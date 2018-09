Das Plankpad kombiniert Sport und Unterhaltung. Das Fitnessgerät ist ein Balance-Board, das sich über eine App steuern lässt. Erfinder André Reinegger, aus der TV-Show "Die Höhle der Löwen", waren klassische Fitness-Übungen zu langweilig. Beim Sport mit dem Plankpad werden dynamische Spiele und Work-outs verbunden – das sorgt für jede Menge Ablenkung. Wir wollten von Fitnesstrainer Nikolas Matthies wissen: Was taugt das Plankpad? "Ich finde es sehr gut, man kann es für den Alltag ganz gut gebrauchen. Vor allem auch Leute, die nicht so fit sind, um sich ein bisschen zu unterhalten beim Training. Das ist mal eine gute Abwechslung." Nikolas lädt die App auf sein Smartphone und schon kann das Training beginnen. Wer lieber spielt, als Work-outs zu machen, kann sich auch ein Spiel auswählen. Nikolas entscheidet sich für das Spiel "Candy Monster". Dabei muss er das Monster füttern, indem er das Plankpad ausbalanciert. In den bis zu 240-sekündigen Sessions, aus denen man wählen kann, kommt sogar Nikolas ins Schwitzen. "Ich finde die App sehr gut auf jeden Fall. Die hat eine gute Einleitung, man kann erst einmal gut kennenlernen, wie das funktioniert, wie man das anzuwenden hat, wie die Übungen auszuführen sind. Die Spiele sind lustig, das motiviert. Es ist ja immer so, dass man einen Highscore hat und man will ja immer besser werden. Das ist hier so ähnlich. Ist eine gute Sache auf jeden Fall, diese App." Wer Herausforderungen liebt, kann sich einer 30-Tage-Challenge widmen. Die Dauer der Übung wird dabei täglich gesteigert. Das Plankpad gibt es für 75 Euro. Ist es das Geld wert? "Das Balancepad besteht nur aus Holz, da ist nichts drin, gar nichts. Da kann man sich auch im Fitnessstudio ein Balance-Pad suchen, was viele Fitnessstudios anbieten, oder günstiger kaufen. Und die App ist for free. Das heißt: Die 70 Euro sind meiner Meinung nach nicht begründet."