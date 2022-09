von Anna Stefanski Täglich geplagt von Sand und Sägespäne im Schuh, entwarf der Garten- und Landschaftsbauer Tobias Ross spezielle Funktions-Socken mit doppelten Schaft. Sie sollen das Schuhinnere vor Steinen und Dreck schützen. Der stern hat Socklaender aus DHDL getestet.

Ob zum Wandern, beim Heimwerken, im Garten oder auf der Baustelle: durch die zwei miteinander verbundenen Schäfte sollen es Dreck, Sand, Späne und Steine richtig schwer haben, in Ihre Schuhe zu gelangen – wenn Sie die Funktions-Socken von Socklaender tragen. Das behauptet zumindest Tobias Ross, Mitbegründer des Start-ups. Als Garten- und Landschaftsbauer ärgerte er sich bei der Arbeit und beim Wandern regelmäßig über kleine Steine und Dreck im Schuh. So kam ihm die Idee zu Socklaender: "Den ersten Prototyp nähte ich mir selbst mit Nadel und Faden aus zwei ausrangierten Socken", erinnert er sich an die Anfänge zurück. In seinem guten Freund Nadim Ledschbor fand Tobias einen kompetenten Geschäftspartner, mit dem er das Produkt perfektionieren konnte. Aber halten die Socken wirklich, was sie versprechen? Wir haben den Härtetest gemacht.

Socklaender: Das steckt hinter der (Geschäfts-)Idee

Im Gegensatz zu normalen Socken, die nur einen Schaft besitzen, wurde Socklaender mit zweien ausgestattet. Diese sind miteinander verbunden – aber was genau bedeutet das eigentlich? "Den Äußeren stülpt man einfach über den Schuh", erklärt Nadim Ledschbor die Funktionsweise. Dadurch sollen Steine, Sand oder Sägespäne nicht mehr ins Innere eines Schuhs gelangen können. Damit die Socken beim Tragen nicht verrutschen oder umrollen, finden sich auf der Innenseite des äußeren Schafts noch kleine Silikonstopper. Für den nötigen Komfort sorgt hingegen die Materialzusammensetzung: 70 Prozent Baumwolle, 28 Prozent Polyamid und zwei Prozent Elasthan. Durch eine zusätzliche Polsterung in den Socken soll sogar Druckstellen an der Fußsohle vorgebeugt werden. Aber spürt man das auch? Der stern hat es herausgefunden.

Funktions-Socke im Test: So trägt sich Socklaender

Man sieht es kaum, aber die Funktions-Socken besitzen einen Doppelschaft: Der innere landet im Schuh, der äußere wird über den Schuh geklappt. © stern

Socklaender gibt es in drei verschiedenen Größen: 36 bis 39, 40 bis 43 und 44 bis 47. Laut Verpackung eignen sich die Funktionssocken für alle Schuhe mit einer Schafthöhe von ca. zwölf bis 16 Zentimetern (Innenmaß). Um herauszufinden, wie gut der Schutz funktioniert, haben zwei stern-Redakteure die Socken anprobiert – und sind damit über Stock und Stein, in den Sandkasten und über Schotterpisten gelaufen. Und was ist dabei herausgekommen? Beide Tester sind sich einig über den angenehmen Tragekomfort. Allerdings brauchte es auch ein wenig Übung, bis die Socken korrekt angezogen waren. Die Funktionsweise schien beiden recht einfach und auch der Schutz vor kleinen Steinen und Sand empfanden die Tester als sehr hoch. Das Fazit der beiden fiel dementsprechend ähnlich aus. Lesen Sie selbst.

Fazit: So schneidet Socklaender beim stern ab

"Die leicht verstärkten Polster an der Fußsohle sind angenehm unauffällig. Auch an der Passform gibt es nichts auszusetzen. Bei Schuhgröße 42 sitzt Socklaender in Größe 40 bis 43 sowohl an der Fußspitze als auch an der Ferse perfekt. Etwas gewöhnungsbedürftig ist der recht enge Einstieg. Tipp: Vor dem Überstülpen den äußeren Schaft nach unten umschlagen. Mit einer Schafthöhe von zwölf Zentimetern lag der Testwanderschuh noch eben im vom Hersteller empfohlenen Bereich. Das Umschlagen des äußeren Sockenschafts über den Schaft des Schuhs ist keine große Sache und funktionierte im Test gut. Die Schnürsenkel werden gleich mit versteckt und sind damit bei schlechtem Wanderwetter vor Schlamm und Nässe geschützt. Durch die jeweils 20 aufgeklebten Silikonnoppen hält der umgekrempelte Schaft auch sicher am Schuh. In meinem Fall rutschte aber der innere Schaft schon nach wenigen Minuten spürbar von der Wade Richtung Fußgelenk. Zusätzliche Silikonnoppen auf der Innenseite könnten das verhindern. Für meinen Geschmack könnte der innere Schaft auch etwas länger sein. Seinen Sinn und Zweck erfüllte Socklaender zu 100 Prozent. Weder Steinchen noch sonstige Fremdkörper schafften es ins Innere des Schuhs", so das Fazit von stern-Redakteur Jan Sägert.

Der äußere Schaft von Socklaender ist dehnbar und kann somit problemlos über die Schuhe gezogen werden. © stern

Socklaender "Ich habe die kleinste Größe (36 bis 39) getestet und fand die Passform ideal für meine Füße. Das Material fühlt sich sehr hochwertig an, trotzdem war das An- und Ausziehen ein kleiner Kraftakt. Andererseits hat der straffe Sitz auch dazu geführt, dass Socklaender eng (aber nicht zu eng) an meinen Füßen bzw. meinen Waden anliegt. Das Umschlagen des äußeren Schafts war kein Problem, positiv aufgefallen ist mir gleich, dass der Stoff trotz seiner Festigkeit schön dehnbar ist und sich ganz leicht über meine Wanderschuhe stülpen ließ. Anschließend bin ich mit den Socken durch Sand gelaufen und über steinige Schotterwege. Tatsächlich ist die gesamte Zeit über kein Dreck in meinen Schuhen gelandet, was ich sehr angenehm fand – da es mir sonst leider sehr häufig passiert, dass sich kleine Steinchen in meine Fußsohlen bohren. Was mich etwas gestört hat, war, dass die Socken meiner enganliegende Röhrenjeans etwas im Weg waren. Allerdings gibt es das Problem natürlich nicht, wenn man im Sommer eine kurze Hose oder einen Rock trägt. Alles in allem war ich mit der Funktion vonmehr als zufrieden. Meine nächste Wanderung damit ist schon geplant", lautet das Urteil der Testerin.

Tobias Ross und Nadim Ledschbor hoffen nun auf einen Deal mit Socklaender und sind dafür bereit, 20 Prozent ihrer Firmenanteile abzugeben – für ein Investment von 60.000 Euro. Wird die Funktions-Socke mit Doppelschaft die Löwen überzeugen können? Das sehen Sie heute Abend um 20.15 Uhr auf Vox.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.