müssen Tischtennisbälle in gefüllte Bierbecher geworfen und der Gegner so zum Trinken gebracht werden. Aber natürlich lassen sich die Frats-Becher, deren Doppelwand eine kühlende Flüssigkeit enthält, auch einfach so bei der Gartenparty oder anderen feuchtfröhlichen Anlässen verwenden.

Obwohl beim Beerpong-Training im TV-Studio kein Alkohol fließt, sitzt der Geldbeutel der Löwen anschließend locker. Unter den Investoren entbrennt eine Art Wettbewerb darum, wer cool genug ist, um mit den Party-Studenten ins Geschäft zu kommen. Tillman Schulz, 33 Jahre ("Wir sind junge gute Typen") und Nils Glagau, 47 ("Wir sind gut in eurer Welt unterwegs") versuchen, sich als kumpeliges Jugend-Duo unter den Löwen anzudienen.

Doch die alten Hasen Dümmel, 56, und Maschmeyer, 64, kontern die Alterskarte auf abgeklärte Weise. Dümmel verweist auf sein "geiles junges Team, das versteht, wie man Social Media macht" und Maschmeyer verspricht, er könne seinerseits auch noch "sehr viele Influencer besorgen". Letztlich entschied sich das Gründer-Trio für das 125.000 Euro-Angebot von Team Maschmeyer/Dümmel.

Coole Sache oder Schnapsidee? Zwei stern-Redakteur:innen haben die selbstkühlenden Frats-Becher getestet. Lesen Sie hier, was die beiden davon halten.

Ein Pferd in der "Höhle der Löwen"

Einen tierischen Auftritt legt das Start-up Lovelstar hin, das Reiter vor Verkehrsunfällen in der Dämmerung schützen will. Die Gründer haben eigens Hengst Torro mitgebracht, um die Funktionalität ihrer Steigbügel-LED zu demonstrieren. Pferd und Gründer sammeln ordentlich Sympathiepunkte. Doch beim Businessplan und der Patentfrage wird es wacklig. Torro lässt noch ein paar Pferdeäpfel fallen, dann verlässt das Lovelstar-Team die Löwenhöhle ohne Deal.

Ein glücklicheres Ende findet der Pitch von Lynes. Die Gründer-Brüder Tobias und Sven Hubbes haben eine App entwickelt, die Fahrten mit Bus und Bahn trackt. Wer genügend klimaschonende Bonusmeilen gesammelt hat, wird mit Gutscheinen und Vergünstigungen in Onlineshops und bei anderen Partnern belohnt. Die Gründer verkaufen ihr Konzept so hartnäckig, bis Nils Glagau ein Investment von 180.000 Euro zusagt.

Deal für Häppysnäx

Ebenfalls auf persönlicher Ebene überzeugt Powerfrau Marina Herter mit ihrer Idee Häppysnäx. Die gebürtige Ukrainerin hat sich an die luftgetrockneten Früchte ihrer Kindheit erinnert und bietet mit ihren Trockenobstrollen eine vitaminreiche Alternative zum Industrie-Gummibärchen. Dagmar Wöhrl und Tillman Schulz setzen sich mit ihrem Angebot gegen Ralf Dümmel durch und werden Teilhaber von Häppysnäx.

Zum Abschluss noch ein wenig Sport: Die Personal Trainer Raphael Schneider und Toni Hackmann, die als "Strong und Flex" auch auf Youtube erfolgreich sind, wollen mit Paleo Movement ein Sitzmöbel verkaufen, das gesünderes und flexibleres Sitzen ermöglicht. Artig turnen sich die Investoren durch Grätschen, Fersen- und Schneidersitz. Weil aber fraglich ist, wie viele der Stuhl-Kissen-Kombinationen sich an wen verkaufen lassen und auch einige Finanzzahlen unklar bleiben, ringt sich keiner der Investoren zum Deal durch.

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.