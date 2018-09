stern: Planken ist ja ein Trend – was genau steckt dahinter?

André Reinegger: Bei der Plank Übung (Unterarmstütz), werden viele wichtige Muskelgruppen des gesamten Körpers gleichzeitig trainiert. Vor allem wird die Körpermitte, also vordere und hintere Rumpfmuskulatur trainiert, was in der heutigen Zeit besonders wichtig ist. Planken ist ein Trend, weil die Übung extrem effizient ist und wenige Minuten täglich ausreichen, um schnell Erfolge zu sehen und zu spüren.

Also hilft Planken, um den Rücken zu stärken. Wer beruflich ständig sitzt, kennt ja das Problem mit den Rückenschmerzen...

Ich habe in meinen Job in meiner Webagentur selbst viel zu viel gesessen und bekam starke Rückenschmerzen. Ich habe alles Mögliche versucht um diese in den Griff zu bekommen. Vom Planken habe ich am meisten profitiert. Die Plank Übung ist aber sehr langweilig – finde ich – und nicht dynamisch.

Fullscreen

Plankpad in der Höhle der Löwen

Wie sind sie auf die Idee für das Plankpad gekommen?

Da ich durch meinen Job im interaktiven Bereich unterwegs bin, war recht schnell die Idee geboren, ein Fitness Gerät mit einer App zum Planken zu entwickeln. Zuerst nur mit unterschiedlichen Prototypen für mich selbst, aber als ich gemerkt habe wie viel mehr Spaß ich dadurch an der Übung hatte und wie viel motivierter ich war, war damit die Idee geboren eine weitere Firma nur für diesen Bereich zu gründen.

Mit dem Gang in die Höhle der Löwen soll das Plankpad jetzt durchstarten. Wie haben Sie sich auf den DHDL-Auftritt vorbereitet?

Ich selbst gar nicht! Ich mag es nicht, Texte auswendig zu lernen. Ich mag es spontan und habe meine Präsentation daher auch nicht vorher eingeübt. Ich kenne mein Produkt, ich weiß was es darüber zu berichten gibt und ich glaube nicht, dass mich irgendeine Frage aus dem Konzept bringen könnte. Was ich vorbereitet habe, ist lediglich das Set für die Präsentation. Ich habe ein paar Roll-Up Displays und das Packageing in den Druck gegeben.

Der beste Tipp für andere Gründer?

Machen, machen, machen. Fehler sind dein bester Freund, denn die bringen dich voran. Und niemals aufgeben, am Ende kommt der Erfolg und man freut sich, dass man etwas durchgezogen hat, wo andere längst aufgegeben hätten.