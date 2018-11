In der letzten Folge der aktuellen Staffel von "Die Höhle der Löwen" wird ein Produkt präsentiert, dass für Zündstoff sorgt. Die Gründer von Safaya haben Tierabwehrspray in stylische Halter gesteckt, die man an der Handtasche befestigen kann. Ihre Argumentation: Wird man angegriffen, hat man kaum die Zeit, in der Handtasche nach dem Spray zu wühlen. So ist es griffbereit. Und sieht auch noch verspielt aus. Dass man sich in der Innenstadt von Köln, in der Lüneburger Heide oder in einem Leipziger Vorort vor wild gewordenen Wieseln oder ausgewachsenen Braunbären mit einem Spray zur Wehr setzen muss, ist allerdings unwahrscheinlich.

Hinter dem Begriff "Tierabwehrspray" verbirgt sich nichts anders als Pfefferspray. Die Wirkung dieses Sprays ist enorm: Wer mal einen Spritzer Chili beim Kleinschneiden oder etwas Tabasco ins Auge bekommen hat, kann sich grob vorstellen, wie das Spray wirkt. Was die Schleimhäute auf so brutale Art reizt, ist der Wirkstoff Capsaicin. Im Pfefferspray befindet sich hingegen kein reines Capsaicin, sondern ein Extrakt aus Paprika, Chilis oder Cayenne, der Oleoresin Capiscum (OC) genannt wird. Gelangt dieser in die Augen oder auf die Schleimhäute, werden diese gereizt, die Augen tränen, die Haut schwillt an, ein schmerzhaftes Brennen breitet sich aus. Das Ergebnis: Mensch wie Tier sind außer Gefecht gesetzt, können die Orientierung verlieren oder einen Schock erleiden.

Wie stark Pfefferspray ist, wird in der Einheit Scoville angegeben, in der auch der Schärfegrad von Chilis und Chilisoßen gemessen wird. So hat Tabasco-Sauce, die man in Supermärkten bekommt, einen Schärfegrad von 2500 Scoville. Reines Capsaicin hat 16 Millionen Scoville. Pfefferspray, das bei Amazon am häufigsten in dieser Produktkategorie gekauft wird, hat einen OC-Anteil von 11 Prozent und einen Schärfegrad von 2,5 Millionen Scoville. Safaya machte keine Angaben zum OC-Schärfegrad, sondern zum MC-Wert (Major Capsacinoide). Der bezieht sich auf die prozentualen Schärfegrad von reinem OC. Die Gründer haben auf Anfrage vom stern nicht reagiert.

Safaya - gegen Tier, nicht Menschen

Wichtig ist bei dem angebotenen Spray der Hinweis, dass es nur dazu dient, Tiere abzuwehren - allerdings gilt natürlich das persönliche Recht bei Notwehr nach § 32 StGB. Hinter dieser etwas verklausulierten Formulierung steht eigentlich: Gezielt für den Einsatz gegen Menschen darf man das Spray nicht nutzen. Tut man dies, begeht man eine gefährliche Körperverletzung. Wer allerdings angegriffen wird, darf sich damit verteidigen und wird dann für den Einsatz nicht bestraft. Doch muss die Verhältnismäßigkeit gegeben sein. Einfach mal lossprühen, weil man überängstlich ist, kann eine Strafe mit sich bringen. Und: Wer zu lange gesprüht, obwohl der Angreifer längst außer Gefecht gesetzt wurde, kann es sich nach § 33 StGB um einen Notwehrexzess handeln.

Ungefährlich sind solche Sprays auf keinen Fall, immerhin sind sie tausend Mal so stark wie eine Chili-Schote. Bekommt ein Mensch mit Vorerkrankungen wie Asthma, Allergien oder psychische Störungen das Spray ab, kann es sogar tödlich wirken.

Doch das ist nicht der einzige Kritikpunkt an solchen Sprays. Die Polizeigewerkschaft in Deutschland und in den einzelnen Bundesländern sieht den Einsatz kritisch. Zum einen seien die meisten Menschen im Umgang ungeübt. Nicht selten landet das pfeffrige Strahl in den eigenen Augen, weil die Windrichtung nicht bedacht oder die Düse nicht gezielt auf den Angreifer ausgerichtet wurde. Und: Eine solche Waffe (und das ist Pfefferspray) kann erst zur Eskalation einer Situation beitragen.

Doch zur Wahrheit gehört auch: Seit den Silvesterübergriffen in Köln vor knapp drei Jahren haben die Verkäufe dieses Sprays zugelegt. Ein Mitarbeiter eines Hamburger Waffengeschäfts berichtete vor gut zwei Jahren der "Zeit", dass sich zunächst Frauen solche Sprays angeschafft hätten, dann auch Männer. Und dann noch viel mehr Frauen."Und dann kamen plötzlich auch alte Menschen, die sich nie gefürchtet hatten und die auf einmal das Gefühl beschlich, nicht mehr sicher zu sein", so der Mitarbeiter. Die Diskussionen über innere Sicherheit und mangelndes Sicherheitsempfinden der Bürger auf Straßen und Plätzen eben seit Jahren nicht ab. Mit dem Kauf einer kleinen Spraydose kaufen sich Kunden auch ein beruhigendes Gefühl. Allerdings: Durch die gestiegene Nachfrage ist auch die Zahl der Körperverletzungen mit Reizgas nach oben geschnellt. "Die Zahl der Missbrauchsfälle ist schlicht und einfach durch den Absatz gestiegen", sagt Ingo Meinhard, Sprecher des Verbands Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler (VDB), zur "Hessenschau". Besonders die Abgabe an Jugendliche sei ein Problem.

Die Kontroverse um ihr Produkt ist den Machern von Safaya bewusst. Nun hoffen sie, dass sie in der Höhle der Löwen einen Investor überzeugen können. Ob das gelingt, sieht der Zuschauer am Dienstagabend auf Vox.

