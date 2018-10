Der Kuchen von Oma schmeckt am besten. Das war die Erkenntnis, die Katharina Mayer 2014 zur Gründung ihres sozialen Start-ups "Kuchentratsch" bewegte. Die Idee: Senioren aus München backen Kuchen, die sie in ihrem Ladengeschäft in München und online zum Versand in ganz Deutschland anbieten. Firmen, verschiedene Cafés und Privatleute gehören zu den Kunden. 35 Senioren erhalten so eine sinnstiftende Tätigkeit, können ihre Rente aufbessern und vereinsamen nicht daheim.





"Ich bin erst seit fünf Jahren in München. Und aus diesem Grunde habe ich Anschluss gesucht. Dann habe ich das gelesen und gedacht: 'Wieder eine Möglichkeit, jemanden kennenzulernen, unter die Leute zu kommen, etwas zu tun, was einem nicht nur Spass macht, sondern auch herausfordert.'"





Kuchentratsch will mit dem Kapital der Löwen nun vor allem den Onlineshop weiter ausbauen. Ob das skalierbar genug für Frank Thelen und die anderen Investoren ist?