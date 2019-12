Im Januar 2020 beginnen die Dreharbeiten für die achte Staffel "Die Höhle der Löwen" und das mit einem neuen Investor: Zu Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel, Judith Williams, Nils Glagau, Georg Kofler und Dagmar Wöhrl stößt Nico Rosberg zum Löwen-Rudel bei VOX hinzu.

Nico Rosberg investiert in E-Mobilität

Der 34-jährige, ehemalige deutsche Rennfahrer Nico Rosberg wurde 2016 Formel-1-Weltmeister, beendete dann seine Motorsportkarriere und ist seitdem als Investor und Unternehmer im Bereich der grüneren Mobilität aktiv. Nico Rosbergs erstes Investment war das Silicon-Valley-Unternehmen Chargepoint, das heute das weltweit größte Ladestationen-Netzwerk für Elektro-Autos bereitstellt. Parallel folgten unter anderem Beteiligungen an der internationalen Rennserie für Elektroautos Formel E und an Deutschlands führenden Flugtaxi-Start-ups.

Neben seinem bestehenden TV-Engagement als Formel-1-Experte für RTL, wird Nico Rosberg bei Deutschlands erfolgreichster Gründershow "Die Höhle der Löwen" nach der Aufzeichnung im Frühjahr erstmals im Spätsommer 2020 auch bei VOX im TV zu sehen sein.

"Hingabe, Mut und der unbedingte Wille zum Sieg haben mich in der Formel 1 an die Spitze gebracht. Diese Eigenschaften sind nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch bei Start-ups gefragt. Als neuer Löwe freue ich mich am meisten darauf spannende Gründerinnen und Gründern zu unterstützen nachhaltige Ideen zum Erfolg zu führen. Wer den Wettbewerb liebt und der oder die Beste in seinem Feld werden möchte, ist bei mir richtig", so Nico Rosberg über seine neue Tätigkeit als "Löwe".

Gründer für Staffel 8 gesucht

Gründerinnen und Gründer sowie Erfinderinnen und Erfinder, die 2020 in Staffel 8 den Deal ihres Lebens bei "Die Höhle der Löwen" machen möchten, können sich weiterhin per Mail an hoehlederloewen@vox.de für die beliebte Gründershow bewerben.