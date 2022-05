von Anna Stefanski Rollbretter und -wägen oder Sackkarren sind zwar praktisch, aber auch sperrig – davon sind Geza Lakatos und Jan Nordhoff überzeugt. Die beiden Gründer von Rollyz haben ein handliches Möbel-Rollensystem erfunden. Wir haben es getestet.

Wer schon mehr als einmal umgezogen ist, weiß um die körperliche (und mentale) Belastung, die ein Wohnungswechsel mit sich bringt. Geza Lakatos kennt das Problem zu Genüge. Der Designer musste aus beruflichen Gründen schon des öfteren umziehen. Da er jedoch kein Auto besitzt, nahm er die Bahn, um sein Hab und Gut von einem Ort zum nächsten zu befördern. "Als ich einmal einige schwere Pakete durch halb Deutschland transportieren musste, stellte ich fest, dass es für Kartons und Kisten keine kleine, praktische Transportmöglichkeit gibt, die auch noch gut aussieht", erinnert sich der Gründer zurück, wie er auf die Idee zu Rollyz gekommen ist. Noch am selben Tag fertigte er seine ersten Skizzen für sein handliches Rollensystem an und suchte eine 3D-Druckerei in Berlin auf. Dort lernte er Jan-Hinrich Northoff kennen, Mitbegründer seines Start-ups.

Die Sackkarre für die Hosentasche: Das ist Rollyz

Zusammen tüftelten die beiden Erfinder eine neue Mobilitäts- und Transportlösung aus: Rollyz, eine Art "Sackkarre für die Hosentasche". Das handliche Möbel-Rollensystem soll universell einsetzbar bar – für den nächsten Umzug, eine spontanen Umräumaktion oder einen schweren Möbeltransport.

Dafür gibt es drei unterschiedliche Lösungen:

Die Transportrollen werden mit Pads angeklebt (rückstandfrei ablösbar): Diese Methode eignet sich für leichtere, aber unhandliche Gegenstände. Die Transportrollen werden mit Spanngurten befestigt: Diese Methode eignet sich für schwere Gegenstände. Die Transportrollen werden angeschraubt: Diese Methode eignet sich für schwere Möbel (außer Elektrogeräte).

Derzeit ist Rollyz (noch) in zwei verschiedenen Farben erhältlich, als 2er Set und als 4er Set in Rot und/oder Schwarz. Die Transportrollen tragen jeweils 50 Kilogramm (pro Stück) und werden aus biobasiertem Kunststoff hergestellt – über ein aufwendiges Verfahren mit einem 3D-Drucker. Aber wie genau funktioniert die Anwendung in der Praxis? Wir haben es getestet.

Praxistest: So werden die handlichen Rollen genutzt

Für den Versuch haben wir ein 2er Set genutzt, zu dem zwei schwarze Transportrollen und zwei rote Transportgurte gehören sowie dazu passende Klebepads – zum Verschrauben müsste eigenes Zubehör verwendet werden. Unsere Testerin ist gerade umgezogen und hat die ganze Wohnung voll mit schweren, bepackten Kartons stehen, die sich nur schwerlich tragen lassen. Also haben wir zwei Kisten übereinandergestellt, die Spanngurte festgezurrt und die beiden Kartons durch leichtes Kippen zum Körper hin durch die Wohnung geschoben. Das hat erstaunlich gut funktioniert und war kinderleicht, sowohl die Montage als auch der Transport der schweren Umzugskisten.

4er Set Die Transportrollen von Rollyz gibt es im praktischen 2er und(in rot und/oder schwarz)

Anschließend haben wir die Klebepads probeweise an einem Möbel befestigt und wieder entfernt – auch das funktionierte problemlos. Was allerdings gar nicht gut geklappt hat, war der Transport von einem großen Lautsprecher, was jedoch nicht Rollyz geschuldet war, sondern der Konstruktionsweise der Boxen. Diese stehen auf kleinen Füßen, die jedoch länger waren als die Rollen. Was dazu führte, dass sich der Lautsprecher kaum transportieren ließ und obendrein auch noch der Boden zerkratzt wurde. Hinzukommt, dass die Schnallen der Spanngurte durch das falsche Platzieren direkt an den Kanten den Lack zerkratzt haben (was die Testerin selbst verschuldet hat, hier wäre ein kleiner Warnhinweis nützlich gewesen).

Fazit: Wenn man die Transportrollen richtig anwendet, sind sie eine praktische Hilfe im Alltag. Durch ihre handliche Größe passen sie in jede Tasche und können überall eingesetzt werden. Das Design ist schlicht und einfach, ob man sich Rollyz aber dauerhaft in die Wohnung stellen möchte (womit das Start-up unter anderem wirbt), sei dahingestellt.

Können Geza Lakatos und Jan Nordhoff die Löwen mit ihrer neuen Mobilitäts- und Transportlösung auch überzeugen? Die Gründer hoffen auf ein Investment von 125.000 Euro und sind dafür bereit, 15 Prozent ihrer Firmenanteile abzugeben. Ob ein:e Juror:in zuschlagen wird, sehen Sie heute Abend in "Die Höhle der Löwen" um 20:15 Uhr auf Vox.

