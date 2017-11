Mit speziellen Pflegeprodukten haben es schon viele Gründer in der "Höhle der Löwen" versucht. In der aktuellen Staffel der Start-up-Show bekamen die Gründerinnen von "Mabyen" einen Deal für ihre Babypflegeprodukte. Francesco Indirli, der mit seinem Unternehmen "IntHim" an diesem Dienstag in der Sendung zu sehen ist, nimmt nun die Männer ins Visier: Er hat eine Waschlotion und eine After Shave Creme entwickelt - für untenrum.

Herr Indirli, Sie haben Intimpflegeprodukte für Männer entwickelt. Wie sind Sie denn darauf gekommen?

Ganz einfach aus dem eigenen Bedürfnis heraus, solche Produkte zu haben. Ich bin genauso aktiv wie viele Männer und im Prinzip haben wir alle das gleiche Problem: Wenn wir lang unterwegs sind, Sport treiben, Anzug tragen, dann schwitzen wir eben. Und in der Boxershorts schwitzen wir am meisten, weil da der Hitzestau am höchsten ist. Außerdem hat sich bei Männern in Deutschland in den letzten Jahren die Intim- und Körperrasur durchgesetzt. Da entstehen Rasurpickel oder Rasurbrand und das muss einfach nicht sein.

Im Drogeriemarkt gibt es aber doch schon ganze Regale voll Waschlotions und Hautpflegeprodukten. Warum kann ich die nicht für den Intimbereich nehmen?

Sie können natürlich ein ganz normales Duschgel verwenden, aber meine Produkte sind speziell auf den Intimbereich abgestimmt. Frauen haben auch ihre speziellen Produkte, weil es ein ganz sensibler Bereich ist. Meine Waschlotion ist pH-neutral und enthält hautschonende natürliche Inhaltsstoffe wie Thymian, Hafer und Kamille, damit die natürliche Barrierefunktion der Haut nicht gestört wird. Und mein Comfort Gel enthält Maniok, Teebaumöl und Aloe Vera - das vermindert Schweiß- und Geruchsbildung sowie Rasierpickel. Letztlich muss sich jeder selbst überlegen, was ihm die Pflege und sein Wohlbefinden wert sind.

Und kann ich umgekehrt IntHim auch für den Rest des Körpers benutzen?

Ja. Männer sind ja häufig etwas pragmatischer, viele Männer benutzen die Intimpflegelotion auch für den ganzen Körper. Dadurch, dass keine Seife enthalten ist, wird die Haut besonders geschont.

Wer kauft die Produkte?

Kernzielgruppe sind Männer zwischen 25 bis 45 Jahre. Aber auch ältere Käufer interessieren sich für die Produkte, vor allem für die Waschlotion. Ich bin Halbitaliener und weiß daher, dass das Thema Intimpflege in Italien bei Männern generell präsenter ist. Dort gibt es schon seit Jahren Intimwaschlotions für Männer. Sowas hat in Deutschland gefehlt.