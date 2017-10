Schlapp, Stress, Schlafprobleme? Mit dieser App können Sie Ihre Gedanken kontrollieren

Herr Alexander, Sie bezeichnen sich selbst als "Mindhacker". Was kann man sich darunter vorstellen?

Norman Alexander: Mindhacking bedeutet, ich entschlüssele Gedanken wie andere einen Computer. Wie finde ich heraus, was mein Gegenüber denkt, was kann ich an der Körpersprache erkennen? Wie kann ich Menschenkenntnis in Gesprächen einsetzen, um dahinterzukommen, welche Wünsche, Probleme, Bedürfnisse jemand hat? Dazu gebe ich Vorträge, Workshops und habe auch ein Buch veröffentlicht.

Mit Ihrer App "No Limit" wollen Sie Ihre User in die Lage versetzen, ihre eigenen Gedanken zu trainieren. Wie kam es zu dieser Idee?

Alexander: Wichtiger Faktor im Mindhacking sind die eigenen Gedanken: Wie wirke ich auf mein Gegenüber, wie kann ich meine Gedanken steuern? Cemal ist auch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung aktiv und gibt erfolgreich Seminare und daraus ist die Idee für "No Limit" entstanden: Eine App, mit der man unter anderem seine Gedanken trainieren kann.

Cemal Osmanovic: Wir haben uns über eine Marketingorganisation kennengelernt und ich fand die Idee total spannend. Als Persönlichkeitscoach versuche ich Menschen nahezubringen, wie sie nicht nur erfolgreich, sondern auch glücklich werden können. Und das funktioniert in der Regel über positives Denken.

Wie funktioniert die App und für wen ist sie gedacht?

Alexander: No Limit richtet sich an alle Menschen, die sich im Alltag gestresst fühlen und diesen Stress reduzieren wollen. Oder die sich bei bestimmten Themen aus den großen Bereichen Arbeit, Leben, Gesundheit, Liebe mental verbessern wollen. Zu jedem Thema gibt es 21 Sessions, die man sich nach und nach anhört, um sein Denken zu trainieren.

Welche Themen sind das?

Alexander: Zum Beispiel das Gedächtnis verbessern, besser schlafen, besser konzentrieren oder Motivation und Leistung steigern. Wenn ich mich zum Beispiel besser konzentrieren können will, lerne ich in 21 Sessions, wie ich mir im Kopf eine Zielsituation ausmale und wie ich da gedanklich hinkomme.

No Limit ist nicht die einzige App für Entspannung, Meditation und anderes Mentaltraining. Wie unterscheidet sich die App von anderen Angeboten?

Alexander: Der große Unterschied zu anderen Apps ist, dass wir weggehen von dem esoterischen Bereich hin zu einem wissenschaftlich fundierten Training. Ich bin zum Beispiel ausgebildeter medizinscher Hypnosecoach und lasse diese Techniken miteinfließen.

Osmanovic: Wir leben in einer Zeit, in der es ganz viele kurzfristige Impulse gibt. Das Training mit der App ist so aufgebaut, dass es nachhaltig wirkt.

Das Mentaltraining kostet im Abo acht bis zehn Euro im Monat. Wie viele Leute nutzen die App bislang und was sind die weiteren Ziele?

Osmanovic: Wir haben derzeit 2000 regelmäßige User. In neun Monaten wollen wir 100.000 haben. Außerdem arbeiten wir gerade an einer Variante für Unternehmen, die den Stress ihrer Mitarbeiter reduzieren wollen. Zwei Unternehmen als Pilotkunden haben wir bereits.