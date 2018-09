Frau Schuberth, wie kommt man auf die Idee, Abschminkpads zu entwickeln? Gibt es eine Geschichte dazu?

Auf die Idee kam ich, als meine zweite Tochter immer wieder unter Hautirritationen litt und ich mich nach einer Alternative zu Feuchttüchern umgesehen habe. Hier gab es leider nichts, das mich überzeugen konnte , bei 95 Grad waschbar war und ohne Weichspüler weich bleibt. Bei normalen Baumwollwaschlappen muss man sehr stark reiben, damit der Dreck aufgenommen wird und ohne Weichspüler wird so ein Produkt nach dem Waschen ziemlich hart. Das alles ist für weiche Babyhaut überhaupt nicht geeignet. Ich war dann verzweifelt, weil ich wirklich nichts auf dem deutschen Markt finden konnte. So bin ich zu einer Weberei und habe erklärt, was für einen Stoff ich genau brauche. Dann haben wir ganz lange verschiedenste Kombinationen ausprobiert, bis ich schließlich vollends überzeugt war. Und so wurde mein Produkt zur Realität. Der fertige Waschie konnte nun auch anderen Mamas und Papas helfen. Als dann viele Mamas geschrieben haben, dass die Waschies auch so super als Abschminkpad funktionieren, haben wir die Idee weiterentwickelt und den "Abschminkwaschie" kreiert.

Viele Frauen nutzen ja einfach Wattepads zum Abschminken. Welchen Vorteil haben Waschies?

Das Thema Müll ist mir hier sehr wichtig, denn Abfall gibt es schon genug in Deutschland und auf dem Planeten. Der Waschie trägt zur Müllreduzierung bei, denn er ist immer wiederverwendbar und benötigt zum Reinigen keine weiteren zusätzlichen Lotionen. Pro Kind werden jährlich circa 10.000 Feuchttücher benötigt, beim täglichen Abschminken summieren sich Wattepads und Abschminktücher auf circa 700 Wegwerfprodukte pro Jahr und Person. Der Waschie hingegen ist kein Wegwerfprodukt. Zuallererst produzieren Waschies kaum Müll, da sie immer wiederverwendbar sind. Die weichen Fasern sind so extrem soft, dass sie viel einfacher das Make-up von der Haut nehmen. Dazu braucht es auch nur noch warmes Wasser und keine weiteren Abschminklotionen. Das alles ist bei herkömmlichen Wattepads nicht möglich.

Beim Material setzen Sie auf Mikrofaser – warum nicht Baumwolle?

Es handelt sich hier um eine Fasermischung aus einer ganz speziellen Mikrofaser, die kann man nicht mit den herkömmlichen Mikrofasern vergleichen. Dann ist eine Viskosefaser mit beigemischt, die das Wasser an die Haut bringt, um so eine schonende Reinigung zu ermöglichen, ohne dass die Haut in Mitleidenschaft gezogen wird. Von Vorteil ist die Faserstruktur ebenfalls beim Auswaschen nach der Benutzung. Diese lässt sich rückstandsfrei und meist ohne die Notwendigkeit des Einsatzes von Reinigungsmitteln reinigen und hält die Struktur, Form und Farbe. Dann sind diese Mikrofasern hypoallergen, das heißt sie verursachen keine Probleme für Allergiker. Man kann die Waschies bei 95 Grad ohne Weichspüler waschen und sie bleiben einfach genauso weich. Man kann sie einfach in den Trockner geben und immer wieder verwenden, das geht mit Baumwolle so nicht. Man kann die Waschies auch an der Luft trocknen lassen.

Wie unterscheiden sich die Baby-Waschies von der Faceline-Serie?

Bei den Kindern haben wir größere Waschpads entwickelt und haben eine Seite schonend eingefärbt, damit man weiß, mit welcher Seite man den Körper gewaschen hat und mit welcher Seite man das Gesicht gewaschen hat. Die Abschminkpads sind etwas kleiner und weiß. Ansonsten sind beide mit dem Oeko-Tex Standard 100 Label in der Produktklasse für Babyartikel zertifiziert, das besagt, dass es keine Schadstoffe beinhaltet und höchsten Qualitätsanforderungen entspricht

Warum haben Sie sich in die Löwenhöhle getraut?

Wir haben recht schnell gemerkt, dass es richtig schwierig ist, das Produkt in den Handel zu bringen, denn wenn man hier nicht die richtigen Kontakte hat, wird die Idee schnell geklaut und ohne uns vermarktet. Wir sind auch eigentlich eine Werbeagentur, die in Sachen Vertrieb von solchen Produkten und in der Herstellung unbedingt einen Experten benötigt, der uns zur Seite steht. Zum anderen sind wir alle Fans der Sendung, weil es wirklich tolle Gründer mit faszinierenden Geschichten gibt, die es ohne "Die Höhle der Löwen" vielleicht gar nicht geschafft hätten. So haben wir allen Mut zusammen genommen und haben uns beworben.

Wie haben Sie sich vorbereitet?

Auf die Sendung selbst konnte ich mich gar nicht so gut vorbereiten, weil die Zusage so schnell kam, dass wir noch das gesamte Design für die Abschminkpads zu Ende entwickeln mussten und auch die Waschies mussten wir noch kurzerhand selbst nähen. Von daher war die Zeit recht knapp, aber wenn uns jemand nachts geweckt hätte, dann hätten wir auch im Schlaf alle Vorteile der Waschies aufbieten können, weil wir so für das Produkt brennen.